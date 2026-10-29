La agenda de eventos de Pergamino tendrá nuevas propuestas durante los próximos meses, con actividades que buscan impulsar a los emprendedores locales, promover la producción regional y atraer visitantes de ciudades cercanas. Así lo adelantó Romina Viale, directora de Turismo, durante una entrevista en La Mañana de la Radio.

En diálogo con el programa, Viale repasó el trabajo que lleva adelante el área municipal junto a otras dependencias para organizar y acompañar eventos culturales, gastronómicos y recreativos, en una etapa del año en la que comienza a crecer la actividad al aire libre.

ARRIBA LA BIRRA, EL 13 DE NOVIEMBRE

Uno de los eventos anunciados es la cuarta edición de Arriba la Birra, prevista para el viernes 13 de noviembre en el Tinglado del Parque España. La actividad es organizada de manera conjunta por las áreas municipales de Turismo y Empleo y Emprendedurismo.

La propuesta busca dar visibilidad a los productores locales de cerveza artesanal y a los emprendimientos gastronómicos, en un espacio que combina producción local, música y encuentro familiar.

Viale destacó el trabajo realizado con los cerveceros para acompañar su formalización y regularización, con el apoyo de áreas municipales como Bromatología. El objetivo es que los productores puedan mostrar y comercializar sus productos en condiciones adecuadas.

El evento fue declarado de interés municipal y forma parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la actividad comercial y cultural de la ciudad. En caso de condiciones climáticas adversas, la disposición municipal contempla la posibilidad de realizarlo durante el fin de semana siguiente.

POTENCIATE Y LAS ACTIVIDADES DE VERANO

Durante la entrevista, la directora de Turismo también adelantó que resta una nueva edición de la feria Potenciate. Sin embargo, no precisó la fecha de esa próxima convocatoria.

La feria reúne a emprendedores de distintos rubros y ofrece propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos, además de constituir un espacio para la promoción y comercialización de productos locales.

Por otra parte, Viale anticipó que la Subsecretaría de Cultura, encabezada por Diego Morelos, prepara una nueva edición del programa “90 días, 90 actividades”, con una agenda de propuestas para la temporada de verano. Los detalles de la programación, según indicó, se darán a conocer próximamente.

UNA AGENDA ABIERTA A INSTITUCIONES Y ORGANIZADORES

Otro de los ejes del trabajo de Turismo es la difusión de las actividades que se desarrollan en Pergamino y las localidades del Partido.

Desde el área invitan a instituciones, organizadores y emprendedores a enviar información sobre sus eventos para que puedan incorporarse a la agenda turística oficial. Para facilitar la difusión, es importante incluir el día, el horario, el lugar, el costo de las entradas y los canales para adquirirlas.

La información puede consultarse en el sitio www.pergamino.tur.ar, que reúne propuestas organizadas por el Municipio y por distintos actores de la comunidad.

La intención es que tanto los habitantes de Pergamino como quienes llegan desde otras ciudades puedan conocer anticipadamente las opciones disponibles y organizar sus visitas.

TURISMO DE CERCANÍA: ATRAER VISITANTES DE LA REGIÓN

Viale explicó que el área también trabaja para reforzar la convocatoria a vecinos de localidades cercanas, con el objetivo de que visiten Pergamino, disfruten de sus propuestas y puedan quedarse a pasar la noche.

En ese marco, destacó las acciones realizadas junto al sector hotelero durante los festejos por el aniversario de la ciudad, destinadas a promover las estadías y ampliar el aprovechamiento de la oferta local.

La estrategia apunta a fortalecer el turismo de cercanía y generar movimiento en los sectores gastronómico, hotelero, comercial y cultural.

MARIANO BENÍTEZ, UNA PROPUESTA DE TURISMO RURAL

Entre los atractivos del Partido, la directora destacó a Mariano Benítez como uno de los destinos que se promueven por su propuesta de turismo rural de base comunitaria.

La localidad ofrece una alternativa para quienes buscan recorrer los pueblos de la zona, disfrutar del entorno rural y conocer otras experiencias vinculadas con la identidad y las características de las comunidades locales.

INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LOS EVENTOS

Finalmente, Viale se refirió a la presencia del área de Turismo en actividades masivas, como ocurrió durante los festejos por el aniversario de Pergamino, cuando se instalaron puestos para responder consultas y brindar información a los asistentes.

En esa oportunidad participaron estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto Superior Arturo Illia, que realizan pasantías y pudieron aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

La propuesta es continuar llevando la oficina de Turismo a distintos eventos de la ciudad, acercando información a vecinos y visitantes.

Con una agenda que combina encuentros gastronómicos, ferias de emprendedores, actividades culturales y propuestas rurales, Pergamino busca fortalecer su oferta turística y consolidarse como un destino para disfrutar durante todo el año.

Entrevista Completa: