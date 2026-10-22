Este viernes 24 y sábado 25 de octubre, la Casa de la Cultura será escenario de una propuesta especial por Halloween, con recorridos teatrales, personajes, suspenso y sorpresas. En una entrevista con La Mañana de la Radio, Nahuel Notta brindó detalles de la iniciativa, que está pensada para disfrutar en familia y tendrá entrada gratuita para niños de 7 a 11 años.

Pergamino se prepara para vivir una experiencia diferente con la llegada de la primera “Casa del Terror”, una propuesta que invita a sumergirse en el universo de Halloween a través de un recorrido especialmente ambientado para despertar emociones, sorprender a los visitantes y provocar más de un susto.

La actividad se desarrollará este viernes 24 y sábado 25 de octubre, de 18 a 21 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en General Paz al 600. La iniciativa es producida por Producciones dFábular y combina teatro, ambientación, personajes y situaciones pensadas para construir una experiencia inmersiva.

En el marco de la cartelera cultural de Pergamino, Nahuel Notta dialogó con Claudio Santamaría y Pamela Lombardi en el programa La Mañana de la Radio, de LT35 Radio Mon AM 1540, donde explicó cómo surgió la propuesta y qué podrán encontrar quienes se acerquen durante el fin de semana.

Un recorrido entre el terror, el suspenso y las sorpresas

Durante la entrevista, Notta contó que el paseo estará organizado en diferentes habitaciones, donde se desarrollarán escenas teatrales y sensoriales protagonizadas por distintos personajes.

La intención es generar diferentes matices vinculados con el terror: desde el suspenso hasta el miedo y el sobresalto. Según explicó el organizador, cada una de estas sensaciones tiene sus propias características y forma parte de la experiencia que buscaron construir.

Aunque prefirió mantener algunos detalles en reserva para no anticipar todas las sorpresas, adelantó que los visitantes se encontrarán con distintas situaciones a lo largo del recorrido.

La propuesta busca trasladar al público a un universo de ficción en el que la ambientación y las actuaciones serán protagonistas. La experiencia estará organizada por grupos, con diferentes horarios de ingreso para que cada uno pueda realizar el paseo.

Una propuesta para compartir en familia

Uno de los aspectos destacados de la Casa del Terror es que fue pensada especialmente para las infancias, sin dejar de lado a los adultos que disfrutan de este tipo de experiencias.

Durante la charla en La Mañana de la Radio, Notta explicó que la edad de referencia establecida es a partir de los siete años, aunque también podrían participar niños más pequeños, de cinco o seis años, dependiendo de su madurez, sus características y el acompañamiento familiar.

En ese sentido, remarcó la importancia de que cada adulto conozca las particularidades de los niños que lo acompañan y pueda evaluar cómo podrían vivir una experiencia que incluye escenas de miedo, suspenso y sobresaltos.

Por eso, el recorrido está pensado para que los adultos acompañen a las infancias durante toda la actividad. No se trata de dejarlos solos, sino de compartir juntos la experiencia.

Durante la entrevista también reflexionaron sobre el papel de la ficción y el teatro, y sobre cómo estas propuestas permiten explorar diferentes emociones dentro de un contexto artístico y recreativo.

La iniciativa propone acercarse al miedo desde el juego y la imaginación, con los cuidados necesarios para que cada familia pueda disfrutar de la actividad.

Halloween, maquillaje y stands temáticos

La experiencia no terminará en el recorrido por la Casa del Terror. Los visitantes también podrán disfrutar de un espacio con propuestas relacionadas con Halloween, pensado para extender la jornada y compartir un momento diferente.

Según adelantó Notta, habrá stands de emprendedores con productos temáticos, personas disfrazadas, maquillaje artístico con caracterizaciones terroríficas y un sector de golosinas y dulces, además de un pequeño buffet.

También habrá una sorpresa especial para los niños que concurran disfrazados, sumando otro atractivo a la actividad.

La propuesta busca generar un ambiente festivo alrededor de Halloween, con distintas alternativas para que las familias puedan recorrer y disfrutar de la Casa de la Cultura.

Entradas, horarios y recomendaciones

La actividad se desarrollará el viernes 24 y sábado 25 de octubre, de 18 a 21 horas. La boletería estará habilitada desde las 16 y las entradas podrán adquirirse directamente en la puerta.

La capacidad será limitada, con grupos de aproximadamente 30 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para organizar el ingreso.

Además, se informó que los niños de 7 a 11 años tendrán entrada gratuita, mientras que el adulto acompañante deberá abonar su entrada. La organización también contempla la posibilidad de que participen niños de menor edad, siempre con el acompañamiento de un adulto y considerando las características de cada uno.

La invitación está abierta tanto a las familias como a los adultos que quieran vivir la experiencia por su cuenta.

El arte local y los espacios de difusión

Durante la entrevista, Nahuel Notta agradeció el espacio brindado por La Mañana de la Radio y el acompañamiento de la Cámara de Comercio, que permite difundir las actividades y los proyectos de artistas de Pergamino.

El organizador destacó la importancia de contar con estos espacios para acercar las propuestas culturales a la comunidad y acompañar el trabajo de quienes impulsan iniciativas artísticas en la ciudad.

Con una combinación de teatro, suspenso, personajes y actividades temáticas, la primera Casa del Terror se suma a la agenda cultural de Pergamino con una propuesta especial para celebrar Halloween y compartir una experiencia distinta.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Evento: Primera Casa del Terror.

Primera Casa del Terror. Fechas: viernes 24 y sábado 25 de octubre.

viernes 24 y sábado 25 de octubre. Horario: de 18 a 21 horas.

de 18 a 21 horas. Lugar: Casa de la Cultura, General Paz al 600, Pergamino.

Casa de la Cultura, General Paz al 600, Pergamino. Entradas: disponibles en la puerta desde las 16 horas.

disponibles en la puerta desde las 16 horas. Edad de referencia: a partir de los 7 años.

a partir de los 7 años. Beneficio: niños de 7 a 11 años ingresan gratis, acompañados por un adulto.

niños de 7 a 11 años ingresan gratis, acompañados por un adulto. Capacidad: limitada.

limitada. Producción: Producciones dFábular.

La invitación está hecha para quienes quieran disfrutar de Halloween desde el teatro, la imaginación y el suspenso, en una experiencia que promete sorpresas y más de un susto en Pergamino.