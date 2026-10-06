La banda pergaminense Antihéroe Juglar pasó por Nuestro Tiempo de Radio Mon, el programa conducido por Carly Antúnez Clerc, donde sus integrantes compartieron el origen del proyecto, hablaron sobre su identidad musical, presentaron su álbum “Dos Universos” y ofrecieron una interpretación en vivo de una de sus canciones.

La formación está integrada por Carly Almada, Índigo Martínez, Pablo Almada y Maru Fernández. El grupo propone una búsqueda musical que evita encasillarse en un único género y combina elementos del rock, pop, grunge, heavy y otros estilos, con instrumentos como guitarra acústica, percusión, cajón peruano y chelo.

“Nosotros no nos queremos encasillar en ningún estilo”, explicaron durante la entrevista. Según contaron, la incorporación del chelo amplió las posibilidades sonoras de la banda y les permitió profundizar una búsqueda basada en experimentar, jugar con diferentes sonidos y construir una identidad propia.

EL SIGNIFICADO DE ANTIHÉROE JUGLAR

Durante la charla, Carly Antúnez Clerc preguntó por el particular nombre de la banda y por la elección de la palabra “juglar”.

Índigo Martínez, encargado del chelo, explicó que el concepto remite a los antiguos juglares, quienes recorrían distintos pueblos llevando historias, mensajes y expresiones culturales.

Desde esa idea, Antihéroe Juglar busca recuperar el valor de la música como vehículo para transmitir mensajes, sostener la memoria y abordar cuestiones vinculadas con la espiritualidad, el amor, la naturaleza y la búsqueda interior.

La palabra “antihéroe”, en tanto, aparece como parte de un juego conceptual. La banda explicó que los juglares no solamente transmitían historias agradables, sino que también contaban situaciones difíciles y denunciaban aquello que ocurría en otros lugares.

“Antihéroe Juglar” nace así de la combinación de esas dos ideas: el juglar como mensajero y el antihéroe como una figura que se aleja de los modelos tradicionales.

UN PROYECTO QUE NACIÓ DESPUÉS DE LA PANDEMIA

La historia de la banda comenzó en 2021, después de la pandemia. Por el proyecto pasaron distintos músicos y, con el tiempo, la formación se fue modificando hasta llegar a la actual.

En 2024 comenzó una nueva etapa que derivó en la grabación de “Dos Universos”, un álbum compuesto por nueve canciones.

Según explicaron durante la entrevista, el disco terminó adquiriendo una identidad conceptual propia. Las canciones están conectadas por una línea temática que atraviesa cuestiones como las polaridades, la oscuridad y la luz, el amor, la espiritualidad, el planeta y la vida.

“Dos Universos” fue trabajado durante aproximadamente dos años, en un proceso que incluyó la composición, los arreglos, la búsqueda de sonidos y finalmente la grabación.

La banda destacó que, más allá de las tendencias actuales de canciones breves y estructuras pensadas para captar rápidamente la atención en las redes sociales, decidieron apostar por desarrollar canciones y un álbum con una historia y un concepto.

LA MÚSICA COMO BÚSQUEDA Y DESARROLLO PERSONAL

Otro de los ejes de la conversación fue la relación entre la música, la espiritualidad y el autoconocimiento.

Los integrantes de Antihéroe Juglar señalaron que sus canciones buscan recuperar cierta profundidad en un contexto en el que muchas veces predomina la inmediatez y la superficialidad.

En ese sentido, consideran que la música puede ser una herramienta para generar preguntas, conectar con otras personas y acompañar procesos de búsqueda personal.

La propuesta también se refleja en la elección de los instrumentos y en la combinación de diferentes universos musicales. El chelo, la guitarra acústica y la percusión conviven con sonidos vinculados al rock y otras expresiones contemporáneas.

UNA NUEVA ETAPA PARA LA BANDA

Durante la entrevista también hablaron sobre el crecimiento del proyecto y el desafío de sostener una banda independiente en Pergamino.

Los integrantes remarcaron la importancia de continuar afianzándose como grupo y de poder presentar las canciones del disco en vivo, manteniendo la esencia de las composiciones originales.

También destacaron su incorporación a Surgente, una plataforma orientada a artistas emergentes que les permitió entrar en contacto con músicos de distintos lugares de Latinoamérica y ampliar la difusión de su trabajo.

Maru Fernández, incorporada a la formación en una etapa más reciente, contó además su experiencia de adaptación a las canciones y al funcionamiento de la banda.

Pablo Almada, percusionista y cantante, recordó que llegó al proyecto a partir de una invitación de Carly hacia fines de 2024. Lo que comenzó como una participación para un evento terminó convirtiéndose en su incorporación definitiva al grupo.

“Me terminé quedando”, contó al recordar sus primeros ensayos y el proceso que finalmente los llevó a grabar el disco.

“VIENTO”, EN VIVO EN RADIO MON

El cierre de la entrevista tuvo un momento especial cuando Antihéroe Juglar interpretó en vivo “Viento”, una de las canciones que forman parte de “Dos Universos”.

Antes de comenzar, explicaron que la canción aborda la naturaleza y la espiritualidad y que resume parte de la búsqueda artística que atraviesa el álbum.

Con sus instrumentos, voces y la particular combinación de sonidos que caracteriza a la banda, Antihéroe Juglar interpretó “Viento” en vivo en los estudios de LT35 Radio Mon, poniendo música al cierre de una charla en la que pudieron contar su historia y presentar su propuesta artística.

La visita dejó abierta la posibilidad de seguir acompañando el crecimiento de una banda local que apuesta por una identidad propia, por las canciones con contenido y por una manera diferente de entender la música.

Entrevista Completa: