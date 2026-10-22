La Asociación Civil Por una Sonrisa Pergamino celebrará sus diez años de trabajo solidario con una gran jornada que se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 18, en la cancha de Racing de Pergamino. La entrada será un alimento no perecedero, destinado a colaborar con las personas y familias que más lo necesitan.

En un móvil de La Mañana de la Radio, Gabriel Di Falci dialogó con Natalia Bonfanti, integrante de la asociación, quien brindó detalles de la propuesta y destacó la importancia del acompañamiento de vecinos, instituciones, emprendedores y artistas que se sumaron para hacer posible el encuentro. La entrevista también contó con la participación de los conductores Claudio Santamaría y Pamela Lombardi.

La iniciativa combinará música en vivo, espectáculos, feria de emprendedores, artesanos, juegos y distintas propuestas para disfrutar en familia. Además, habrá un buffet y espacios de instituciones locales que acompañarán la jornada solidaria.

Más de 70 emprendedores y numerosos colaboradores

Bonfanti contó que más de 50 personas se sumaron como colaboradoras para la organización del evento y que también participarán más de 70 emprendedores. Según explicó, la convocatoria superó las expectativas y ya no quedan espacios disponibles para incorporar nuevos puestos.

La programación artística incluirá las presentaciones de El Zoilo, Los Fogoneros Sin Arreglos, A Paso Firme, Simón el Viking y Golomita de Burro. También participarán academias de baile y el mago Leandro Llobet.

La conducción estará a cargo de Lucho Zuccareri y Carolina Giacobone, quienes se ofrecieron a colaborar voluntariamente. Para el cierre, se anunció la participación de Mateo, un joven DJ que aportará música y un espectáculo de luces.

Los más chicos también tendrán diferentes propuestas para disfrutar. Los Bomberos Voluntarios estarán presentes con su camión y su escalera, mientras que habrá juegos inflables y actividades recreativas.

La jornada contará, además, con la participación de distintas instituciones y organizaciones sociales, entre ellas el Taller Protegido, San Camilo y Los Buenos Hijos, junto con otros espacios que se sumaron a la convocatoria.

Diez años acompañando a la comunidad

Durante la entrevista, Natalia Bonfanti reflexionó sobre el recorrido de la asociación y el compromiso de quienes forman parte de ella. Explicó que Por una Sonrisa Pergamino trabaja desde hace casi diez años acompañando a la comunidad, especialmente a las infancias, mediante distintas acciones solidarias, entre ellas la entrega de ropa a quienes lo necesitan.

Sin embargo, señaló que actualmente la alimentación es una de las principales necesidades que buscan atender. Por ese motivo, la organización decidió que el ingreso a la celebración sea un alimento no perecedero.

Bonfanti destacó que el evento representa mucho más que un aniversario: es una oportunidad para reunir a personas e instituciones que comparten el compromiso de ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

Al referirse al trabajo realizado durante estos años, puso el acento en la empatía y en la importancia de colaborar sin esperar a que una situación personal difícil lleve a tomar conciencia de las necesidades de los demás.

“Entre todos se hace”, expresó durante la conversación, al remarcar que ninguna asociación puede llevar adelante su tarea en soledad y que los resultados son fruto de la suma de voluntades.

También manifestó su orgullo por haber sostenido durante casi una década el mismo compromiso y las ganas de ayudar, y agradeció a quienes confían en la organización, se acercan a colaborar y hacen posible que sus iniciativas continúen creciendo.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La celebración de los diez años de Por una Sonrisa Pergamino se realizará este sábado 24 de octubre, a partir de las 18, en la cancha de Racing de Pergamino.

La entrada será libre y gratuita, con la colaboración de un alimento no perecedero. La propuesta invita a los vecinos a compartir una tarde y noche de música, entretenimiento y encuentro, mientras contribuyen con una causa solidaria.

La organización informó que, en caso de condiciones climáticas desfavorables, el evento deberá suspenderse y trasladarse al sábado siguiente.

A diez años de sus comienzos, Por una Sonrisa Pergamino renueva su compromiso con la comunidad y convoca a los vecinos a participar de una jornada en la que la solidaridad será la gran protagonista. Porque, como destacó Bonfanti, la posibilidad de ayudar se construye con el aporte de todos.

Entrevista Completa: