El presidente del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, Adrián Peralta, dialogó con Pamela Lombardi en La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino y destacó la importancia de realizar controles oftalmológicos, contar con una prescripción profesional y adquirir los anteojos a través de ópticas habilitadas.

Durante la entrevista, Peralta se refirió especialmente a la venta ilegal de anteojos y anteojos de sol, una problemática que, según explicó, se incrementó con la facilidad que ofrecen las redes sociales para adquirir este tipo de productos.

“Todo anteojo que se compre a través de una óptica habilitada va a cumplir con las normas mínimas que debe tener para no afectar nuestra salud visual”, señaló el titular del Colegio de Ópticos bonaerense.

El profesional remarcó que no todos los anteojos sirven para todas las personas ni para todas las actividades. En el caso de quienes necesitan corregir un problema de visión, explicó que el primer paso debe ser la consulta con un oftalmólogo, quien determinará mediante la correspondiente evaluación cuál es la corrección que necesita cada paciente.

A partir de esa receta, el asesoramiento de un óptico matriculado permite seleccionar el anteojo adecuado. Peralta advirtió que adquirir anteojos por fuera de ese circuito puede generar inconvenientes y, en determinados casos, agravar problemas visuales existentes.

LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES EN LOS NIÑOS

Durante la conversación con Pamela Lombardi, también se hizo hincapié en la importancia de los controles visuales durante la infancia.

Peralta explicó que durante el período de desarrollo de la visión resulta fundamental detectar y atender a tiempo cualquier inconveniente. Una alteración visual no corregida puede repercutir en diferentes aspectos de la vida cotidiana de los niños.

Entre los síntomas que pueden estar relacionados con problemas de visión mencionó la visión borrosa, cansancio visual, ardor, picazón, sensación de ojos secos, dolores de cabeza, mareos, náuseas y dificultades relacionadas con la postura y el equilibrio.

También señaló que situaciones que muchas veces son interpretadas simplemente como “torpeza” en los chicos, como chocarse objetos o llevarse por delante muebles y marcos de puertas, pueden estar relacionadas con una dificultad visual que necesita ser evaluada.

ANTEJOS ACCESIBLES Y EL PROGRAMA “MIREMOS BIEN”

Frente a las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, Peralta destacó que las ópticas cuentan con diferentes alternativas y que no necesariamente un anteojo debe tener un costo elevado.

Según explicó, existen diferentes posibilidades para resolver un mismo problema visual, con valores que varían de acuerdo con las características del marco y los cristales. Lo importante, remarcó, es que el anteojo cumpla con las condiciones necesarias y sea indicado para la persona.

En ese marco, habló sobre el programa “Miremos Bien”, una iniciativa impulsada por el Colegio de Ópticos mediante acuerdos con municipios bonaerenses para facilitar el acceso a anteojos a un costo social.

El programa contempla la intervención de profesionales de la salud, con la correspondiente evaluación oftalmológica y posterior derivación al circuito óptico. Peralta indicó que actualmente existen acuerdos con más de 20 municipios de la provincia y que se encuentran en tratativas para sumar nuevos distritos.

Consultado puntualmente sobre Pergamino, el presidente del Colegio de Ópticos bonaerense manifestó no tener confirmación de un convenio vigente con el municipio local y expresó su deseo de que pueda concretarse.

CONTACTÓLOGOS Y EL USO DE LENTES DE CONTACTO

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la utilización de lentes de contacto. Peralta alertó sobre la comercialización de estos productos a través de redes sociales y remarcó que no deben adquirirse como si fueran un producto de consumo cotidiano.

Cuando un oftalmólogo prescribe lentes de contacto, explicó, es necesario recurrir a una óptica y contar con el asesoramiento de un contactólogo, quien podrá determinar cuál es el producto adecuado para cada problema visual.

“No es así” comprar lentes de contacto como si fueran caramelos, sostuvo durante la entrevista, al remarcar que existen diferentes tipos según las necesidades de cada persona.

DENUNCIAS SOBRE IRREGULARIDADES

Finalmente, Peralta señaló que desde el Colegio de Ópticos también reciben denuncias vinculadas con irregularidades en la actividad, entre ellas las denominadas “campañas de salud visual” que, según explicó, en algunos casos se realizan sin la participación de médicos oftalmólogos o en lugares que no cuentan con la habilitación correspondiente.

El profesional remarcó que el objetivo del Colegio es contribuir al cuidado de la salud visual y que tanto los pacientes como los profesionales pueden recurrir a la institución ante situaciones que consideren irregulares.

Durante la entrevista con Pamela Lombardi, el mensaje central fue la importancia de no minimizar los síntomas y entender que la salud visual forma parte de la salud general. La recomendación es realizar los controles correspondientes y recurrir a profesionales habilitados para encontrar la solución adecuada para cada caso.

Entrevista Completa: