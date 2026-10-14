En una entrevista con La Mañana de la Radio, el representante gremial se refirió a la nueva jornada de paro docente, cuestionó la falta de una actualización salarial y advirtió que continúan los episodios de violencia contra los trabajadores de la educación. Además, explicó los reclamos dirigidos a los gobiernos nacional y provincial.

En la previa de una nueva jornada de paro y movilización docente, Ricardo Fusco, referente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en Pergamino, dialogó con La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon y detalló los principales motivos de la medida de fuerza convocada para este jueves.

Durante la entrevista, realizada por el equipo periodístico del programa con la participación del móvil de Gabriel Di Falci, Fusco puso el foco en dos problemáticas centrales: el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y la persistencia de situaciones de violencia en las escuelas.

Reclamo salarial y pérdida del poder adquisitivo

Fusco aseguró que los salarios docentes llevan tres meses sin actualizaciones y señaló que la situación económica de los trabajadores se vuelve cada vez más difícil.

“Hace tres meses que no tenemos aumento salarial”, expresó el dirigente, quien describió las dificultades que atraviesan los docentes para llegar a fin de mes y la necesidad de tomar más horas de clase o sumar otros cargos para mejorar sus ingresos.

En ese sentido, cuestionó que los incrementos de precios que afectan los gastos cotidianos, como los alimentos, los servicios de electricidad y gas, el teléfono e internet, impactan de manera significativa en la economía familiar.

El representante gremial explicó que, tras los últimos acuerdos paritarios, estaba prevista una revisión salarial durante septiembre. Sin embargo, indicó que la Comisión Técnica Salarial se reunió, pero la respuesta del Gobierno bonaerense fue que no contaba con los recursos necesarios para otorgar una nueva mejora.

Según detalló, desde ese encuentro no hubo una propuesta formal ni se concretaron nuevos aumentos salariales.

Violencia en las escuelas: continúan las denuncias

Otro de los ejes de la medida de fuerza es la preocupación por los episodios de violencia contra docentes y trabajadores de la educación.

Fusco sostuvo que, aunque en Pergamino no se registraron recientemente situaciones de la gravedad de otros casos ocurridos meses atrás, continúan produciéndose insultos, amenazas y otros hechos que generan preocupación en la comunidad educativa.

Ante estas situaciones, señaló que desde el gremio recomiendan a los docentes afectados realizar las correspondientes denuncias en la Fiscalía y realizan un seguimiento de las actuaciones judiciales.

El dirigente recordó que, luego de una medida de fuerza realizada a fines de marzo, mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio Público Fiscal para avanzar en el tratamiento de las denuncias y procurar que las investigaciones sigan su curso.

No obstante, indicó que hasta el momento no tienen conocimiento de sanciones concretas vinculadas con los casos que vienen acompañando.

Reclamos al Gobierno nacional y a la Provincia

Durante la conversación con Radio Mon, Fusco también explicó que la jornada de protesta reúne demandas dirigidas tanto al Gobierno nacional como a la administración bonaerense.

Entre los reclamos nacionales, mencionó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya eliminación, según señaló, representó una pérdida significativa de ingresos para los trabajadores de la educación.

También hizo referencia a los fondos destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra el sistema previsional de los trabajadores bonaerenses.

En cuanto a la Provincia, reiteró el pedido de una recomposición salarial y la necesidad de avanzar en medidas que permitan prevenir y abordar los hechos de violencia en los establecimientos educativos.

Sin movilización prevista en Pergamino

Consultado sobre las actividades previstas para este jueves, Fusco aclaró que en Pergamino no se organizó una concentración local en el marco de la jornada de protesta.

Según explicó, la convocatoria principal tendrá lugar a nivel nacional, con actividades frente al Congreso de la Nación y en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros distritos podrían realizar acciones propias.

Respecto del nivel de adhesión esperado en las escuelas de Pergamino, el referente gremial estimó que la participación en el paro volvería a ser elevada. Como antecedente, recordó que la última medida de fuerza registró, según sus cálculos, una adhesión de entre el 90% y el 95% en el distrito.

Finalmente, insistió en que la situación salarial es uno de los principales motivos de preocupación entre los docentes y remarcó la necesidad de obtener respuestas concretas a los reclamos planteados.

La entrevista completa formó parte de La Mañana de la Radio, el programa periodístico de LT35 Radio Mon, que continúa abordando los temas de actualidad que impactan en Pergamino y la región.

Entrevista Completa: