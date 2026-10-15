La secretaria general de SUTEBA Pergamino, Tatiana Ledesma, analizó el acatamiento a la medida de fuerza en una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon Pergamino. Los reclamos salariales, la eliminación del FONID y las condiciones edilicias de las escuelas estuvieron entre los principales temas de la conversación.

En el marco del paro nacional docente, Tatiana Ledesma, secretaria general de SUTEBA Pergamino, dialogó con Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo, el programa de Radio Mon Pergamino, para analizar el alcance de la medida de fuerza y los principales reclamos del sector educativo.

Durante la entrevista, Ledesma destacó la convocatoria al paro y señaló que la protesta responde a una serie de demandas acumuladas, entre ellas la recomposición salarial, la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y la defensa de los derechos laborales.

“Venimos teniendo altos porcentajes de adhesión”, expresó la dirigente sindical, quien también confirmó que, en el marco de la jornada de protesta, estaba prevista una concentración a las 18 en la plaza de Pergamino.

La representante de SUTEBA explicó que la medida se inscribe en un escenario de reclamos que exceden la discusión salarial y que involucran tanto las condiciones de trabajo de los docentes como el funcionamiento del sistema educativo.

El reclamo salarial y la eliminación del FONID

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que tiene sobre los ingresos docentes la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Ledesma estimó que un docente con 20 módulos o dos cargos dejó de percibir alrededor de $320.000 mensuales correspondientes a ese concepto. A partir de su propia situación familiar, explicó que la pérdida representa un monto significativo para los trabajadores de la educación y sus hogares.

En ese contexto, reclamó la convocatoria a una paritaria nacional docente que permita establecer un piso salarial para todo el país y acompañar las negociaciones provinciales.

También señaló que la ausencia de los fondos nacionales coloca a las provincias ante mayores dificultades para responder a las demandas del sector. Según planteó, la discusión salarial debe contemplar tanto las responsabilidades provinciales como las nacionales.

Infraestructura escolar: preocupación por el estado de los establecimientos de Pergamino

Además de los reclamos salariales, Ledesma hizo hincapié en las dificultades edilicias que atraviesan distintas instituciones educativas del distrito.

La dirigente sostuvo que el estado de los edificios escolares es una preocupación que el gremio viene planteando desde hace tiempo y advirtió que las lluvias intensas agravan los problemas existentes.

Como ejemplos, mencionó jardines de infantes que presentan filtraciones y las escuelas secundarias N.º 5 y N.º 6, que comparten un edificio en el que también funciona la modalidad de adultos. Según explicó, la parte superior de la construcción se vuelve inhabitable cuando llueve debido a las filtraciones.

Ledesma señaló que desde SUTEBA vienen realizando presentaciones ante el Municipio y el intendente para solicitar explicaciones sobre el destino de los recursos vinculados al financiamiento educativo.

Además, informó que impulsan una nota abierta a la comunidad para reunir firmas y reclamar respuestas sobre la situación de las escuelas. La dirigente sostuvo que esperan una contestación y que, de no obtenerla, deberán evaluar nuevas estrategias para continuar con el reclamo.

En su análisis, también advirtió sobre la necesidad de atender las condiciones de los establecimientos ante las perspectivas de lluvias intensas para los próximos meses.

Rechazo a las reformas y defensa de los derechos docentes

Durante la charla con Carly Antúnez Clerc, la secretaria general de SUTEBA Pergamino indicó que la agenda sindical incluye otros reclamos vinculados con las reformas laboral, previsional y educativa.

Ledesma expresó su rechazo a las iniciativas que, desde la perspectiva del gremio, podrían afectar derechos adquiridos y modificar el papel del Estado como garante de la educación.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en un convenio colectivo de trabajo para el sector docente, con el objetivo de establecer un marco de protección para los trabajadores y resguardar las conquistas laborales.

Una jornada de protesta con distintos sectores

Al referirse a las actividades previstas en Pergamino, Ledesma confirmó que se había convocado a una concentración a las 18 en la plaza, donde se leería un documento y se acompañarían también los reclamos de jubilados y jubiladas.

Explicó que inicialmente estaba prevista una presentación conjunta de notas ante el Municipio, pero que esa actividad fue postergada debido a que varios integrantes de los sindicatos docentes viajaron para participar de la movilización federal.

La entrevista permitió conocer los principales planteos de SUTEBA Pergamino en el marco del paro nacional docente, con eje en la recomposición salarial, la pérdida del FONID y las condiciones de infraestructura de las escuelas del distrito.

Entrevista Completa: