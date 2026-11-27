El exsecretario de Acción Social confirmó en una entrevista con La Mañana de la Radio que está a cargo del armado político de Hechos en Pergamino. Adelantó que trabajan en la conformación de equipos, la elaboración de propuestas y el acercamiento a vecinos e instituciones. También manifestó su disposición a ser candidato a intendente si el espacio lo considera necesario.

Paolo Bonanno, exfuncionario municipal y quien se desempeñó al frente de la Secretaría de Acción Social, atraviesa una nueva etapa en su recorrido político. En una entrevista telefónica con el programa La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino, confirmó que asumió la representación del espacio político Hechos en la ciudad y que trabaja en la reorganización y el crecimiento de ese sector de cara a los próximos desafíos electorales.

Durante la charla con Pamela Lombardi y Claudio Santamaría, Bonanno explicó que actualmente tiene la responsabilidad de conducir el armado político local, convocando a vecinos y conformando equipos de trabajo en distintas áreas.

Según señaló, el objetivo es construir una propuesta con presencia en los diferentes sectores de Pergamino, a partir del contacto directo con la comunidad y la identificación de las principales problemáticas de la ciudad.

La reorganización de Hechos en Pergamino

Al referirse a la situación del espacio político que tuvo participación en las últimas elecciones locales, Bonanno explicó que se produjo un distanciamiento respecto de quienes habían llegado a ocupar bancas legislativas representando a Hechos.

En ese sentido, sostuvo que la ruptura quedó expuesta cuando los legisladores vinculados al espacio decidieron incorporarse a otros bloques políticos y posteriormente definieron su pertenencia a Juntos por el Cambio.

Frente a ese escenario, Bonanno remarcó que la nueva etapa busca consolidar una identidad propia e independiente.

«Nosotros no tenemos que ver con ningún espacio político. No vamos ni por el medio ni por el costado, nosotros nos paramos enfrente. Somos un espacio independiente, de centro, más afianzado en la relación con el vecino y con la problemática que tiene hoy la ciudad», expresó.

Además, definió a Hechos como un espacio que pretende priorizar la escucha y la búsqueda de soluciones concretas por encima de las discusiones estrictamente ideológicas.

Su vínculo con los hermanos Passaglia

Bonanno también contó cómo se originó su relación con la conducción provincial de Hechos, encabezada por Manuel y Santiago Passaglia, y explicó que el vínculo con la familia viene de varios años atrás.

Recordó que los conoció durante su etapa como director regional de IOMA, debido a que San Nicolás formaba parte de la órbita regional de Pergamino. En ese período mantuvo reuniones frecuentes con Manuel e Ismael Passaglia por cuestiones vinculadas al funcionamiento de la obra social y a la atención de sus afiliados.

Según relató, las conversaciones para incorporarse al proyecto político se desarrollaron durante el último año y finalmente llegaron a un acuerdo que pudo hacerse público luego del lanzamiento de esta nueva etapa del espacio.

En cuanto a los objetivos electorales, indicó que Hechos tiene previsto competir en los distintos niveles, tanto nacional como provincial y municipal, con candidatos para intendencias, concejos deliberantes y legislaturas.

¿Bonanno candidato a intendente?

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la posibilidad de que Bonanno encabece una futura candidatura a intendente de Pergamino.

Por el momento, aclaró que su función es la de armador político y que sus principales esfuerzos están puestos en consolidar el espacio, sumar voluntades y desarrollar propuestas.

Sin embargo, no descartó asumir una candidatura si las circunstancias políticas lo requieren.

«Si más adelante se da que tengo que ser el candidato a intendente, no tengo ningún problema. Tengo la edad, tengo todas las ganas, tengo toda la experiencia. Hace 15 o 20 años que estoy ocupando cargos importantes, conozco el Estado y sé dónde estoy parado», manifestó.

En esa línea, sostuvo que está dispuesto a ponerse nuevamente a disposición de los vecinos para trabajar sobre aquellos temas que considera pendientes en la ciudad.

Recorridas por los barrios y las localidades

Finalmente, Bonanno adelantó que a partir de la próxima semana comenzarán una agenda de recorridas por los barrios, instituciones y localidades del partido de Pergamino.

También destacó que se está incorporando gente de los pueblos y que existe una respuesta positiva a la convocatoria que vienen realizando.

«Estamos muy contentos por la cantidad de gente que se suma. No nos está costando tanto generar este nuevo espacio», afirmó.

De esta manera, Hechos comienza una nueva etapa de organización en Pergamino, con Paolo Bonanno como referente local y con la mirada puesta en ampliar su estructura territorial y construir una propuesta política de cara a 2027.

Entrevista Completa: