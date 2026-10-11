La celebración será el sábado 17 de octubre en el Club Atlético Fontezuela, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar las instalaciones del establecimiento educativo. La directora, Juliana Vázquez, destacó el crecimiento de la matrícula y el compromiso de las familias con el jardín.

El Jardín de Infantes N.º 919 de la localidad de Fontezuela se prepara para vivir una noche de música, baile y encuentro comunitario con una nueva edición de su festival anual a beneficio. La propuesta se realizará el sábado 17 de octubre, desde las 20:30, en el Club Atlético Fontezuela, y reunirá espectáculos musicales, danzas, un completo servicio de buffet y sorteos.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio, la directora del establecimiento, Juliana Vázquez, contó cómo se vienen desarrollando los preparativos y remarcó que el objetivo es recaudar fondos para seguir mejorando el jardín, además de ofrecer una oportunidad para compartir un momento agradable entre vecinos, amigos y familias.

“Si bien la idea es recaudar dinero a beneficio del jardín, también queremos que todos los que vayan puedan disfrutar de una linda noche, con diferentes espectáculos, buffet y todo bien completo”, explicó.

Un jardín que crece y fortalece sus vínculos con la comunidad

El Jardín 919 funciona durante el turno mañana y cuenta con una sala multiedad, en la que comparten actividades niños de 3, 4 y 5 años. Actualmente, tiene una matrícula de 14 alumnos, el doble de los que había cuando Vázquez asumió como directora, el año pasado.

El equipo está integrado por una docente que también cumple la función de directora, una preceptora y una auxiliar. Además, los chicos participan de actividades de educación física, música y distintas propuestas pedagógicas.

La directora destacó que el crecimiento de la matrícula representa un impulso para continuar trabajando en el fortalecimiento de la institución y generar nuevas oportunidades para los niños.

En ese camino, uno de los principales objetivos es acercar a las familias al jardín, para que conozcan su funcionamiento y participen activamente de las actividades.

El compromiso de las familias, un motor para el jardín

Vázquez puso especial énfasis en el acompañamiento de la comunidad de Fontezuela, que colabora de manera permanente con las necesidades del establecimiento.

Como ejemplo, recordó una jornada de trabajo comunitario en la que padres, madres, tíos y abuelos se reunieron un domingo para cortar el pasto, colocar juegos y mejorar el patio del jardín.

La actividad fue posible gracias al esfuerzo conjunto y a las donaciones recibidas. Para la directora, estas iniciativas reflejan el sentido de pertenencia que se busca fortalecer y la importancia de que los chicos vean a sus familias involucradas en el espacio educativo.

También destacó la participación de la cooperadora, cuya presidenta es una exalumna del establecimiento que continúa colaborando con la institución muchos años después de haber pasado por sus aulas.

“Vamos todos juntos para un mismo lado, que son los chicos, la felicidad de ellos”, expresó Vázquez al referirse al trabajo compartido entre el jardín y las familias.

Música, folclore y baile durante toda la noche

El festival contará con una variada grilla de espectáculos para todos los gustos. Entre los artistas y grupos anunciados se encuentran Los Changos Santiagueños, Daniel Salazar, Pablo Íbalo y Amor en Vuelo.

También participarán dos academias de danza, con presentaciones de parejas de folclore. El cierre estará a cargo de Martín Sayal, quien musicalizará la noche como DJ.

La propuesta busca recuperar el espíritu de los festivales populares, con música en vivo, baile y un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Buffet, sorteos y entradas anticipadas

Durante la celebración habrá un buffet con distintas opciones de comida y bebida. El menú incluirá choripanes, sándwiches de bondiola, conitos de papa, panchos, pizza y propuestas dulces, como pastelitos y torta, además de café.

La entrada anticipada tiene un valor de $5.000, mientras que en puerta costará $7.000. Los menores de 12 años ingresarán gratis.

Además, quienes compren su entrada participarán del sorteo de un minitour de Baldón y Viajes. Durante la noche también se venderán números para otros sorteos, con premios donados por integrantes de la comunidad, entre ellos una licuadora, una multiprocesadora, auriculares y perfumes.

Para reservar entradas anticipadas, los interesados pueden comunicarse con Luz Mila, mamá de un alumno del jardín, al 2477 627468.

Una celebración para acompañar la educación

El festival anual del Jardín 919 representa una oportunidad para colaborar con el crecimiento de la institución y, al mismo tiempo, compartir una noche de entretenimiento en comunidad.

Con una matrícula en aumento, proyectos para mejorar sus espacios y el acompañamiento de las familias, el establecimiento de Fontezuela apuesta al trabajo colectivo para seguir construyendo un lugar donde los chicos puedan aprender, jugar y crecer.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar esta iniciativa y disfrutar de una noche de música, baile y solidaridad.

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