La presidenta y fundadora de GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, destacó la importancia de generar espacios de encuentro, capacitación y acompañamiento para mujeres empresarias. Lo hizo durante el Congreso de Líderes Empresarias realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una entrevista con el corresponsal de Radio Mon.

El Congreso de Líderes Empresarias de GEMA reunió a mujeres de distintas provincias argentinas en una jornada dedicada al intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento de las redes profesionales. Al finalizar el encuentro, Delia Flores, empresaria y presidenta de la organización, dialogó con el corresponsal de Radio Mon y realizó un balance positivo de la convocatoria.

“Fue un éxito de convocatoria, de contenido, de panelistas y de speakers. Realmente estamos muy contentos”, expresó Flores, quien también resaltó la participación de representantes de distintos puntos del país, en una jornada que tuvo un marcado carácter federal.

GEMA: 17 AÑOS IMPULSANDO A LAS MUJERES EMPRESARIAS

Flores recordó que GEMA nació en 2009, a partir de su propia experiencia como emprendedora y de la necesidad de generar espacios donde las mujeres profesionales y empresarias pudieran compartir sus desafíos, aprender y encontrar referentes.

Según explicó, su participación en congresos internacionales le permitió conocer comunidades de mujeres que se acompañaban y fortalecían mutuamente. Esa experiencia fue determinante para impulsar la creación de la entidad en Argentina.

“Yo venía de mi propia historia, de empezar mi propia empresa, primero como profesional independiente, en un ámbito masculino y sin modelos de rol”, relató.

A partir de esa experiencia, comprendió la importancia de construir una comunidad que ofreciera contención, herramientas y oportunidades de crecimiento. Así, junto con un grupo de colegas y amigas que compartían las mismas inquietudes, fundó GEMA hace 17 años.

UNA COMUNIDAD PARA CRECER, APRENDER Y GENERAR REDES

Durante la entrevista, la presidenta de GEMA puso el foco en el valor de la colaboración entre mujeres que desarrollan actividades y profesiones muy diferentes, pero que encuentran objetivos comunes en el intercambio de conocimientos y el crecimiento profesional.

“Nos apoyamos, compartimos experiencias, también nos capacitamos y extendemos nuestras redes”, señaló.

En ese sentido, remarcó que formar parte de una comunidad permite afrontar los desafíos empresariales con mayor confianza y contar con otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“La fuerza de pertenecer a una comunidad nos hace sentir que no estamos solas”, afirmó Flores, al destacar que el acompañamiento mutuo contribuye a potenciar los proyectos individuales y colectivos.

UNA CONVOCATORIA FEDERAL

Uno de los aspectos más destacados del congreso fue la presencia de mujeres provenientes de diferentes regiones de Argentina. Flores mencionó la participación de representantes de la Patagonia, Neuquén, el sur de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Corrientes, Mendoza y La Rioja, entre otros lugares.

La diversidad geográfica reflejó el alcance de la convocatoria y el interés por fortalecer los vínculos entre mujeres empresarias y profesionales de todo el país.

La jornada concluyó con un espacio de camaradería que permitió continuar el intercambio iniciado durante las actividades, afianzar contactos y celebrar el trabajo compartido.

CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN DURANTE TODO EL AÑO

Flores también invitó a las mujeres interesadas en conocer las actividades de la organización a seguir sus canales digitales. GEMA desarrolla encuentros y propuestas de capacitación de manera permanente, cuyas charlas quedan disponibles posteriormente en su canal de YouTube.

La entidad puede encontrarse en Instagram y Facebook como GEMA Empresarias, y también tiene presencia en LinkedIn y YouTube.

La entrevista dejó como mensaje central la importancia de promover espacios de participación, formación y acompañamiento que permitan a las mujeres empresarias desarrollar sus proyectos, ampliar sus redes y construir nuevas oportunidades.