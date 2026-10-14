Con más de tres décadas de presencia en Rojas, Bayer continúa impulsando iniciativas orientadas a compartir conocimientos, generar oportunidades y acompañar el desarrollo local. Durante 2026, más de 1.100 personas visitaron la Planta María Eugenia y recorrieron sus instalaciones. Además, la compañía llevó adelante nuevas acciones destinadas a jóvenes y bomberos voluntarios de la región.

Desde hace más de 30 años, Bayer forma parte de Rojas. A lo largo de ese tiempo, su presencia fue más allá de la actividad productiva, con iniciativas vinculadas a la educación, la capacitación, la seguridad y el trabajo conjunto con instituciones y vecinos.

Una planta que abre sus puertas

En lo que va de 2026, más de 1.100 personas visitaron María Eugenia, la planta de procesamiento de semillas de maíz más grande del mundo, para conocer de primera mano sus procesos productivos y el trabajo cotidiano de los equipos.

Tres de cada diez visitantes fueron personas de la comunidad, entre ellas estudiantes de escuelas secundarias, instituciones y universidades, docentes, organizaciones de la comunidad, y vecinos de distintas localidades.

Durante las visitas, los participantes pueden conocer cómo funciona la planta, las tecnologías utilizadas y los principales procesos que allí se desarrollan, además de conversar con integrantes de las más de 2.500 personas que forman parte de su operación y dimensionar su importancia para el desarrollo de la región.

Para María Eugenia, la cantidad de visitas representa mucho más que una cifra: refleja la posibilidad de conocer de cerca el trabajo, la dedicación y la pasión que hay detrás de cada semilla. Ese interés por descubrir qué sucede puertas adentro sin dudas fortalece el vínculo de María Eugenia con su entorno.

Para María Eugenia, la cantidad de visitas representa mucho más que una cifra: es una oportunidad para que más personas conozcan de cerca la realidad del sitio, descubran el trabajo y el compromiso que hay detrás de cada proceso y conecten con quienes lo hacen posible. Ese intercambio fortalece el vínculo con la comunidad y acerca aún más esta realidad a su entorno.

Capacitación para bomberos de la región

En Bayer, la seguridad es una prioridad, y el trabajo junto a la comunidad resulta clave para generar valor más allá de sus operaciones. En ese sentido, los días 12 y 13 de septiembre la compañía llevó adelante en el Centro de Entrenamiento de la Brigada de María Eugenia una jornada intensiva de Rescate Técnico en Industria, con foco en fortalecer la preparación ante emergencias en entornos industriales.

Durante más de 20 horas de formación teórico-práctica, participaron más de 30 bomberos voluntarios de Rojas, Ferré, Zárate, Carabelas, Colón, Ascensión, Chacabuco, Arroyo Dulce, Pergamino, Arenales, Coronel Granada e Inés Indart.

La actividad incluyó entrenamientos, simulaciones y ejercicios diseñados para perfeccionar técnicas específicas de rescate, fortalecer el trabajo en equipo y promover una respuesta segura, coordinada y eficiente.

Además de incorporar conocimientos técnicos, la jornada permitió recrear situaciones similares a las de una emergencia real y generar un espacio de intercambio entre los distintos cuarteles, favoreciendo el aprendizaje mutuo, la unificación de criterios de trabajo y el fortalecimiento de redes de colaboración clave al momento de actuar.

“Ser parte de Rojas implica también estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y pensar de qué manera podemos aportar desde lo que sabemos hacer. Tenemos equipos con mucha experiencia, instalaciones y capacidades que pueden ser valiosas para otros. Poder compartirlas con instituciones y organizaciones de la zona es una manera concreta de contribuir al desarrollo local”, señaló Jorgelina Cárcova, líder de la Planta María Eugenia de Bayer.

Acercar oportunidades a los jóvenes

Los jóvenes también tuvieron un lugar central en las acciones impulsadas durante el año. En este marco, Bayer participó una vez más de la Expo Educativa y Expo Empresa de Pergamino, realizada el 30 de septiembre, que convocó a más de 1.000 jóvenes.

La jornada reunió a universidades, instituciones educativas, centros de formación y empresas con estudiantes que están terminando la escuela secundaria, para que pudieran conocer diferentes alternativas de estudio y posibilidades de desarrollo laboral.

Desde su espacio, Bayer mostró la diversidad de profesiones y perfiles que conviven en una compañía vinculada con la ciencia, la agricultura y la tecnología. Además, presentó iniciativas destinadas a las nuevas generaciones, como pasantías, prácticas preprofesionales y el programa +Agro +Futuro.

“Queremos que los jóvenes de las comunidades en donde operamos puedan conocer las oportunidades que existen cerca de sus ciudades. En sitios como María Eugenia o Fontezuela conviven una gran diversidad de profesiones y oportunidades para desarrollar talento y nuevas habilidades. Acercarlas también contribuye al arraigo, a que puedan imaginar un futuro profesional en su lugar de origen y saber que no siempre es necesario irse lejos para encontrar oportunidades”, agregó Cárcova.

Con estas iniciativas, Bayer continúa profundizando un vínculo de más de tres décadas con Rojas, Pergamino y las comunidades en donde está presente. Abrir las puertas de María Eugenia, compartir conocimientos que contribuyen a construir entornos más seguros y acercar oportunidades de formación y desarrollo a las nuevas generaciones son distintas formas de poner las capacidades de sus equipos al servicio de la comunidad. Porque cada encuentro, cada experiencia y cada aprendizaje compartido fortalecen la formación de talento, el diálogo y la posibilidad de seguir creciendo juntos.