La obra protagonizada por Juan Chapur y Charly Velasco se presenta este jueves a las 21 en El Yerta Club Cultural. Una propuesta de comedia absurda que también pone en escena las dificultades, contradicciones y pasiones del mundo de la actuación.

En el marco de la agenda cultural de La Mañana de la Radio, Juan Chapur dialogó con Pamela Lombardi y Claudio Santamaría sobre la llegada a Pergamino de “Popurrí”, la obra que protagoniza junto a Charly Velasco y que se presentará este jueves 8 de octubre en El Yerta Club Cultural.

La propuesta, que transita su tercera temporada, parte de una situación tan disparatada como reconocible para quienes conocen el mundo teatral: dos actores intentan armar una obra para participar del “mejor festival de Sudamérica”, aunque ese festival en realidad no existe.

A partir de esa premisa, Chapur y Velasco construyen una comedia absurda, dinámica y atravesada por el humor, pero que también permite reflexionar sobre el propio oficio de actuar.

¿Para qué hacer teatro?

Uno de los interrogantes que atraviesa la obra es precisamente el que aparece en su planteo: “¿Actuar para qué?”.

Durante la entrevista, Chapur explicó que la obra toma algunas de las experiencias que viven los actores y las lleva al terreno de la comedia.

La dificultad de vivir del teatro, la necesidad de buscar diferentes trabajos relacionados con la actuación y las contradicciones propias del ambiente teatral forman parte de una propuesta que busca que el público pueda reconocerse y, fundamentalmente, divertirse.

“También surge un poco esa pregunta: ¿para qué actúa uno?”, explicó Chapur al referirse a las dificultades que implica vivir de la actuación.

En “Popurrí”, los protagonistas son Fran y Nahuel, dos personajes con personalidades muy diferentes. Mientras uno se muestra más optimista y permanentemente propone nuevas ideas, el otro aparece como una figura más crítica y exigente. El choque entre ambos es uno de los motores del humor de la obra.

Una historia de amistad y teatro

Juan Chapur y Charly Velasco se conocen desde hace 14 años. Su vínculo comenzó a partir de experiencias vinculadas al teatro callejero y luego ambos formaron parte de un grupo teatral.

Con el tiempo, terminaron consolidándose como dúo y llevan aproximadamente nueve años trabajando juntos en distintas propuestas.

Su recorrido incluye varietés, teatro independiente, teatro callejero, producciones audiovisuales, series, películas, publicidad y contenidos para redes sociales.

Chapur también contó durante la entrevista parte de ese recorrido y mencionó algunos de sus trabajos audiovisuales, entre ellos participaciones en la serie sobre Diego Maradona y trabajos junto a reconocidos actores.

Velasco, por su parte, forma parte del elenco de “El Eternauta”.

Todo ese recorrido aparece, de alguna manera, reflejado en “Popurrí”, una obra que busca llevar al escenario las experiencias de ambos actores y su particular manera de entender el teatro.

Una entrada accesible para acercar nuevos públicos

Otro de los aspectos destacados por Chapur durante la entrevista fue el valor de la entrada.

La función tendrá un valor anticipado de $10.000, una decisión que, según explicó, responde también a la intención de acercar el teatro a un público amplio.

“Queremos que se llene, más que lo económico nos importaba dar un primer paso acá en el camino, para que vengan a cagarse de risa”, sostuvo.

El actor planteó además la importancia de generar nuevos públicos y lograr que una salida al teatro no sea percibida como una actividad inaccesible.

La idea es que el público pueda encontrarse con los artistas, compartir un momento y disfrutar de una propuesta cultural sin que el costo de la entrada se convierta en una barrera.

La función será en El Yerta Club Cultural

“Popurrí” se presentará este jueves 8 de octubre a las 21:00 en El Yerta Club Cultural, ubicado en Estrada 1953, Pergamino.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse mediante transferencia al alias:

entrada.yerta

La cuenta corresponde a Noelí Mastandrea.

Para consultas y reservas también se puede contactar al 2477-550011 o enviar un mensaje directo a las redes sociales de El Yerta CC.

El espacio contará además con barra y servicio de buffet autogestionado.

La llegada de “Popurrí” propone así una noche de humor, teatro y encuentro, con dos actores que decidieron convertir buena parte de sus propias experiencias en material para reírse de las dificultades del oficio y, al mismo tiempo, reivindicar las ganas de seguir haciendo teatro.

Entrevista Completa: