Pergamino se prepara para vivir una experiencia diferente con la llegada de la primera Casa del Terror, una propuesta artística que invita a sumergirse en el universo de Halloween a través de un recorrido con personajes, situaciones teatrales y estímulos sensoriales. La actividad tendrá lugar este sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 18 a 21, en la Casa de la Cultura, ubicada en General Paz al 600.

En una entrevista con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, Nahuel Notta brindó detalles de la iniciativa y explicó que la idea es construir distintas situaciones que permitan experimentar el miedo, el suspenso y el susto desde una perspectiva lúdica y artística.

“Es un paseo del terror en la Casa de la Cultura”, explicó Notta durante la charla con Claudio Santamaría y Pamela Lombardi. Según adelantó, en cada habitación sucederán diferentes situaciones, con personajes y propuestas que buscarán generar diversas sensaciones entre quienes participen, sin revelar demasiado sobre las sorpresas preparadas para el recorrido.

UNA EXPERIENCIA CON TEATRO, SUSPENSO Y DIVERSIÓN

La iniciativa está pensada especialmente para las infancias, aunque también podrán participar jóvenes y adultos. La organización estableció como referencia una edad de siete años en adelante, aunque los niños y niñas más pequeños también podrán ingresar, de acuerdo con sus características y siempre acompañados por una persona adulta.

Notta destacó la importancia de que las familias realicen el recorrido juntas, ya que no se trata de una actividad en la que los chicos ingresen solos. La experiencia busca generar un espacio de entretenimiento en el que el miedo pueda vivirse como parte de una ficción.

Durante la entrevista, el artista reflexionó sobre la manera en que cada persona experimenta estas sensaciones y señaló que la propuesta contempla las particularidades de las infancias. El objetivo es que el público pueda sumergirse en una historia y disfrutar de la experiencia teatral, entendiendo que se trata de una representación.

EMPRENDEDORES, DISFRACES Y SORPRESAS

Además del recorrido, la jornada contará con emprendedores vinculados a la temática de Halloween, productos relacionados con la celebración y personas disfrazadas que contribuirán a crear un ambiente especial en la Casa de la Cultura.

También habrá maquillaje artístico, un sector de golosinas y dulces, y un espacio para disfrutar de la tarde. Quienes asistan disfrazados recibirán una sorpresa, según anticipó Notta.

Otro dato importante es que los niños y niñas de entre 7 y 11 años tendrán entrada gratuita; deberán abonar únicamente la entrada los adultos que los acompañen.

DÍAS, HORARIOS Y ENTRADAS

La Casa del Terror se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 18 a 21, en la Casa de la Cultura, ubicada en General Paz al 600, Pergamino.

La actividad funcionará con capacidad limitada y el ingreso se organizará por grupos, con diferentes horarios de entrada. La boletería estará habilitada a partir de las 16 y las entradas podrán adquirirse directamente en la puerta. Se recomienda llegar con anticipación.

La invitación está abierta a las familias, a quienes disfrutan de Halloween y también a los adultos que quieran vivir por su cuenta una experiencia diferente.

La propuesta es producida por Producciones dFábular y busca sumar una nueva alternativa a la agenda cultural de Pergamino, con una experiencia que combina teatro, imaginación, suspenso y entretenimiento.

Durante la entrevista, Nahuel Notta agradeció el espacio de difusión y destacó la importancia de acompañar a los trabajadores del arte y acercar sus propuestas a la comunidad.

CONMOVERTE GALERÍA: DANZA, TEATRO, ACROBACIA Y MÚSICA EN VIVO

Dentro de las propuestas culturales del fin de semana también se encuentra ConMoverte Galería, una experiencia en la que la danza, el teatro, la acrobacia, las artes plásticas, la música en vivo y la poesía se encuentran en un mismo espacio.

La propuesta tendrá dos funciones en Bellas Artes, Pergamino: el sábado 24 de octubre a las 21:30 y el domingo 25 a las 20:30.

Las entradas están disponibles y pueden reservarse comunicándose al 2477 360209.

Entrevista Completa: