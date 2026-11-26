La iniciativa impulsada por ideoarte reúne a artistas, docentes y talleristas de Rancagua, Pergamino y otras localidades. La actividad se realizará este sábado en la plaza 12 de Octubre, con entrada libre y gratuita, espectáculos en vivo, muestras artísticas, artesanos y propuestas gastronómicas.

Rancagua se prepara para vivir una jornada dedicada al arte, la cultura y el encuentro comunitario. Este sábado, la plaza 12 de Octubre será escenario de una gran peña cultural organizada por ideoarte, un espacio que en los últimos años viene promoviendo distintas actividades y talleres artísticos en la localidad.

En diálogo con Pamela Lombardi, durante el móvil de La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon AM 1540, Adriana Ninona contó cómo nació el proyecto y el trabajo que vienen desarrollando para fortalecer la actividad cultural en Rancagua.

Ninona, quien vive en la localidad desde hace tres años, explicó que la iniciativa surgió a partir de un encuentro de mujeres convocado por Gisela Fernández. En aquella reunión comenzó a tomar forma la posibilidad de generar un taller de teatro, una propuesta que rápidamente despertó el interés de vecinos de distintas edades.

A partir de esa primera experiencia, el proyecto fue creciendo y sumando nuevas disciplinas. Actualmente, ideoarte cuenta con talleres de teatro para niños y adultos, folclore, fotografía, canto y guitarra, máscaras del alma y manualidades con materiales reciclables.

La propuesta reúne a distintos profesores y talleristas, entre ellos Eva Muñoz, Silvana Dinúvila, Nelson Carini, Rosana Navas, Pablo Campi y Juanita Muñoz, quienes aportan sus conocimientos y experiencias a este espacio cultural.

Uno de los objetivos centrales es acercar las actividades artísticas a los vecinos de las localidades del partido de Pergamino, generando oportunidades para participar de propuestas culturales sin necesidad de trasladarse permanentemente a la ciudad cabecera.

Una peña con artistas de Pergamino y la región

La celebración de este sábado tendrá una programación variada, con músicos, bailarines, muestras de los talleres y propuestas para compartir en familia.

Entre los artistas confirmados estarán Eduardo Pinto, Barbie Andino, Nada Concreto, Nelson Carini, Amelia Dolgen y Rosana Navas. También participará un ballet de flamenco de Colón, dirigido por la profesora Laura Vignaroli, además de Nati Mario y otros artistas de la región.

La jornada incluirá la proyección de una producción audiovisual de aproximadamente 15 minutos, realizada por niños en el marco del Taller de Medios. Se trata de una historia de amor en el campo, dirigida por la hija de Adriana Ninona y coordinada por Nelson Carini y Juanita Muñoz.

Además, los distintos talleres de ideoarte tendrán su espacio para compartir con el público los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el año.

Artesanos, gastronomía y participación del Club Argentino

La peña también contará con la presencia de artesanos y emprendedores vinculados al mundo artístico, con propuestas que incluirán trabajos en cuero, tejidos, mosaicos, velas de soja y otras producciones.

El Club Argentino de Rancagua tendrá una participación especial, acompañando la jornada con su cantina, donde ofrecerá empanadas y helados. También presentará una muestra de la historia de las camisetas de fútbol de la institución.

La organización dispondrá de sillas alrededor del escenario y convocó a los asistentes a acercarse con sus reposeras para disfrutar de los espectáculos al aire libre.

Ninona destacó especialmente el acompañamiento recibido para concretar el encuentro y agradeció a Diego Morelo, quien impulsó la declaración de la peña como de Interés Municipal y colaboró con el sonido, la pantalla del programa Teatro Bajo las Estrellas y otros elementos necesarios para la organización.

También reconoció el apoyo del Club Argentino, que habitualmente facilita sus instalaciones para el desarrollo de las actividades culturales.

Una propuesta abierta a toda la comunidad

La peña cultural será con entrada libre y gratuita y estará abierta no solamente a los vecinos de Rancagua, sino también a quienes quieran acercarse desde Pergamino y las demás localidades del partido.

La iniciativa representa una nueva oportunidad para compartir el trabajo de artistas y talleristas, fortalecer los espacios culturales y seguir construyendo propuestas que integren a las comunidades de la región.

Durante la entrevista con Pamela Lombardi, Adriana Ninona expresó su alegría por el crecimiento de ideoarte y por la posibilidad de generar un espacio donde el arte, la creatividad y el encuentro tengan un lugar central.

Este sábado, Rancagua vivirá una jornada a pleno, con cultura, música, danza y participación comunitaria, en una propuesta que invita a disfrutar y acompañar el trabajo de quienes mantienen viva la actividad artística en las localidades.

Entrevista Completa: