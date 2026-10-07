El Centro de Investigación y Docencia Pergamino (CID), desde su Área de Extensión a la Comunidad, realizará este jueves 8 de octubre una actividad abierta y gratuita que tendrá como eje la proyección del documental “Otras Voces”, dirigido por Sílvia Cortés e Iván Ruiz.

El encuentro comenzará a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez y, luego de la proyección, se abrirá un espacio de conversación e intercambio entre los participantes.

La propuesta tendrá como tema central el autismo, considerado desde el CID como una cuestión de interés social que requiere el intercambio de diferentes miradas y experiencias para generar nuevas reflexiones, resonancias e interrogantes.

Durante una entrevista realizada en el móvil de La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Laura Darder explicó los objetivos de la actividad y destacó la importancia de generar espacios de encuentro con la comunidad.

“Es interesante el armado de actividades para conversar con la ciudad, con la gente de la ciudad, algunos temas”, señaló Darder al referirse al trabajo que el Centro de Investigación y Docencia Pergamino desarrolla desde hace años.

En relación con el autismo, sostuvo que se trata de un tema que actualmente genera numerosas inquietudes entre docentes, acompañantes terapéuticos, profesionales y familias.

UNA MIRADA CENTRADA EN LA ESCUCHA

El documental “Otras Voces” propone acercarse al autismo desde diferentes perspectivas y reúne las voces de personas autistas, familiares y profesionales.

Según explicó Darder durante la entrevista, la producción permite abordar distintas experiencias y reflexionar sobre las formas de escuchar y acompañar a niños, jóvenes y adultos autistas.

La propuesta busca también poner en discusión la importancia de no reducir a las personas a un diagnóstico y de generar herramientas que permitan comprender sus experiencias y sus maneras de habitar el mundo.

En ese sentido, uno de los ejes que atraviesa el documental es la necesidad de escuchar al sujeto y también a las familias, evitando miradas que puedan derivar en situaciones de segregación o estigmatización.

UNA ACTIVIDAD PARA TODA LA COMUNIDAD

La jornada será coordinada por Laura Darder y contará con la participación de Denise Magro y Marcela Romano, integrantes del equipo de gestión del Centro de Investigación y Docencia Pergamino.

Desde la organización remarcaron que la actividad está pensada como un espacio de intercambio abierto a toda la comunidad, incluyendo profesionales, docentes, acompañantes terapéuticos, estudiantes, familias y todas aquellas personas interesadas en la temática.

La actividad será con entrada libre y gratuita y se solicita puntualidad, ya que la proyección comenzará a las 19 horas.

INSTITUCIONES QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA

La actividad cuenta con el auspicio del CIIE Pergamino “Silvia Ferrero Regis”, la Biblioteca Pública Municipal Dr. J. Menéndez, la Asociación de Psicopedagogos Pergamino, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos Distrito IV de la Provincia de Buenos Aires y la UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires).

La invitación es para este jueves 8 de octubre, a las 19 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez, con la proyección de “Otras Voces” y posterior conversación entre los participantes.

Entrevista Completa: