La iniciativa organizada por Corazones en Acción tendrá su gran cierre el domingo 1° de noviembre con una carrera de 10 kilómetros competitiva y una propuesta participativa de 3 kilómetros. Durante octubre habrá distintas actividades para visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de mama y acompañar a pacientes oncológicas.

En el marco del Octubre Rosa, Pergamino se prepara para una nueva edición de la Carrera Rosa, una propuesta que combina deporte, solidaridad y concientización sobre el cáncer de mama.

En diálogo con La Mañana de la Radio, Rita Brescia, impulsora de Corazones en Acción, contó detalles de las actividades que se desarrollarán durante todo el mes y explicó que la carrera será el cierre de una agenda que busca poner en primer plano la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

“Un diagnóstico temprano salva vidas”, destacó Brescia durante la entrevista, al remarcar la importancia de aprovechar el Octubre Rosa para generar conciencia y acercar información a la comunidad.

Una agenda de actividades durante todo octubre

La Carrera Rosa no será la única actividad impulsada por Corazones en Acción. Según explicó Brescia, durante octubre se desarrollarán diferentes propuestas vinculadas con la prevención y el acompañamiento a pacientes oncológicas.

Una de las jornadas centrales será el domingo 18 de octubre, en el Parque Belgrano, de 16 a 19 horas, organizada junto a Onco Salud. Allí se brindarán charlas con profesionales de la salud sobre diferentes aspectos relacionados con el cáncer y los tratamientos.

Entre los temas previstos se encuentran nutrición durante los tratamientos de quimioterapia, sexualidad y las consecuencias que pueden atravesar las pacientes luego de una cirugía mamaria. También habrá información vinculada con el cáncer en hombres.

La jornada contará además con clases de zumba y será una oportunidad para realizar inscripciones presenciales a la Carrera Rosa para aquellas personas que tengan dificultades para completar el trámite de manera virtual.

Brescia también adelantó que el 19 de octubre estarán presentes en el Hospital y que ese mismo día realizarán una actividad junto a Bayer Fontesuela, donde se abordará nuevamente la concientización sobre el cáncer y la importancia de la donación de cabello.

Una Carrera Rosa cada vez más inclusiva

Uno de los aspectos destacados por Brescia durante la entrevista fue el trabajo que se está realizando para incorporar a personas con discapacidad a la propuesta deportiva.

La organización recibió consultas de personas con discapacidad interesadas en participar y, a partir de ello, comenzó a trabajar junto al área municipal correspondiente y referentes del deporte adaptado para generar una modalidad de participación que permita que más personas puedan ser parte.

La referente de Corazones en Acción aclaró que existen distintas maneras de participar de la jornada. No es obligatorio correr los 10 kilómetros ni los 3 kilómetros: también se puede adquirir la remera, acompañar la actividad, colaborar en diferentes tareas o simplemente estar presente.

“Hay muchas maneras de participar y visibilizar”, explicó.

La edición 2026 contará con una prueba competitiva de 10 kilómetros y una propuesta participativa de 3 kilómetros. La largada está prevista para las 9 horas del domingo 1° de noviembre desde el sector del Sport Club, en el Parque Belgrano. (Pergamino al Día)

Ocho años confeccionando pelucas para pacientes oncológicas

Durante la entrevista, Brescia también puso en valor el trabajo que Corazones en Acción realiza durante todo el año y que tiene como una de sus principales tareas la confección de pelucas con cabello natural para pacientes oncológicas.

La organización nació en Pergamino y desde hace años recibe donaciones de cabello de distintos puntos del país. El material es clasificado y utilizado para confeccionar pelucas que luego son entregadas gratuitamente a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer. (Find Glocal)

“Para algunos un mechón de pelo no es nada y para nosotras, y más para la paciente oncológica que espera una peluca, es súper importante”, explicó Brescia.

En ese sentido, remarcó que Pergamino se caracteriza por la solidaridad y que la organización recibe donaciones de diferentes lugares del país. Incluso trabajan en red con grupos de otras ciudades para poder responder a las necesidades de pacientes oncológicas de distintas localidades.

Dónde continúa el trabajo de Corazones en Acción

Brescia explicó que actualmente el grupo de voluntarias se encuentra trabajando los sábados en el edificio Matilde, de 9 a 11:30 aproximadamente, donde reciben donaciones de cabello y continúan con las tareas de confección y clasificación.

También indicó que quienes quieran donar cabello pueden acercarse a la peluquería de Fabi, uno de los puntos donde además se puede obtener información e inscribirse para la Carrera Rosa.

Mucho más que una carrera

Para Corazones en Acción, la Carrera Rosa representa una herramienta para visibilizar una problemática que atraviesa a muchas familias.

Brescia remarcó que la intención no es solamente convocar a la comunidad a vestirse de rosa o participar de una competencia deportiva, sino generar conciencia sobre la importancia de los controles y la detección temprana, acompañar a las pacientes y fortalecer el trabajo solidario que la organización sostiene durante todo el año.

La Carrera Rosa 2026 será el cierre de un mes cargado de actividades y tendrá como escenario nuevamente al Parque Belgrano. La propuesta invita a correr, caminar, participar y acompañar una causa que busca transformar cada paso en un gesto de solidaridad.

La edición 2026 ya tiene abiertas sus inscripciones y contempla las distancias de 10K competitivos y 3K participativos. (Carreras de Calle y Trail)

Desde Corazones en Acción convocan a toda la comunidad a sumarse y, de distintas maneras, colaborar con una tarea que desde hace ocho años acompaña a pacientes oncológicas de Pergamino y la región.