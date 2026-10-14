La actividad será este viernes 16 de octubre, de 9:30 a 13, con prendas para bebés, niños y adultos a precios accesibles. Desde la institución también advirtieron que aumentó la cantidad de personas que se acercan a buscar comida y asistencia.

Cáritas La Merced de Pergamino realizará este viernes 16 de octubre una feria de ropa económica, abierta a toda la comunidad, con el objetivo de recaudar fondos para continuar con su trabajo solidario y la compra de alimentos destinados a quienes más lo necesitan.

En una entrevista realizada por el móvil de La Mañana de la Radio, de LT35 Radio Mon AM 1540, Mercedes y Mariel, integrantes de Cáritas, invitaron a los vecinos a acercarse y colaborar con la iniciativa.

La feria funcionará de 9:30 a 13, con una amplia variedad de prendas para bebés, niños, mujeres y hombres. Según explicaron, habrá ropa de abrigo, jeans, pantalones, prendas deportivas y otras opciones en buen estado, con precios que comenzarán en los $500.

Uno de los objetivos principales será facilitar el acceso a la vestimenta a precios económicos, especialmente en el caso de la ropa para bebés y niños, de la que la institución cuenta con una importante cantidad.

Aumenta la demanda de asistencia alimentaria

Durante la entrevista, las integrantes de Cáritas también describieron el trabajo que realizan para acompañar a personas y familias que atraviesan dificultades económicas.

Los martes, la institución recibe y entrega donaciones, además de ofrecer alimentos y ropa. Los miércoles, en tanto, lleva adelante los denominados “Miércoles de Caridad”, una iniciativa mediante la cual se distribuyen viandas de comida caliente.

De acuerdo con lo explicado durante la charla, la cantidad de personas que se acercan a retirar alimentos fue creciendo con el tiempo. Al comienzo entregaban alrededor de 20 viandas, mientras que en la semana anterior a la entrevista asistieron 52 personas y se distribuyeron 140 viandas en total.

La ayuda incluye preparaciones como guisos de lentejas, arroz o fideos, además de pan, fruta y otros alimentos que se consiguen gracias a la colaboración de vecinos y personas que participan en la elaboración de las comidas.

Desde Cáritas señalaron que entre quienes reciben esta asistencia hay personas en situación de calle y familias que necesitan llevar comida a sus hogares. La entrega se realiza por orden de llegada y depende de la disponibilidad de viandas.

Cómo colaborar con Cáritas La Merced

Además de participar en la feria, los vecinos pueden colaborar acercando alimentos no perecederos, ropa y artículos para el hogar que estén en condiciones de ser reutilizados.

Desde la institución indicaron que los martes por la mañana reciben donaciones, aproximadamente entre las 9 y las 12. También es posible acercarlas los lunes, miércoles y viernes durante el horario de secretaría de la parroquia, ubicada sobre calle 11 de Septiembre, junto a la iglesia.

Entre los elementos que más necesitan se encuentran utensilios de cocina, platos, vasos, tazas, pavas, manteles, sábanas, toallas y toallones.

Las integrantes de Cáritas remarcaron la importancia de que las donaciones estén en buen estado, de manera que puedan ser aprovechadas por otras personas.

La invitación está abierta a toda la comunidad, incluso a quienes no concurren habitualmente a Cáritas. La feria será una oportunidad para conseguir ropa a precios accesibles y, al mismo tiempo, contribuir con una tarea solidaria que busca dar respuesta a las necesidades alimentarias de numerosos vecinos de Pergamino.

Entrevista Completa: