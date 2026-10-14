El periodista pergaminense compartió una extensa charla con Carly Antúnez Clerc en la mañana de los sábados de LT35 Radio Mon Pergamino, donde repasó sus comienzos, su trayectoria en los medios y su mirada sobre el ejercicio del periodismo.

En una nueva edición de Café con Periodistas, el espacio que forma parte de la mañana de los sábados de LT35 Radio Mon Pergamino, Carly Antúnez Clerc recibió a Guillermo “Memo” García, reconocido periodista de la ciudad, con una extensa trayectoria en radio, televisión y medios gráficos.

La propuesta invita a compartir un café simbólico con periodistas que dejaron su huella en Pergamino, para recorrer sus historias, experiencias profesionales y reflexiones sobre la comunicación.

Durante la conversación, García recordó sus primeros pasos en Radio Mon, cuando tenía apenas 15 años. En aquella etapa comenzó a realizar tareas de producción y a acompañar móviles y transmisiones deportivas, una experiencia que despertó su pasión por el periodismo y, especialmente, por el fútbol.

Con el paso de los años, su recorrido profesional incluyó medios emblemáticos de la ciudad, como el diario La Opinión, Canal 4 y Radio Mon. También recordó sus experiencias en transmisiones deportivas, coberturas informativas y la conducción de noticieros, además de su trabajo en la redacción periodística.

La historia de los medios y el compromiso con Pergamino

Uno de los momentos destacados de la charla fue el recuerdo de acontecimientos que marcaron la historia local, entre ellos la inundación de 1995. García rememoró las extensas jornadas de transmisión de Radio Mon durante la emergencia, cuando el medio permaneció al aire durante 24 y hasta 48 horas, en un contexto de dificultades y falta de energía eléctrica.

A partir de esa experiencia, reflexionó sobre el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad de informar a la comunidad, valores que vinculó con la trayectoria de Radio Mon y su compromiso histórico con Pergamino.

La conversación también recorrió su transición desde el periodismo deportivo hacia la información general, la actualidad política y judicial, y las coberturas de acontecimientos relevantes para la ciudad y la región.

Ética, responsabilidad y credibilidad

A lo largo de la entrevista, García compartió su mirada sobre los desafíos del periodismo en una ciudad como Pergamino, donde la cercanía entre periodistas, dirigentes, instituciones y vecinos exige especial responsabilidad en el tratamiento de la información.

En ese sentido, destacó la importancia de construir fuentes confiables, realizar un seguimiento de los temas y mantener el respeto por las personas, especialmente al abordar cuestiones sensibles.

Una de sus reflexiones centrales estuvo vinculada con la necesidad de priorizar la calidad de la información por encima de la primicia: considera preferible publicar una noticia más tarde, pero hacerlo correctamente, antes que adelantarse sin las verificaciones necesarias.

También se refirió a los aprendizajes que deja el ejercicio cotidiano de la profesión y a la importancia de distinguir la crítica sobre la función pública de los aspectos personales de quienes son protagonistas de la actualidad.

Un encuentro para recuperar historias y experiencias

La visita de Guillermo “Memo” García permitió recuperar recuerdos de distintas etapas del periodismo pergaminense y reflexionar sobre los cambios que atravesaron los medios de comunicación, sin perder de vista la importancia de la credibilidad, el compromiso y la responsabilidad profesional.

Con la conducción de Carly Antúnez Clerc, Café con Periodistas continúa proponiendo un espacio de encuentro con protagonistas de la comunicación local, para conocer sus recorridos, recuperar historias y compartir experiencias que forman parte de la memoria periodística de Pergamino.

Entrevista Completa: