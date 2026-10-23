La concejal de La Libertad Avanza de Pergamino participó de un encuentro en Avellaneda que reunió a más de 400 ediles del espacio político de distintos distritos bonaerenses. En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon Pergamino, explicó los objetivos del foro y los principales temas que impulsa el bloque.

La concejal de Pergamino por La Libertad Avanza, Carla Lantella, fue elegida coordinadora del Foro de Concejales de la Segunda Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una iniciativa que busca fortalecer la coordinación legislativa entre los representantes del espacio en los 135 municipios bonaerenses.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc, durante el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon Pergamino, Lantella brindó detalles sobre el encuentro realizado el lunes pasado en Avellaneda, que convocó a más de 400 concejales de La Libertad Avanza de distintos puntos de la provincia.

Un espacio para coordinar el trabajo legislativo

Durante la entrevista, Lantella explicó que la conformación del foro responde a la necesidad de organizar el trabajo de los concejales, compartir experiencias y coordinar iniciativas entre los distintos distritos.

La organización está a cargo de Alejandro Carrancio, diputado nacional de La Libertad Avanza y coordinador general del foro. Según detalló la edil pergaminense, el esquema de trabajo se dividió en tres grandes zonas: AMBA, centro-norte y sur, con el objetivo de facilitar la comunicación y la articulación entre los representantes de las ocho secciones electorales.

En ese marco, Lantella quedó al frente de la coordinación de la Segunda Sección Electoral, que comprende 15 distritos.

La concejal destacó que la jornada permitió intercambiar experiencias sobre los proyectos que se vienen impulsando en cada municipio y conocer iniciativas que podrían replicarse en otras localidades.

La baja y derogación de tasas municipales, entre los principales temas

Uno de los ejes centrales que mencionó durante la entrevista fue la presentación de proyectos vinculados con la baja o derogación de tasas municipales.

“Todos los 135 distritos venimos presentando en los diferentes municipios baja o derogación de tasas”, señaló Lantella, al explicar que se trata de una de las líneas de trabajo que comparten los concejales del espacio.

Según sostuvo, el foro busca que aquellas iniciativas que obtengan resultados favorables en determinados municipios puedan ser conocidas y adaptadas en otros distritos, con el propósito de coordinar la labor legislativa a escala provincial.

La edil también remarcó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los concejales para intercambiar propuestas y fortalecer el trabajo que cada uno desarrolla en sus respectivos concejos deliberantes.

Una agenda de trabajo conjunta

Consultada sobre el encuentro realizado en Avellaneda, Lantella describió la jornada como una oportunidad para compartir experiencias y escuchar los aportes de representantes de diferentes municipios.

Además, explicó que la organización del foro se venía trabajando desde comienzos de año y que la convocatoria permitió reunir a una importante cantidad de concejales, aunque algunos no pudieron asistir por compromisos laborales o actividades legislativas previamente programadas.

Con su designación como coordinadora de la Segunda Sección Electoral, la representante de Pergamino tendrá a su cargo la articulación con los concejales de los 15 distritos que integran esa región, en coordinación con los responsables de las demás secciones electorales.

Entrevista Completa: