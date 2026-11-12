En una entrevista realizada en el programa Nuestro Tiempo de Radio, conducido por Carly Antúnez Clerc, Lidia Piatti, representante del Centro Económico Ítalo-Argentino de Pergamino, brindó detalles sobre la celebración de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre en el Parque Belgrano.

La propuesta se desarrollará de 12 a 18 horas en el Salón de Innovación y reunirá gastronomía, música, danza y expresiones culturales, en una jornada pensada para disfrutar en familia y compartir las raíces italianas que forman parte de la identidad de nuestra comunidad.

Durante la entrevista, Piatti explicó que la actividad se enmarca en una celebración internacional que convoca a embajadas, consulados y cámaras vinculadas con Italia, a través de distintas iniciativas destinadas a promover su cultura y, especialmente, su tradición gastronómica.

En Pergamino, el encuentro contará con emprendedores gastronómicos que ofrecerán platos típicos italianos, postres y bebidas, además de propuestas de cocina argentina, buscando generar un espacio de intercambio y fusión entre ambas culturas.

La jornada también incluirá músicos, bailes, sorteos y diferentes expresiones artísticas. Según adelantó Piatti, continúan convocando a emprendedores interesados en participar. El evento fue declarado de interés municipal.

Un año de trabajo para fortalecer los vínculos con Italia

Más allá de la celebración gastronómica, durante la charla Piatti repasó distintas iniciativas impulsadas por el Centro Económico Ítalo-Argentino, orientadas a fortalecer los vínculos culturales, educativos y comerciales entre Pergamino e Italia.

Entre ellas destacó el viaje realizado en julio a Casalbordino, en la región italiana de Abruzzo, donde un grupo de adultos participó de cursos de idioma italiano y actividades culturales, conociendo de cerca las tradiciones y costumbres de la región.

También recordó el encuentro realizado en Zamolaco, donde se firmó un pacto de amistad entre Pergamino y esa localidad italiana, en una experiencia que calificó como muy emotiva. La relación tiene un significado especial por los vínculos históricos con Arturo Umberto Illia, cuya ascendencia familiar está relacionada con esa comunidad.

Además, anticipó que existe el compromiso de recibir próximamente en Pergamino a autoridades de Zamolaco, con el objetivo de continuar estrechando esos lazos.

Oportunidades de formación para jóvenes y emprendedores

Otro de los ejes de trabajo de la institución es la denominada Incubadora de Jóvenes, una iniciativa que busca generar oportunidades para jóvenes, pequeñas y medianas empresas y profesionales.

En ese sentido, Piatti adelantó que los días 28 y 29 de noviembre se desarrollará una capacitación impulsada por la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, vinculada con la elaboración de proyectos para presentar ante la Unión Europea. La propuesta apunta a brindar herramientas para acceder a posibles líneas de financiamiento.

De esta manera, el Centro Económico Ítalo-Argentino continúa promoviendo actividades que combinan cultura, gastronomía, formación y desarrollo de vínculos internacionales.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La celebración del domingo 15 de noviembre será una oportunidad para disfrutar de los sabores de Italia, conocer nuevas propuestas gastronómicas y compartir una jornada de encuentro cultural.

La cita será de 12 a 18 horas en el Salón de Innovación del Parque Belgrano. Quienes deseen participar como emprendedores o conocer más sobre las actividades del Centro Económico Ítalo-Argentino pueden encontrar información a través de Instagram en CEIA Pergamino.

Entrevista Completa: