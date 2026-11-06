La entrevista realizada por Pamela Lombardi en La Mañana de la Radio, dentro del espacio de la Cartelera Cultural de la Cámara de Comercio de Pergamino, tuvo como invitado a Neme Carenzo, actor, director y referente del teatro independiente local.

Durante la charla, Carenzo presentó «La Denuncia», la obra que estrenará junto a su elenco en Habemus Theatrum, con una propuesta que combina humor, personajes populares y una mirada sobre las relaciones sociales y el lugar de la mujer.

La conversación también permitió repasar sus 56 años de trayectoria teatral y los 40 años del Grupo de Actores Especiales (CAE), proyecto que lleva adelante junto a Marta Lere.

Una historia de 1909 que vuelve a escena con humor y reflexión

«La Denuncia», escrita por Rafael Bruza, está basada en un hecho real ocurrido en 1909 en la localidad bonaerense de Las Flores. La historia parte de un documento policial auténtico y presenta una situación particular: una mujer denuncia que su marido se ha marchado y, ante el temor de que vuelva a repetirse una situación que ya había vivido, decide recurrir a las autoridades.

A partir de ese episodio, la obra construye una comedia de enredos, con personajes pintorescos y situaciones disparatadas que recuperan elementos de la Comedia del Arte y el sainete criollo.

Uno de los aspectos destacados de la puesta es el trabajo actoral. Algunos intérpretes asumen varios personajes mediante cambios de vestuario, máscaras, pelucas y transformaciones corporales. Luis Furlano y Lorena Clavellino interpretan tres personajes cada uno, mientras que el resto del elenco desarrolla un rol.

Sin embargo, detrás del humor aparece una lectura social que invita a reflexionar sobre el lugar de la mujer, la autoridad policial y las relaciones de poder en una sociedad de principios del siglo XX.

Durante la entrevista, Carenzo y Lombardi también hicieron referencia a cómo algunas de esas problemáticas continúan presentes en la actualidad, aunque bajo otras formas y contextos.

Neme Carenzo: 56 años de teatro y cuatro décadas de inclusión

En otro tramo de la conversación, el director repasó parte de su extensa trayectoria artística. Este año cumple 56 años vinculado al teatro, una actividad que atraviesa prácticamente toda su vida.

También recordó los 40 años del Grupo de Actores Especiales (CAE), proyecto que dirige junto a Marta Lere y que tuvo su primera función el 14 de diciembre de 1986.

Carenzo destacó especialmente el trabajo realizado durante estas cuatro décadas para visibilizar las capacidades artísticas de sus integrantes, superar prejuicios y generar espacios de participación e inclusión a través del teatro.

El grupo fue creciendo con los años y se convirtió en una experiencia de referencia que contribuyó a impulsar otras propuestas similares en distintos lugares del país.

Funciones de La Denuncia en Pergamino

La obra se presentará en Habemus Theatrum, la sala independiente ubicada en Jujuy 227 de Pergamino.

Cronograma de funciones:

Sábado 7 de noviembre: estreno, 21:00.

Lunes 9 de noviembre: 20:00.

Domingo 15 de noviembre: 20:00.

Domingo 22 de noviembre: 20:00.

Domingo 29 de noviembre: 20:00.

Ficha artística

Autor: Rafael Bruza.

Elenco: Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Nacho Nime y Julia Benedettini.

Iluminación: Facundo Cruz.

Diseño y realización de vestuario: Bernarda Funes.

Ambientación y redes: Gustavo Bevacqua.

Fotomontaje: Laura Riera.

Máscaras: Paula Schenone.

Pelucas: Luis Furlano.

Dirección: Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Producción: Hacemos Teatro.

La entrevista formó parte de la Cartelera Cultural de la Cámara de Comercio de Pergamino, un espacio que busca acercar a la audiencia las distintas propuestas artísticas y culturales de la ciudad.

Entrevista Completa: