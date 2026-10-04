El Pacto de Hermandad se concretó en Italia en el marco del Illia Festival, una celebración que reunió historia, cultura, música y tradiciones de Argentina e Italia. Dentro de la amplia delegación pergaminense se encuentran Enrique Illia, Juano Motta y Guillermo Illia, en representación de la Fundación Arturo Illia y el Museo Casa Natal Illia, y Lidia Piatti, del Centro Económico Italia-Argentina de Pergamino. El joven intendente de Samolaco, Livio Aurelio Scaramella, encabezó la recepción de la comitiva y participó de una jornada que busca transformar la memoria y las raíces de Arturo Illia en nuevos vínculos entre ambas comunidades.

Samolaco, en la provincia italiana de Sondrio, fue escenario de un acontecimiento que tiene una fuerte significación histórica para Pergamino: la celebración del Illia Festival y la formalización del Pacto de Amistad entre ambas comunidades.

El encuentro reunió a representantes institucionales argentinos e italianos alrededor de una historia que comenzó hace más de un siglo, cuando Martín Illia, padre del expresidente argentino Arturo Umberto Illia, emigró desde la zona de Samolaco hacia la Argentina.

Décadas después, esa historia familiar vuelve a unir a las dos comunidades a través de un acuerdo que pretende ir más allá de la memoria y convertirse en una plataforma para intercambios culturales, educativos, institucionales, productivos y comerciales.

El Pacto de Amistad había tenido una primera instancia de firma por videoconferencia el 19 de agosto y este fin de semana tuvo su ratificación presencial en Samolaco, en el marco de una jornada especialmente preparada para recibir a la delegación pergaminense. La iniciativa cuenta con respaldo institucional de la Municipalidad de Pergamino y fue impulsada, entre otros actores, desde el entorno de la Fundación Arturo Umberto Illia y el Museo Casa Natal Illia.

Una delegación pergaminense con representación institucional y cultural

La presencia de Pergamino en Samolaco tuvo como protagonistas a cuatro representantes vinculados con distintos aspectos de este proyecto.

La delegación estuvo integrada por Enrique Illia, presidente de la Fundación Arturo Illia; Juano Motta, tesorero de la institución y empresario pergaminense; Guillermo Illia, coordinador del Museo Casa Natal Illia y uno de los principales impulsores del vínculo; y Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Italia-Argentina de Pergamino.

La composición de la comitiva permite entender el alcance que se pretende darle al acuerdo.

Por un lado, la Fundación Arturo Umberto Illia y el Museo Casa Natal representan la dimensión histórica y cultural de un vínculo que tiene como protagonista al expresidente nacido en Pergamino.

Por otro, la participación del Centro Económico Italia-Argentina introduce una dimensión vinculada con las posibilidades comerciales, productivas, tecnológicas y de intercambio que puede generar la relación con Italia.

Lidia Piatti ya había explicado que desde el CEIA se trabaja junto con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario en una misión orientada a agricultura, innovación y diseño, con la intención de generar contactos concretos entre empresarios e instituciones de Pergamino y distintos actores de Lombardía.

De esta manera, el Pacto de Amistad no queda limitado a una cuestión protocolar. La intención planteada desde Pergamino es aprovechar la puerta de entrada que representa Samolaco para establecer vínculos con una región italiana de fuerte desarrollo productivo, tecnológico y académico.

Guillermo Illia y el origen de una iniciativa que busca trascender a Arturo

Guillermo Illia tuvo un papel central en la construcción de este vínculo.

El proyecto comenzó a tomar forma a partir de sus contactos con Samolaco y de la recuperación de la historia familiar de Arturo Illia. Illia había visitado la localidad italiana en 2018 y posteriormente retomó las gestiones para transformar ese vínculo histórico en una relación institucional entre Pergamino y Samolaco.

En 2025 regresó a Italia con una carta del intendente Javier Martínez que ratificaba la voluntad de Pergamino de avanzar con el vínculo. En el proceso también tuvo un papel importante Jorge Pitar, pergaminense radicado en Italia y vinculado con la Embajada Argentina ante el Vaticano.

El propio Guillermo Illia planteó desde el comienzo que el Pacto de Amistad debía funcionar como un marco para que distintas instituciones pudieran comenzar a relacionarse.

La idea contempla posibilidades de cooperación cultural, educativa, deportiva, productiva y económica, con la intención de que el vínculo continúe más allá de las actuales autoridades municipales.

La Fundación Arturo Illia, protagonista de una historia que vuelve a sus raíces

La presencia de Enrique Illia y Juano Motta le dio además una fuerte representación institucional a la Fundación Arturo Illia.

Enrique Illia, presidente de la Fundación, y Juano Motta, tesorero de la institución, formaron parte de la delegación pergaminense que llegó a Samolaco para participar de las actividades y acompañar el proceso de ratificación del acuerdo.

La presencia de ambos adquiere particular relevancia porque el homenaje a Arturo Illia no es un elemento accesorio del encuentro: es precisamente el punto histórico que permitió volver a conectar a Pergamino con la tierra de origen de su padre.

Arturo Umberto Illia nació en Pergamino el 4 de agosto de 1900. Su padre, Martín Illia, era oriundo de San Pietro, una de las localidades que integran Samolaco, en la Valchiavenna. En esa comunidad italiana existe además una institución educativa que lleva el nombre del expresidente argentino.

Así, la figura de Illia funciona como un puente entre dos territorios separados por miles de kilómetros pero unidos por una historia migratoria.

Samolaco y un intendente que hizo historia por su edad

Del lado italiano, una de las figuras centrales de este proceso es Livio Aurelio Scaramella, intendente de Samolaco.

Scaramella asumió en junio de 2024 y, con apenas 22 años, fue presentado por medios italianos como el intendente más joven de Italia. Nacido en Samolaco y estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Milán, llegó al gobierno municipal con una edad poco habitual para un jefe comunal.

La historia de este joven intendente se cruza ahora con la de Pergamino a partir de un proyecto que busca recuperar el pasado para construir relaciones hacia el futuro.

Desde el municipio italiano, Scaramella encabezó la recepción de la delegación pergaminense y participó de las actividades institucionales desarrolladas durante estas jornadas.

El propio Comune di Samolaco registra oficialmente a Scaramella como alcalde desde junio de 2024.

El Illia Festival: cuando la historia se transforma en una fiesta popular

El Pacto de Amistad fue acompañado por una celebración que involucró a buena parte de la comunidad de Samolaco.

El Illia Festival fue concebido como una jornada de cultura, música, tradiciones y sabores ítalo-argentinos. La propuesta involucró a instituciones, asociaciones, escuelas, estudiantes y vecinos, convirtiendo el homenaje a Arturo Illia en una celebración comunitaria.

Durante la jornada hubo mercados y talleres ítalo-argentinos, productos artesanales, gastronomía, música folklórica, actividades para chicos, muestras fotográficas y un espacio dedicado a la historia del expresidente argentino.

También se realizó un reconocimiento a estudiantes de Samolaco mediante la entrega de becas y se presentó la historia de Arturo Illia bajo el eje “Da Ronscione di Samolaco alla Casa Rosada”, reconstruyendo el recorrido que llevó a una familia de inmigrantes desde el norte italiano hasta la Argentina y, finalmente, a la Casa Rosada.

Uno de los momentos de mayor carga simbólica fue la presentación del mural ubicado en el edificio escolar que lleva el nombre de Arturo Umberto Illia.

El mural representa la historia de la emigración samolachese durante el siglo XX y fue presentado por integrantes del Consejo Municipal de Niños y Niñas de Samolaco.

La participación de los jóvenes de la comunidad italiana permitió, de esta manera, conectar la historia de los inmigrantes con las nuevas generaciones.

Música argentina, tango y una celebración compartida

El componente cultural también tuvo una fuerte presencia argentina.

Durante el festival se desarrollaron actividades relacionadas con las tradiciones de ambos países y, por la tarde, el Alter Echo String Quartet ofreció un concierto en el que convivieron música barroca, pop-rock, bandas sonoras y tango argentino.

La celebración continuó durante la noche en los Crotti di San Pietro, donde se desarrolló una cena organizada por la Asociación Amici di San Pietro, acompañada por música argentina, tango y danzas folklóricas.

De esta manera, la jornada no estuvo limitada a un acto político o institucional. Samolaco buscó convertir el vínculo con Pergamino en una verdadera celebración de las raíces compartidas.

Del homenaje a Illia a una agenda de futuro

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el Pacto de Amistad no quede solamente como un reconocimiento histórico.

Desde Pergamino se viene planteando la posibilidad de desarrollar vínculos entre instituciones educativas, universidades, empresas, productores, entidades culturales y organizaciones de ambas comunidades.

Entre las iniciativas mencionadas aparece la posibilidad de profundizar la relación entre la UNNOBA y la Universidad de Milán, con intercambios de estudiantes, docentes y programas de posgrado. También se trabaja sobre oportunidades relacionadas con diseño, innovación, tecnología, producción agropecuaria y turismo.

En ese esquema, la participación de Lidia Piatti y del Centro Económico Italia-Argentina de Pergamino adquiere especial relevancia.

La mirada puesta en Lombardía no se limita a Samolaco. La región tiene como principal centro a Milán y representa uno de los polos económicos, industriales, tecnológicos y de diseño más importantes de Italia.

El objetivo planteado por el CEIA es que Pergamino pueda establecer contactos que posteriormente se traduzcan en oportunidades concretas para empresas, productores e instituciones de la ciudad.

Una historia que nació con un inmigrante y ahora vuelve a cruzar el océano

La historia que conecta a Pergamino con Samolaco puede resumirse en un recorrido extraordinario.

Martín Illia dejó la zona de Samolaco siendo inmigrante y llegó a la Argentina. Su hijo Arturo nació en Pergamino, se convirtió en médico y posteriormente llegó a la Presidencia de la Nación.

Más de un siglo después, representantes de Pergamino regresaron a la tierra de origen de aquella familia para construir un vínculo institucional con la comunidad italiana.

Pero el sentido del encuentro no está solamente en mirar hacia atrás.

La presencia de Enrique Illia y Juano Motta desde la Fundación Arturo Illia, de Guillermo Illia desde el Museo Casa Natal Illia y como impulsor de la iniciativa, y de Lidia Piatti desde el Centro Económico Italia-Argentina, muestra que detrás de la historia familiar existe hoy una voluntad de transformar esa memoria en relaciones concretas.

Samolaco aporta sus raíces, su patrimonio y la historia de la emigración.

Pergamino aporta la ciudad donde nació Arturo Illia, sus instituciones, su perfil productivo y una comunidad que conserva fuertes vínculos con Italia.

Y en el medio aparece una figura que funciona como punto de encuentro: Arturo Umberto Illia.

El Pacto de Amistad firmado en este marco constituye así un nuevo capítulo de una historia que comenzó con una familia que cruzó el océano y que ahora vuelve a cruzarlo en sentido inverso, esta vez para construir vínculos entre dos comunidades.

El desafío que comienza después del festival será transformar ese símbolo en una agenda permanente de cooperación, intercambio y oportunidades.

La historia ya está escrita. Ahora comienza la etapa de construir lo que viene.