La directora del servicio, Eugenia Genaro, explicó cómo funciona el sistema de emergencias, aclaró cómo se interviene ante llamados de afiliados a PAMI y señaló que entre las principales demandas también aparecen las situaciones vinculadas con la salud mental. Además, pidió a la población llamar al 107 ante una emergencia médica.

El funcionamiento del SAME en Pergamino, los recursos disponibles y los principales desafíos que enfrenta el servicio fueron algunos de los temas abordados por la doctora Eugenia Genaro, directora del sistema de emergencias, durante una entrevista en La Mañana de la Radio.

La profesional detalló que actualmente el SAME cuenta con dos ambulancias activas para cubrir las emergencias en Pergamino. Según explicó, cada guardia está integrada por dos móviles, cada uno con su respectivo chofer, médico y radiooperador.

Genaro reconoció que, ante jornadas con una elevada cantidad de intervenciones, los recursos pueden resultar insuficientes para responder de manera inmediata a todos los llamados. En esas circunstancias, destacó el apoyo del servicio privado Medicar, con el que existe colaboración recíproca para dar respuesta a las necesidades de atención.

Accidentes de tránsito y salud mental, entre las principales demandas

Durante la entrevista, la directora del SAME señaló que los accidentes de tránsito y las situaciones relacionadas con la salud mental se encuentran entre los motivos más frecuentes de intervención.

En relación con los siniestros viales, indicó que durante el período analizado las atenciones por accidentes representan entre el 20 y el 25% de las intervenciones, con una presencia importante de hechos que involucran motocicletas. También manifestó su preocupación por la falta de uso del casco.

La funcionaria explicó que, antes de enviar una ambulancia, los radiooperadores realizan preguntas para determinar la gravedad de la situación y conocer las características del episodio. Aunque en ocasiones esas consultas generan malestar entre quienes llaman, remarcó que son fundamentales para que el personal pueda prepararse y enviar los recursos adecuados.

Capacitación para mejorar la respuesta ante emergencias

Genaro destacó una reciente capacitación realizada por los choferes del SAME junto al grupo FESBI, de Pilar, sobre conducción segura de vehículos de emergencia.

La formación incluyó contenidos teóricos y prácticos y se extendió durante una jornada completa. El objetivo fue fortalecer las herramientas del personal para circular de manera segura en situaciones que requieren rapidez, especialmente ante las dificultades que presenta el tránsito.

En ese sentido, la directora también pidió colaboración a los conductores para facilitar el paso de las ambulancias cuando circulan con las sirenas encendidas.

Qué sucede cuando el llamado es de un afiliado a PAMI

Uno de los temas planteados durante la entrevista fue la atención de personas afiliadas a PAMI y las dudas que surgen cuando solicitan una ambulancia.

Genaro aclaró que no existe un convenio directo entre el SAME y PAMI, aunque este último cuenta con un acuerdo con el servicio privado Medicar para determinadas prestaciones.

Sin embargo, explicó que esa situación no impide la intervención del SAME cuando existe una emergencia médica. Si el cuadro requiere una respuesta inmediata, el servicio acude independientemente de la cobertura de la persona.

En los casos que no revisten una urgencia inmediata, el equipo evalúa la situación y puede orientar o gestionar la asistencia correspondiente a través de Medicar y PAMI, según las circunstancias.

Intervenciones por consumo problemático y crisis de salud mental

La directora también se refirió a las dificultades que generan las situaciones de personas alcoholizadas en la vía pública, los consumos problemáticos y las crisis de salud mental.

Según contó, recientemente se realizó una reunión de trabajo con autoridades policiales y referentes del área municipal de Salud Mental para abordar estos episodios y coordinar las intervenciones.

Genaro explicó que el SAME suele trabajar junto con la Policía en determinadas situaciones y que, cuando existe una emergencia vinculada con la salud mental, el equipo puede realizar contención verbal y gestionar el traslado al hospital cuando corresponde.

También señaló que el personal necesita capacitación específica para intervenir en episodios complejos, como aquellos en los que una persona amenaza con quitarse la vida. En esos casos, sostuvo que la actuación debe contemplar la seguridad de todos los involucrados y la intervención coordinada de los organismos competentes.

La profesional remarcó que la atención de estas situaciones representa un desafío creciente y que el trabajo conjunto entre los distintos equipos resulta fundamental.

El trabajo del personal y las experiencias que deja cada guardia

Durante la charla, Genaro destacó el compromiso del equipo que integra el SAME y señaló que sus integrantes atraviesan situaciones de gran impacto emocional durante las intervenciones.

En ese contexto, valoró el acompañamiento entre compañeros y el trabajo en equipo como herramientas para afrontar las experiencias que se presentan cotidianamente. También recordó que el servicio ha asistido partos en ambulancias, situaciones que, según expresó, representan momentos especialmente significativos dentro de una tarea en la que el personal convive con circunstancias difíciles.

El pedido a los vecinos: llamar al 107

Sobre el cierre de la entrevista en La Mañana de la Radio, la directora del SAME insistió en la importancia de comunicarse con el número 107 ante una emergencia médica.

Explicó que las preguntas que realizan los radiooperadores permiten evaluar el cuadro, determinar la prioridad de atención y, cuando resulta necesario, brindar indicaciones telefónicas mientras llega la ambulancia.

Finalmente, agradeció el trabajo del personal del servicio y pidió a los vecinos que faciliten el paso de los móviles de emergencia cuando circulan con sirenas y señales luminosas.

La recomendación central de Genaro fue clara: ante una emergencia médica, llamar al 107 y colaborar con las indicaciones del operador para facilitar una respuesta adecuada.

Entrevista Completa: