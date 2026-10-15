En una entrevista con La Mañana de la Radio, Fernanda Gercovich, vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, presentó las iniciativas por el Día de la Madre, destacó el crecimiento de la entidad y analizó la situación del comercio local. Además, adelantó una charla abierta sobre educación, sexualidad y bienestar para las mujeres.

Con motivo del Día de la Madre, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino lanzó una campaña bajo el lema “Mamá merece todo”, con el objetivo de incentivar las compras en los comercios de la ciudad y reconocer a quienes eligen consumir localmente.

Durante la entrevista con Claudio Santamaría y Pamela Lombardi, en La Mañana de la Radio, Fernanda Gercovich explicó que los clientes podrán participar de un sorteo mediante un código QR disponible en los locales adheridos a la Cámara.

La propuesta contempla tres premios: una noche de spa en el Hotel Colonial, una experiencia en Pieno Salud y una orden de compra de $100.000 para utilizar en cualquier comercio socio de la entidad. Según detalló Gercovich, también habrá un reconocimiento para el comercio en el que resulte el premio correspondiente.

Fortalecer el comercio local y el vínculo con los clientes

La vicepresidenta de la Cámara remarcó la importancia de acompañar a los negocios de Pergamino, no solamente por el impacto económico de las compras, sino también por el valor social que representa mantener vivos los vínculos entre comerciantes y vecinos.

En ese sentido, destacó la atención personalizada, el asesoramiento y el conocimiento de los clientes como características distintivas de los comercios locales.

Gercovich también señaló que la Cámara busca promover el consumo dentro de la ciudad, especialmente en fechas comerciales importantes, y generar propuestas que fortalezcan la relación entre los negocios y la comunidad.

Más de 30 comercios se sumaron en los últimos seis meses

Al analizar la actualidad del sector, Gercovich informó que, durante los últimos seis meses, se incorporaron a la Cámara entre 30 y 40 nuevos comercios y prestadores de servicios.

La entidad reúne a representantes de diferentes rubros y no limita su actividad exclusivamente al comercio, sino que también incluye a empresas industriales y prestadores de servicios.

Respecto de la situación económica, la dirigente describió un escenario de leve mejoría después de un período de estancamiento. Si bien reconoció las dificultades que atraviesan numerosos comerciantes, consideró positivo que algunos emprendimientos nuevos comiencen a abrir sus puertas y que la actividad muestre señales de recuperación.

“Por lo menos ya no seguimos cayendo”, expresó al describir su percepción sobre el momento que atraviesa el sector.

Octubre Rosa: charla abierta sobre sexualidad y bienestar

Durante la entrevista, Gercovich también anunció una actividad organizada en el marco de Octubre Rosa, con una propuesta orientada a la educación, la salud y el bienestar de las mujeres.

La charla se realizará el martes 20 de octubre, a las 19, en el auditorio de la Biblioteca Menéndez, y contará con la participación del doctor Daniel Castellarín, ginecólogo y sexólogo clínico.

Entre los temas previstos se encuentran la sexualidad durante la menopausia, la relación entre sexualidad y bienestar, y el abordaje del cáncer y el placer.

La actividad será abierta a todo público, con entrada libre y sin inscripción previa. Desde la Cámara también invitaron a comercios e instituciones a vestirse de rosa para acompañar las acciones de concientización y prevención del cáncer de mama.

De esta manera, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino busca combinar el impulso al consumo local por el Día de la Madre con iniciativas de participación comunitaria, promoción de la salud y fortalecimiento de los vínculos en la ciudad.

Entrevista Completa: