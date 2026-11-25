La propuesta reunirá al Coro Polifónico Municipal, el Coro Italiano Pergamino y el Coro de Niños Pergamino. El encuentro será el jueves 26 de noviembre, a las 18:30, en Bellas Artes, con entrada libre y gratuita. Además, habrá un servicio de buffet a beneficio de la cooperadora de la Escuela Primaria Nº 42.

La música coral será protagonista de una nueva propuesta cultural en Pergamino. Este jueves 26 de noviembre, a partir de las 18:30, las instalaciones de Bellas Artes, ubicadas en la intersección de Alsina y Moreno, recibirán el encuentro “Cantando de sol a sol”, una iniciativa que invita a disfrutar del canto colectivo y del trabajo de distintas agrupaciones de la ciudad.

La jornada contará con la participación de tres formaciones locales: el Coro Polifónico Municipal de Pergamino, el Coro Italiano Pergamino y el Coro de Niños Pergamino, este último perteneciente al Programa Coros y Orquestas Bonaerenses de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad estará coordinada y dirigida por el profesor Diego Morán, quien en diálogo con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, destacó la importancia de estos espacios de formación y participación musical.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad. Durante el encuentro también funcionará un servicio de buffet a cargo de la cooperadora de la Escuela Primaria Nº 42, donde ensaya el Coro de Niños Pergamino. Lo recaudado permitirá colaborar con el trabajo de la institución educativa.

Una oportunidad para disfrutar de la música, acompañar a los artistas locales y compartir una tarde de encuentro cultural en Pergamino.

Entrevista Completa: