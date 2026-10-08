Pelusa Escobar presentó en La Mañana de la Radio la segunda edición de Diseñarte, una feria que reunirá a emprendedores, artistas y propuestas gastronómicas este sábado 10 de octubre, en la previa del Día de la Madre.

Pergamino se prepara para una nueva edición de Diseñarte, una propuesta que reúne diseño, arte, emprendimientos y expresiones culturales en un mismo espacio. En diálogo con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, la organizadora Pelusa Escobar brindó detalles de la actividad, que se realizará este sábado 10 de octubre, de 15 a 20, en la ex Casa de la Cultura, ubicada en General Paz y San Nicolás.

La feria contará con 37 expositores y una amplia variedad de propuestas que incluirán accesorios, aromas, arte original, cuadros, decoración, gastronomía, papelería, moda, cerámica, velas y otros productos.

Una propuesta para impulsar a emprendedores y artistas

Durante la entrevista, Escobar explicó que la iniciativa surgió con el objetivo de dar continuidad a una primera edición que tuvo una respuesta positiva. En esta oportunidad, trabaja junto a su hermana Marisa, quien colabora con la difusión y la publicidad, mientras ella se ocupa de la organización y la coordinación de los stands.

La organizadora destacó el entusiasmo de los participantes y señaló que existe una lista de espera de emprendedores interesados en sumarse, aunque las limitaciones de espacio impiden incorporar a todos en esta edición.

En ese sentido, remarcó la importancia de generar espacios de encuentro y comercialización para quienes desarrollan sus propios proyectos, especialmente en un contexto económico complejo.

Arte participativo y un sorteo especial por el Día de la Madre

Una de las novedades de esta edición será la experiencia artística participativa a cargo de Berni Calabia, quien invitará a los adultos que asistan a intervenir colectivamente un lienzo.

La obra realizada durante la jornada será sorteada con motivo del Día de la Madre. Según explicó Escobar, quienes ingresen a la feria recibirán un número para participar del sorteo.

La propuesta busca sumar una experiencia creativa a la exposición y acercar al público al trabajo de los artistas.

Música en vivo para cerrar la jornada

La programación también incluirá música en vivo. Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, se presentarán Lucre Volpi y Leo Álvarez, entre las 19 y las 20, para cerrar la jornada con un repertorio que incluirá música melódica, folclore y tango.

Escobar agradeció a los artistas, los emprendedores, el equipo de sonido y todas las personas que colaboraron con la organización del encuentro.

Día, horario y lugar

La segunda edición de Diseñarte se realizará este sábado 10 de octubre, de 15 a 20, en la ex Casa de la Cultura de Pergamino, ubicada en General Paz y San Nicolás.

La invitación es a recorrer los stands, conocer el trabajo de emprendedores y artistas, disfrutar de las propuestas creativas y compartir una tarde con música en vivo, en la previa del Día de la Madre.

Para conocer más novedades, se puede visitar el perfil de Instagram @disenayarte.p2



Entrevista Completa: