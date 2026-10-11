El exsecretario de Desarrollo Social de Pergamino fue entrevistado por Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo de Radio”. Analizó las necesidades habitacionales, el hambre, las dificultades que atraviesan las familias de los barrios periféricos y la problemática del consumo. Además, habló sobre su futuro político y confirmó que mantiene conversaciones con el espacio Hechos, vinculado a la familia Passaglia.

El dirigente político Paolo Bonanno visitó los estudios de LT35 Radio Mon Pergamino y conversó con Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo de Radio, donde repasó su experiencia al frente de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, describió las principales problemáticas sociales de la ciudad y se refirió a sus próximos pasos en la actividad política.

Durante la entrevista, Bonanno puso el foco en las condiciones de vida de las familias más vulnerables y sostuvo que la falta de viviendas dignas continúa siendo una de las principales deudas. También advirtió sobre los problemas de consumo, las dificultades alimentarias y la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia.

La falta de viviendas dignas, una deuda pendiente

Al recordar su trabajo territorial, Bonanno señaló que las principales necesidades de los barrios están relacionadas con el acceso a los servicios básicos y la vivienda. En ese sentido, cuestionó la falta de continuidad de los programas de construcción de barrios accesibles para familias de menores recursos.

El exfuncionario recordó experiencias habitacionales de otras épocas, como los barrios Municipal, San Martín, UOM y Mata, y consideró que Pergamino necesita recuperar políticas que permitan a las familias acceder a una vivienda propia mediante cuotas que puedan afrontar.

“Una familia no puede vivir sin un baño, sin agua corriente y sin cloacas”, remarcó durante la charla, al describir las condiciones de precariedad que todavía atraviesan algunos hogares.

Para Bonanno, las políticas de asistencia social deben acompañarse con soluciones estructurales. Explicó que los programas destinados a la niñez y la adolescencia pueden perder parte de su efectividad cuando los chicos regresan a hogares marcados por el hacinamiento, la falta de infraestructura y las condiciones habitacionales inadecuadas.

Si bien reconoció que la problemática requiere la intervención de distintos niveles del Estado, sostuvo que el municipio también puede impulsar alternativas, como programas de vivienda social, cooperativas y experiencias de autoconstrucción.

Consumo problemático y una realidad social cada vez más compleja

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el consumo problemático de sustancias y su impacto en las familias de Pergamino.

“El problema de consumo es altísimo”, afirmó Bonanno, quien aseguró que continúa recorriendo los barrios pese a encontrarse fuera de la función pública.

Según describió, esta problemática atraviesa distintas situaciones de violencia y conflictos territoriales. También expresó su preocupación por las consecuencias que puede tener sobre los niños cuando los adultos responsables atraviesan dificultades vinculadas al consumo.

En ese contexto, consideró que la situación social se vuelve cada vez más compleja por la combinación de pobreza, violencia de género y dificultades para acompañar a los hijos. A su entender, resulta indispensable una respuesta coordinada entre el municipio y la Provincia, con políticas sostenidas en el territorio.

Centros comunitarios, alimentación y acompañamiento escolar

Bonanno también repasó algunas de las acciones que impulsó durante su gestión en Desarrollo Social. Entre ellas, destacó la recuperación de los centros comunitarios y el fortalecimiento de los programas destinados a niños y adolescentes.

De acuerdo con los números que mencionó en la entrevista, al asumir había alrededor de 220 chicos que concurrían a los centros comunitarios, mientras que al finalizar su gestión la cifra había ascendido a aproximadamente 600.

El exsecretario explicó que, además de la alimentación, se incorporaron propuestas de apoyo escolar para acompañar las trayectorias educativas de los chicos. También destacó el trabajo de las cocineras, las trabajadoras de los centros y los equipos que sostienen diariamente la asistencia.

En relación con el acceso a estos espacios, cuestionó las restricciones horarias que, según relató, habían impedido que algunos niños ingresaran a los centros comunitarios por llegar después del horario establecido.

Bonanno sostuvo que, ante estas situaciones, la respuesta debe ser el acompañamiento y la intervención social para conocer qué sucede en cada familia, en lugar de excluir a los chicos de un espacio que puede representar una de sus principales oportunidades de recibir alimento durante el día.

Consultado sobre la situación alimentaria, reconoció que hay hambre en Pergamino y planteó la necesidad de destinar recursos suficientes para atender las demandas.

También se refirió a las auditorías que, según explicó, se realizaban sobre los comedores barriales para verificar su funcionamiento. Bonanno afirmó que, cuando asumió, detectaron numerosos espacios que figuraban como comedores, pero que no funcionaban efectivamente. Según su relato, al momento de dejar el cargo había 28 comedores bajo seguimiento.

Su futuro político y las conversaciones con Hechos

En el tramo final de la entrevista, Carly Antúnez Clerc le preguntó por su presente político y las posibilidades de regresar a una función ejecutiva.

Bonanno confirmó que mantiene conversaciones con el espacio Hechos, vinculado a los hermanos Passaglia, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo cerrado.

“Estamos en tratativas, en charlas, todavía no hemos cerrado ningún acuerdo”, explicó al referirse a los encuentros que mantuvo durante los últimos meses.

El dirigente señaló que su intención sigue siendo participar activamente en la construcción de una propuesta política para Pergamino y no descartó la posibilidad de aspirar a la Intendencia si se reúnen las condiciones y los apoyos necesarios.

En ese sentido, reivindicó su experiencia en la gestión pública, su paso por el área de Desarrollo Social y sus años de trabajo vinculados a IOMA. También destacó la importancia del conocimiento territorial, el vínculo con las instituciones y la conformación de equipos de trabajo.

San Nicolás como referencia para la salud pública

Bonanno también compartió su mirada sobre la gestión de Ismael Passaglia en San Nicolás, con quien afirmó mantener una relación de larga data.

Entre los aspectos que valoró, destacó las inversiones en infraestructura y el desarrollo de centros de atención sanitaria con equipamiento de alta complejidad.

A partir de esa experiencia, propuso debatir alternativas para fortalecer la atención de salud en Pergamino. Consideró que la ciudad necesita ampliar su capacidad de respuesta y explorar modelos que permitan descomprimir la demanda que recibe el Hospital Interzonal General de Agudos San José, que atiende a pacientes de toda la región.

Para el exfuncionario, analizar experiencias de otros municipios puede contribuir a elaborar propuestas que respondan a las necesidades locales, especialmente en un contexto de creciente demanda social y sanitaria.

La entrevista permitió poner en discusión algunos de los principales desafíos de Pergamino: el acceso a una vivienda digna, la alimentación, el acompañamiento de la niñez, el consumo problemático y el fortalecimiento del sistema de salud. Al mismo tiempo, dejó planteado el interrogante sobre el futuro político de Bonanno, quien continúa manteniendo conversaciones con Hechos mientras define su próximo paso.

La entrevista completa se realizó en “Nuestro Tiempo de Radio”, con la conducción de Carly Antúnez Clerc, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.