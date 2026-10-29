Ricardo Fusco, representante de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en Pergamino, sostuvo que la medida de fuerza busca generar conciencia sobre las condiciones laborales y la desprotección que enfrentan los docentes, especialmente en las escuelas rurales. Lo expresó durante una entrevista con el equipo móvil de La Mañana de la Radio, conducido por Claudio Santamaría y Jorge Cofre.

En el marco del paro docente convocado para este jueves, Ricardo Fusco, referente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en Pergamino, explicó los motivos de la medida de fuerza y advirtió sobre las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan numerosos trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires.

Durante una entrevista realizada por el equipo móvil de La Mañana de la Radio, Fusco señaló que la convocatoria busca llamar la atención de las autoridades y generar una reflexión colectiva sobre las condiciones en las que se desempeñan maestros y profesores.

El dirigente gremial hizo especial hincapié en la realidad de las escuelas rurales, donde algunos docentes trabajan en establecimientos aislados, ubicados a la vera de caminos y sin personal auxiliar. También mencionó que, en distintos puntos de la provincia, hay educadores que permanecen durante la semana en las escuelas y regresan a sus hogares los fines de semana.

En ese sentido, remarcó que las condiciones de accesibilidad, la distancia y la falta de acompañamiento pueden profundizar la desprotección de quienes trabajan en esos establecimientos.

PREOCUPACIÓN POR LA VIOLENCIA CONTRA LOS DOCENTES

Fusco también manifestó su preocupación por los episodios de violencia contra trabajadores de la educación. Recordó que se registraron situaciones de agresión en Pergamino y en otros distritos de la región, como San Nicolás, y sostuvo que se trata de una problemática que no debe naturalizarse.

Si bien indicó que desde los gremios se vienen impulsando reclamos, reuniones con la Justicia y medidas de protesta, consideró que todavía existen numerosas situaciones en las que los docentes se encuentran desprotegidos.

Al referirse al caso de Nancy, que motivó el reclamo, cuestionó la falta de seguimiento y acompañamiento que habría atravesado la docente. Según expresó, su situación debe servir para revisar los mecanismos de supervisión y las condiciones de trabajo, especialmente en los establecimientos rurales más alejados.

“Esto no se puede seguir dando como algo que pasó y seguimos como si nada”, planteó Fusco al insistir en la necesidad de que las autoridades tomen medidas frente a estas problemáticas.

SOLIDARIDAD Y ALTA ADHESIÓN A LA MEDIDA

Consultado por Claudio Santamaría sobre el nivel de acatamiento del paro, Fusco estimó que la adhesión sería muy alta y destacó que la medida representa también un gesto de solidaridad entre los trabajadores de la educación.

El representante de la FEB sostuvo que, más allá de las distancias geográficas, los docentes sienten como propia la situación de una colega y consideró que la solidaridad es uno de los principios fundamentales del sindicalismo.

Además, señaló que los auxiliares y los distintos gremios docentes también acompañan el reclamo, que trasciende el ámbito educativo y plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad y protección en los lugares de trabajo.

La entrevista concluyó con un llamado a las autoridades para que presten mayor atención a la realidad cotidiana de los docentes y promuevan respuestas que permitan prevenir situaciones de violencia y garantizar mejores condiciones laborales.

La cobertura se realizó desde la sede de la Unión de Educadores de Buenos Aires en Pergamino, durante la emisión de La Mañana de la Radio, con la conducción de Claudio Santamaría y Jorge Cofre.

Entrevista Completa: