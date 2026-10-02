El periodista, escritor y diputado provincial santafesino Carlos Del Frade visita Pergamino y, antes de su presentación pública de este viernes, dialogó con Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo, por LT35 Radio Mon Pergamino. Durante la entrevista abordó su mirada sobre el narcotráfico, la corrupción, el rol del Estado y la evolución de estos fenómenos durante las últimas décadas.

Del Frade es uno de los periodistas que desde hace años investiga la relación entre narcotráfico, poder político, fuerzas de seguridad, empresarios y estructuras del Estado. En la conversación con Radio Mon sostuvo que para comprender el fenómeno del narcotráfico es necesario dejar de observar solamente a las organizaciones que operan en los barrios y analizar también los circuitos económicos que se encuentran detrás del negocio.

“Nosotros lo que hacemos generalmente es una historia política del desarrollo del narcotráfico en la Argentina desde la dictadura al presente, pero relacionándolo directamente con lo que es un negocio”, explicó.

En ese sentido, planteó que el narcotráfico debe analizarse también desde el movimiento del dinero y las estructuras económicas que permiten su funcionamiento. Como ejemplo, sostuvo que la atención suele concentrarse en las bandas barriales mientras quedan fuera de la mirada pública otros actores vinculados al circuito financiero y empresarial.

DEL NARCOTRÁFICO DURANTE LA DICTADURA A LA ACTUALIDAD

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el origen histórico que Del Frade ubica en la última dictadura militar argentina. El periodista recordó una investigación vinculada a un episodio ocurrido en 1978 en Rosario y señaló que, a partir de distintas investigaciones periodísticas y judiciales posteriores, fue posible reconstruir parte de los mecanismos utilizados para el ingreso y circulación de drogas en el país.

“Nosotros investigamos el tema a partir de un dato que salió informativo el 24 de abril de 1978”, relató durante la entrevista.

Del Frade sostuvo que aquella etapa constituye un punto de partida para comprender cómo se fueron desarrollando posteriormente las rutas y estructuras vinculadas al narcotráfico en la Argentina.

A lo largo de la conversación también remarcó que el fenómeno no puede explicarse únicamente por la existencia de organizaciones criminales, sino que debe analizarse la posible participación o complicidad de distintos sectores del Estado.

“Hay que hablar de los nichos de corrupción del Estado. No todo el Estado es narco, sino que hay nichos que están directamente vinculados con esto”, afirmó.

LA “NARCO-SONCERA” DEL ESTADO AUSENTE

Otro de los conceptos desarrollados por Del Frade estuvo relacionado con una expresión que, según explicó, suele utilizarse para describir la situación en los barrios afectados por el narcotráfico: la idea de un “Estado ausente”.

El periodista planteó que esa definición puede funcionar como una forma de simplificar un problema mucho más complejo. Para Del Frade, en determinados territorios no necesariamente existe una ausencia del Estado, sino una presencia que puede darse de manera corrupta.

“En realidad está presente de forma corrupta, que es otra cosa”, señaló durante la entrevista.

En ese marco, utilizó el concepto de “narco-soncera” para referirse a aquellas expresiones que, según su interpretación, terminan ocultando o simplificando la mecánica concreta del narcotráfico.

“Estado ausente” sería, desde esta mirada, una frase que no alcanza para explicar qué sucede cuando determinados sectores de las fuerzas de seguridad, estructuras políticas o actores estatales pueden estar vinculados con circuitos de corrupción.

“Si la policía en lugar de cuidarte a vos cuida al que vende drogas, el Estado está presente, pero de forma corrupta”, sostuvo.

Para el periodista, uno de los desafíos del periodismo de investigación consiste precisamente en identificar cómo funcionan esos circuitos de corrupción y cuáles son los actores que intervienen en cada territorio.

LAS PALABRAS Y LA FORMA DE NOMBRAR EL PROBLEMA

Durante la entrevista, Del Frade también cuestionó algunas expresiones habituales utilizadas para referirse al narcotráfico, como “flagelo”.

Según explicó, ese tipo de términos puede contribuir a presentar el fenómeno como algo abstracto o inevitable, cuando detrás existen personas, organizaciones, dinero, logística y circuitos de distribución.

“Acá hay guita, acá hay cuerpos, acá hay sangre, acá hay balas, acá hay bancos, acá hay contadores”, expresó.

Para el periodista, poner el foco en esos circuitos permite comprender que el narcotráfico no funciona únicamente desde los puntos de venta, sino que forma parte de una estructura económica mucho más amplia.

En esa línea, insistió en la necesidad de hablar de circuitos de mercancía, logística, distribución y recaudación, y no solamente del consumo o de las organizaciones que operan en los barrios.

LA SITUACIÓN EN ROSARIO Y LA BAJA DE LOS HOMICIDIOS

En otro tramo de la charla, Carly Antúnez Clerc le consultó por la situación actual de Rosario y por el discurso oficial vinculado a la reducción de los homicidios.

Del Frade reconoció que los números oficiales muestran una disminución de los homicidios en determinados períodos, aunque planteó la necesidad de analizar esos datos junto con otros indicadores relacionados con la circulación de drogas.

Su planteo fue que una reducción de los asesinatos no necesariamente implica una desaparición del fenómeno del narcotráfico y que deben observarse simultáneamente otros aspectos de la problemática.

También hizo referencia al impacto que el consumo y las deudas vinculadas a la comercialización de drogas pueden generar sobre familias y jóvenes.

Durante la entrevista mencionó además situaciones de endeudamiento y amenazas que, según explicó a partir de sus investigaciones y testimonios recogidos, pueden afectar particularmente a jóvenes y familias.

“Si vos salvás un pibe, salvás al universo entero”, sostuvo hacia el final de la entrevista, al remarcar la importancia de trabajar sobre la prevención y el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de consumo.

LA DEA Y EL ABORDAJE DEL NARCOTRÁFICO

Otro de los puntos de la conversación estuvo relacionado con el papel de organismos internacionales y las políticas de lucha contra el narcotráfico.

Consultado por Carly Antúnez Clerc sobre las posibilidades de enfrentar efectivamente el problema, Del Frade cuestionó el rol histórico que, según su mirada, ha tenido la DEA en la región.

“La DEA forma parte del problema”, afirmó durante la entrevista.

En su interpretación, las políticas de persecución del narcotráfico deben ser analizadas junto con los circuitos económicos y financieros que permiten el funcionamiento del negocio.

EL CONSUMISMO, LA DESIGUALDAD Y EL HUMANISMO

En el cierre de la conversación, Del Frade habló sobre las posibilidades de enfrentar el avance del narcotráfico y puso el acento en la necesidad de recuperar una perspectiva centrada en las personas.

Para el periodista, además de las políticas de seguridad, resulta necesario discutir los modelos de consumo, las desigualdades y las condiciones sociales que atraviesan a las comunidades.

Durante la entrevista sostuvo que el narcotráfico está relacionado con una estructura económica más amplia y planteó la necesidad de discutir el modelo de consumo y el individualismo.

“Lo que hay que hacer es una gran rebeldía del humanismo”, afirmó.

La entrevista completa fue realizada por Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo, por LT35 Radio Mon Pergamino, en el marco de la visita de Carlos Del Frade a la ciudad.

Este viernes 2 de octubre, desde las 19, el periodista estará en el Espacio de Memoria de la ex Comisaría Primera de Pergamino, ubicado en Dorrego 636, entre San Nicolás y Merced, para participar de la actividad titulada “Negocio, narco, Estado y pobreza: complicidad en 50 años”, convocada por el Colectivo 7.

La actividad propone abordar desde una perspectiva histórica y política la evolución del narcotráfico en la Argentina y sus vínculos con distintas estructuras de poder.

Entrevista Completa: