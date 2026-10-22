La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, Fernanda Gercovich, realizó un balance del movimiento comercial durante el último fin de semana y señaló que las expectativas por el Día de la Madre no se cumplieron. En diálogo con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon, explicó que la falta de dinero disponible, los aumentos de costos y los cambios en los hábitos de consumo afectan al sector.

El Día de la Madre es una de las fechas más importantes para el comercio, ya que tradicionalmente impulsa la compra de regalos y otros productos. Sin embargo, este año el movimiento estuvo por debajo de las expectativas de los comerciantes de Pergamino.

Durante la entrevista con Claudio Santamaría y Pamela Lombardi, Gercovich contó que la comisión de la Cámara de Comercio analizó los resultados del fin de semana y que las conclusiones no fueron las esperadas. Si bien la caída fue menor que la registrada el año anterior, las ventas todavía no alcanzan los niveles habituales para esta celebración.

Caída de las ventas y diferencias entre rubros

La representante de la entidad comercial indicó que las ventas registraron una baja general del 1,4%, aunque algunos rubros tuvieron resultados más desfavorables.

En el caso de la perfumería, actividad en la que también se desempeña como comerciante, señaló que la caída fue del 3,2%. Además, mencionó que otros sectores, como informática, también registraron retrocesos.

Gercovich consideró que estos números reflejan la contracción del consumo que se observa en la calle y en la sociedad. Según explicó, el Día de la Madre y las fiestas de fin de año suelen ser momentos en los que las familias se vuelcan masivamente a comprar regalos, pero la situación económica condiciona cada vez más esas decisiones.

Menos dinero disponible y compras más moderadas

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la pérdida de poder de compra de los consumidores. Para Gercovich, la falta de dinero disponible hace que las familias prioricen los gastos esenciales y destinen lo que queda a otros consumos, como los regalos.

“Uno primero cubre sus necesidades básicas y lo que queda es para las cosas más suntuosas”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que el gesto de regalar continúa presente, aunque muchas veces se traduce en compras de menor valor. El cariño y la intención de agasajar a las madres siguen siendo importantes, pero el presupuesto familiar determina qué productos se pueden adquirir.

Como referencia, mencionó que el ticket promedio nacional para el Día de la Madre fue de $63.197, mientras que en perfumería alcanzó los $88.000. También advirtió que esos importes deben analizarse en relación con los aumentos de precios que experimentó el sector.

Los costos también presionan a los comerciantes

La situación no afecta únicamente a los consumidores. La vicepresidenta de la Cámara señaló que los comerciantes deben afrontar incrementos en alquileres, impuestos y servicios, incluso en un contexto en el que las ventas no acompañan esas subas.

En relación con su actividad, explicó que los precios de los productos de perfumería vienen registrando pequeños aumentos y correcciones periódicas. Aunque estos incrementos sean menos pronunciados que en otros momentos, su acumulación a lo largo del año genera dificultades para planificar los costos y sostener la actividad.

“Todos los meses un poquito, todos los meses una corrección”, describió al referirse a la dinámica de los precios.

Ante este panorama, indicó que los comerciantes se ven obligados a revisar sus gastos y adaptarse permanentemente para mantener abiertos sus negocios.

La expectativa de una recuperación

A pesar de los resultados, Gercovich manifestó que desde la Cámara buscan seguir impulsando actividades que incentiven tanto las ventas como el consumo local. Las próximas fechas comerciales representan nuevas oportunidades para promover el movimiento en los negocios de la ciudad.

Durante la conversación también planteó que los cambios que atraviesa la sociedad van más allá de los números de ventas y requieren una mirada amplia sobre los hábitos de consumo y las transformaciones económicas y sociales.

El balance del Día de la Madre deja así una señal de alerta para el comercio de Pergamino: aunque la caída fue menor que la del año pasado, la recuperación todavía no se concreta y los comerciantes continúan enfrentando el desafío de sostener sus negocios en un escenario de consumo restringido y costos crecientes.

Entrevista Completa: