La cantante y escritora Karina Hourcade, conocida como “La Morocha”, se presentará este sábado 10 de octubre en el Centro Cultural Registrarte de Pergamino con “Canciones para ser cantadas y contadas en tiempos de tango”, una propuesta que combina música, relatos y las historias cotidianas que encuentran en el tango una particular forma de expresión.

En una entrevista con Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo” de Radio Mon Pergamino AM 1540, Hourcade contó detalles de una propuesta que nació a partir de su faceta como escritora y de su primer libro, publicado el año pasado.

“Son tangos en tiempo de relato”, explicó la artista al referirse a su obra, en la que diferentes historias cotidianas se entrelazan con el tango como hilo conductor.

Para Hourcade, el tango está presente mucho más allá de la música. Forma parte de los recuerdos, los vínculos, la manera de hablar y las emociones que atraviesan la vida cotidiana. “Somos tango”, sostuvo durante la entrevista.

La propuesta que presentará en Registrarte recupera precisamente esa mirada: historias que se van entramando con tangos que la artista interpreta, generando un encuentro entre la música y la palabra.

EL TANGO COMO HISTORIA Y COMO PRESENTE

Durante la charla con Radio Mon, Hourcade reflexionó sobre la vigencia del tango y su capacidad para conectar a las personas.

“Es historia y es presente”, afirmó, al destacar que el tango permite acercarse a diferentes momentos de la cultura argentina, pero también continúa siendo una expresión capaz de generar encuentros y transmitir emociones.

En ese sentido, destacó especialmente el valor del abrazo en la milonga y la posibilidad de que personas que quizás no tendrían contacto en otros ámbitos puedan encontrarse a través de la danza.

Para la artista, el tango tiene además una particular capacidad para poner en palabras emociones como el dolor, la alegría y la pérdida.

“El tango trae la palabra justa para decirla”, expresó durante la entrevista.

UNA PASIÓN POR LAS HISTORIAS

Consultada por Carly Antúnez Clerc sobre el origen de su pasión por la narrativa, Hourcade vinculó ese interés con su infancia y con las historias que escuchaba de sus abuelos.

Recordó especialmente aquellas tardes en las que su abuela se sentaba frente al fogón y le contaba historias, mientras que su abuelo también aportaba relatos y experiencias. Esos momentos fueron, según contó, parte fundamental de su vínculo con la narración.

Su acercamiento al tango también estuvo marcado por la radio y por la manera de contar de referentes de la poesía popular y la música ciudadana.

En ese recorrido, Hourcade encontró en las historias de barrio, el café, la vereda, los encuentros y las pequeñas situaciones de la vida cotidiana elementos que también forman parte de la identidad y del universo del tango.

La artista destacó además la capacidad de estas historias y de la música para generar identificación y acompañamiento. “Hoy nos sentimos menos solos en el dolor”, expresó durante la entrevista.

UNA INVITACIÓN A COMPARTIR MÚSICA E HISTORIAS

“Canciones para ser cantadas y contadas en tiempos de tango” se presenta como un encuentro con la música, las historias y los abrazos que acercan, donde la palabra y las canciones se unen para recuperar recuerdos, emociones y experiencias compartidas.

La presentación será este sábado 10 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, Pergamino.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y las reservas pueden realizarse al 2477 672158.

El espacio contará además con servicio de comida y bebidas. La capacidad es limitada.

Entrevista Completa: