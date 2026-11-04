La licenciada en Trabajo Social y estudiante de Psicología Social pasó por La Mañana de la Radio, donde conversó con Pamela Lombardi sobre su primer libro, una propuesta que invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, el amor propio y la importancia de aprender a sanar y soltar.

En una entrevista realizada por Pamela Lombardi en La Mañana de la Radio, Paola Agnesino compartió detalles de su libro “Sanando vínculos. El camino hacia una nueva manera de vincularnos”, que será presentado este sábado 7 de noviembre, a las 19 horas, en el auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Agnesino cuenta con formación en Trabajo Social y actualmente se encuentra finalizando la carrera de Psicología Social. A partir de su experiencia profesional, su formación y también de vivencias personales, encontró en la escritura una manera de transmitir herramientas y reflexiones vinculadas con las relaciones humanas.

Durante la charla, explicó que la propuesta del libro surgió de observar cómo los vínculos atraviesan permanentemente la vida de las personas y cómo determinadas experiencias pueden dejar marcas que, con el tiempo, necesitan ser trabajadas.

Sanar, tomar distancia y aprender a soltar

Uno de los ejes centrales de la obra es la posibilidad de reconocer aquellas situaciones que generan sufrimiento y encontrar herramientas para transitarlas de otra manera.

En ese sentido, Paola destacó la importancia de no quedarse atrapados en experiencias dolorosas, sino comprender que cada persona tiene la capacidad de iniciar un proceso de transformación.

También hizo hincapié en el amor propio, la necesidad de priorizar el bienestar personal y entender que, en determinadas circunstancias, tomar distancia puede ser una forma de cuidarse.

El libro propone ejercicios sencillos, entre ellos herramientas de escritura terapéutica, visualizaciones y reflexiones vinculadas con la espiritualidad. Según explicó su autora, se trata de una publicación breve y accesible, pensada para que los lectores puedan incorporar esas propuestas a su propia vida.

Durante la entrevista también remarcó la importancia de no atravesar solos los momentos difíciles y de buscar acompañamiento en profesionales, amigos y familiares cuando sea necesario.

Una presentación con música y un espacio para compartir

La presentación tendrá lugar este sábado 7 de noviembre, a las 19 horas, en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez.

El encuentro contará con la participación de Mónica Mangado, quien estará a cargo de presentar a la autora. Además, habrá un momento musical a cargo de Nicolás Dandín, quien interpretará canciones propias con su guitarra acústica.

La propuesta también contempla un espacio de intercambio con los asistentes, donde podrán realizar preguntas y compartir reflexiones. Al finalizar, habrá un brindis y algo rico para compartir.

Una invitación a repensar nuestros vínculos

Hacia el cierre de la entrevista, Paola Agnesino expresó su entusiasmo por poder compartir este trabajo con la comunidad y agradeció el espacio brindado por Radio Mon.

“Sanando vínculos” busca acercar una mirada sobre las relaciones humanas, invitando a reconocer las propias experiencias, fortalecer el amor propio y comprender que aprender a soltar también forma parte del camino de sanación.

La invitación está abierta a toda la comunidad para este sábado 7 de noviembre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, en el auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino.

Datos de la presentación