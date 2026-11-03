La psicóloga infantil Noelia Berón visitó los estudios de LT35 Radio Mon, en el programa La Mañana de la Radio, donde dialogó con Pamela Lombari y Claudio Santamaría sobre el impacto del uso temprano de celulares y dispositivos digitales en el desarrollo de niños y adolescentes. Además, presentó una campaña de concientización que busca involucrar a las familias y promover hábitos saludables.

La iniciativa local se denomina “Levantemos la Mirada” y forma parte del trabajo que Berón impulsa junto a la comunidad nacional Manos Libres, una red integrada por familias y profesionales que promueve retrasar la entrega de teléfonos celulares propios a los chicos.

Durante la entrevista, la profesional explicó que la preocupación por el uso de pantallas a edades tempranas surge tanto de su experiencia como psicóloga especializada en niños y adolescentes como de las inquietudes que recibe diariamente de las familias.

Según señaló, la exposición permanente a celulares, tablets y otros dispositivos puede afectar diferentes aspectos del desarrollo infantil, entre ellos la socialización, la creatividad, la capacidad de tolerar frustraciones y el interés por las actividades compartidas.

La importancia de postergar el primer celular

Uno de los principales objetivos de Manos Libres es promover un acuerdo entre las familias para retrasar la entrega de un celular propio hasta los 14 años.

Berón explicó que muchas veces los padres sienten una fuerte presión social, porque temen que sus hijos queden afuera de los grupos de WhatsApp, de las conversaciones con compañeros o de las actividades que se organizan a través de los dispositivos.

Sin embargo, sostuvo que es posible construir acuerdos colectivos entre las familias para que los chicos no sean los únicos que deban enfrentar esa situación.

En ese sentido, compartió la experiencia de su propia familia y contó que su hija utiliza un dispositivo por cuestiones pedagógicas, pero no como un teléfono de uso personal. También destacó la importancia de dialogar con los chicos, hacerlos participar de las decisiones y evitar que las medidas sean vividas únicamente como una imposición.

Los adultos también deben dar el ejemplo

Otro de los ejes centrales de la conversación fue el comportamiento de los adultos frente a las pantallas.

La campaña “Levantemos la Mirada” propone comenzar por revisar nuestros propios hábitos: cuánto tiempo pasamos mirando el celular, cómo lo utilizamos durante las comidas y qué ejemplo les damos a los niños dentro del hogar.

“Al algoritmo no le vamos a ganar”, expresó Berón durante la entrevista, al explicar que las plataformas están diseñadas para mantener la atención de los usuarios durante el mayor tiempo posible.

La profesional recomendó recuperar pequeños hábitos cotidianos, como desayunar sin revisar el teléfono, utilizar un despertador en lugar del celular y generar momentos familiares sin interrupciones digitales.

También destacó la importancia de que los chicos recuperen espacios de juego, actividades deportivas, encuentros con amigos y experiencias al aire libre.

Un acuerdo entre familias para generar conciencia

Berón explicó que las familias interesadas pueden ingresar a la página de Manos Libres y buscar la opción para firmar el acuerdo. Allí deben completar los datos correspondientes y seleccionar la institución educativa a la que asisten sus hijos.

La propuesta es que cada familia pueda compartir su adhesión con otros padres, generando una red de compromiso dentro de las escuelas, clubes y distintos espacios comunitarios.

La profesional destacó que en Pergamino la iniciativa tuvo una importante repercusión desde sus primeros días de difusión e incluso recibió el reconocimiento de las fundadoras de Manos Libres por la cantidad de familias que comenzaron a sumarse.

Anunciaron una charla en la Biblioteca Menéndez

Como parte de las actividades de concientización, Noelia Berón adelantó que brindará una charla abierta en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, organizada por la Fundación CRUP.

El encuentro está previsto para el jueves 12 de noviembre, alrededor de las 19 horas. El horario exacto será confirmado a través de la organización.

Durante la actividad se abordarán los efectos del uso temprano de dispositivos, la importancia de acompañar a los chicos en el vínculo con la tecnología y las herramientas para que más familias puedan sumarse al acuerdo.

La entrevista dejó un mensaje central: el desafío no consiste solamente en limitar el uso de celulares en niños y adolescentes, sino también en revisar las conductas de los adultos y recuperar los espacios de encuentro, diálogo y juego.

Porque, como propone el nombre de la campaña, levantar la mirada también significa volver a encontrarnos.

Entrevista Completa: