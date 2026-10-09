En una entrevista con Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo de Radio”, la licenciada en Psicología Sofía Álvarez explicó el trabajo del Sistema Integrado de Salud Mental (SISMO) y presentó la jornada “Casa Abierta”, una propuesta para acercar a vecinos y profesionales a una mirada integral de la salud mental. La actividad se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 10, en Rivadavia 984.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, SISMO (Sistema Integrado de Salud Mental) realizará una jornada de puertas abiertas en Pergamino con una invitación concreta: generar un espacio de encuentro, conversación y preguntas para pensar la salud mental más allá de la atención clínica.

La iniciativa, denominada “Casa Abierta”, fue presentada por la licenciada en Psicología Sofía Álvarez, referente del espacio, durante una entrevista con Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo de Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Bajo la consigna “Hacer lugar para el encuentro, las palabras y las preguntas”, la propuesta busca que la comunidad y los profesionales puedan conocer el lugar donde funciona SISMO, acercarse a su equipo de trabajo e interiorizarse en las distintas formas de abordar las problemáticas de salud mental. La jornada se desarrollará desde las 10 de la mañana en Rivadavia 984, con un encuentro distendido para compartir mates y café.

Una mirada integral de la salud mental

Durante la entrevista, Álvarez explicó que SISMO trabaja con personas que atraviesan padecimientos subjetivos complejos, es decir, situaciones que pueden limitar distintos aspectos de su vida cotidiana y requieren un abordaje terapéutico específico.

Sin embargo, remarcó que la salud mental no se limita a quienes atraviesan una problemática compleja, sino que forma parte de la vida de todas las personas.

Desde esa perspectiva, el sistema propone una mirada amplia e interdisciplinaria, que contempla no solamente los síntomas o las dificultades individuales, sino también las condiciones en las que cada persona vive, se relaciona y desarrolla sus actividades.

“El trabajo, la familia, la vida cotidiana, el tiempo libre, el deporte y los amigos” son algunos de los factores que intervienen en el bienestar, explicó la profesional al referirse a los determinantes de la salud mental.

La preocupación económica, las dificultades laborales, el estrés y las exigencias de la vida cotidiana también forman parte de esa realidad. Por eso, desde SISMO consideran fundamental generar espacios que permitan hablar de estas cuestiones, compartir experiencias y construir herramientas para comprenderlas.

¿Cómo trabaja SISMO?

Uno de los aspectos centrales que destacó Álvarez es que SISMO no propone una respuesta estándar para todas las personas, sino que construye estrategias terapéuticas de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada consultante.

El proceso comienza con la escucha de la persona y, cuando corresponde, de su entorno familiar. A partir de allí, el equipo diseña un programa terapéutico que puede incluir entrevistas individuales, talleres, espacios grupales, salidas, actividades vinculadas con el arte y propuestas relacionadas con el ámbito laboral.

Este enfoque busca contemplar las diferentes dimensiones de la vida de cada persona y adaptar las intervenciones a sus dificultades, posibilidades y necesidades.

Además de la atención clínica, SISMO desarrolla actividades abiertas a la comunidad y propuestas de formación vinculadas con los determinantes sociales y cotidianos de la salud mental. En ese sentido, la jornada “Casa Abierta” se presenta como una oportunidad para dar a conocer esa forma de trabajo y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Un espacio para encontrarse, preguntar y conocer

En un contexto en el que la salud mental ocupa un lugar cada vez más importante en las conversaciones sociales, la apertura de estos espacios permite acercar información, promover la escucha y contribuir a que las problemáticas vinculadas con el bienestar emocional puedan abordarse con mayor comprensión.

La propuesta de SISMO apunta precisamente a eso: abrir las puertas, generar intercambios y ofrecer un ámbito en el que vecinos y profesionales puedan conversar con el equipo, conocer sus actividades y plantear sus inquietudes.

La invitación es abierta a la comunidad y no requiere que los participantes estén atravesando una problemática particular para acercarse.

Datos de la jornada

Actividad: Casa Abierta de SISMO.

Casa Abierta de SISMO. Fecha: sábado 10 de octubre.

sábado 10 de octubre. Horario: desde las 10.

desde las 10. Lugar: Rivadavia 984, Pergamino.

Rivadavia 984, Pergamino. Propuesta: encuentro abierto para compartir mates y café, conocer al equipo y conversar sobre salud mental.

Entrevista Completa: