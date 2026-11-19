La editorial independiente Milena Pergamino inaugura su colección de no ficción con «Legítima defensa. Memorias de Mafalda Secreto», de Magaly Mascardi. En diálogo con el móvil de La Mañana de Radio Mon, Gabriel Difalci entrevistó a Majo Di Pascuale, quien explicó el sentido de la obra, el trabajo testimonial y la mirada editorial que propone esta publicación.

La editorial independiente Milena Pergamino se prepara para presentar una nueva publicación que marca un paso importante en el crecimiento de su catálogo. Se trata de Legítima defensa. Memorias de Mafalda Secreto, de Magaly Mascardi, una obra que inaugura la colección de no ficción del sello local y propone reconstruir una historia que tuvo una fuerte repercusión pública en la vecina ciudad de Colón.

En diálogo con el móvil de La Mañana de Radio Mon, Gabriel Difalci entrevistó a Majo Di Pascuale, referente de la gestión cultural de Milena Pergamino, quien brindó detalles sobre el libro y explicó que la propuesta busca ir más allá del episodio policial por el que Mafalda Secreto tomó estado público, para recuperar su historia de vida, sus vínculos y las circunstancias que atravesó.

«La intención del libro es reconstruir cómo la vida de una persona va tomando distintos caminos y cómo le van sucediendo determinadas cosas que la dejan en esa posición, en principio de violencia de género y después con el desenlace que tiene ese vínculo», explicó Di Pascuale durante la entrevista.

La publicación está organizada en dos partes. La primera reúne testimonios de personas que conocieron a Mafalda y que aportan sus recuerdos y experiencias para reconstruir distintas etapas de su vida. La segunda incorpora su propia voz, a través de un relato en primera persona.

Según explicó Di Pascuale, el propósito es abordar la historia desde una perspectiva colectiva y reflexiva, evitando los juicios simplificadores. «Ponernos en posición de qué va pasando a lo largo de una vida para que alguien termine en esa encrucijada», señaló.

En ese sentido, destacó que la propuesta no busca justificar lo sucedido, sino abrir una reflexión social, cultural y política sobre las circunstancias que atraviesan las personas y los contextos en los que se desarrollan determinadas situaciones de violencia.

Una nueva etapa para la editorial

La publicación representa también una ampliación del proyecto editorial de Milena Pergamino, que hasta ahora había desarrollado principalmente títulos de novela, poesía y cuento.

«Este es el primer libro que publicamos dentro del género de no ficción», explicó Di Pascuale, quien adelantó que la editorial también trabaja en la apertura de una colección de teatro.

La decisión de incorporar esta obra al catálogo responde tanto a su contenido como a la perspectiva desde la cual fue construida. Para Milena, la selección de títulos constituye una forma de intervenir en los debates culturales y sociales.

«Nuestro modo de discutir es mediante nuestro catálogo. ¿Qué elegimos dentro del catálogo editorial y cómo ponemos a circular esos libros?», expresó la referente, al explicar la posición que acompaña este lanzamiento.

El origen del libro y la participación de Magaly Mascardi

Di Pascuale contó que el proyecto nació a partir del deseo de Mafalda Secreto de contar su propia historia. Al sentir que no tenía las herramientas necesarias para hacerlo, tomó contacto con Magaly Mascardi, docente de literatura de Colón, actualmente jubilada, quien asumió la tarea de desarrollar la obra.

Aunque se trata de su primer libro publicado, Mascardi ya tenía experiencia en la escritura. Para esta publicación eligió una estructura que combina testimonios de familiares y personas cercanas con el relato de la propia protagonista.

La presentación contará además con la participación del periodista y escritor Juan Mascardi y del artista plástico pergaminense Sergio Bonzón, quienes acompañarán a la autora en el encuentro.

Presentación en Colón y llegada a las librerías

La presentación oficial de Legítima defensa. Memorias de Mafalda Secreto se realizará el lunes 23 de noviembre, feriado, a las 19 horas, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Colón, ubicada en calle 46 N.º 1027, entre 21 y 22.

La actividad será abierta al público, con entrada libre y gratuita.

El libro también estará disponible en librerías de Pergamino, entre ellas Cursiva y Cruze, además de puntos de venta de Colón, Buenos Aires, Rosario y La Plata.

Quienes deseen adquirirlo o recibir información pueden comunicarse directamente con la editorial a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como @Milenapergamino.

Por último, Di Pascuale adelantó que Milena Pergamino proyecta realizar una presentación de la obra en nuestra ciudad a comienzos del próximo año, para acercar esta nueva publicación al público local.

Entrevista Completa: