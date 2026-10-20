La Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino celebró sus 126 años de historia con una jornada especial junto a sus usuarios, en un aniversario que puso en valor su trayectoria como espacio de conocimiento, cultura y encuentro para la comunidad.

En diálogo con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, la directora de la institución, Analía Valente, compartió sus sensaciones en esta fecha especial y destacó el compromiso del equipo de trabajo, la evolución de la biblioteca y los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías.

“Es una institución muy querida por nuestra ciudad”, expresó Valente, quien recordó también su propio recorrido laboral dentro de la Municipalidad de Pergamino. Primero trabajó en una filial de la biblioteca y, desde 2006, se desempeña en la sede central, acompañando distintas etapas de crecimiento y transformación.

Una biblioteca que se transforma y crece junto a Pergamino

A lo largo de sus 126 años, la Biblioteca Municipal atravesó importantes cambios, tanto en su estructura como en su propuesta cultural. Uno de los momentos significativos fue el traslado, en 2017, a su actual edificio, que permitió ampliar las posibilidades de la institución y consolidarla como un centro cultural con actividades permanentes.

Valente destacó especialmente el trabajo del equipo que integra la biblioteca y la importancia de la capacitación constante para ofrecer mejores servicios. En ese sentido, señaló que la institución busca adaptarse a las necesidades de la comunidad y acompañar los cambios que surgen con el avance de la tecnología.

“Siempre seguir creciendo, nunca quedarnos”, sostuvo al referirse a los objetivos para los próximos años. También remarcó la importancia de reconocer las propias limitaciones y prepararse para responder a las nuevas demandas de los usuarios.

El encuentro con los lectores, una parte esencial del aniversario

La celebración incluyó una propuesta sencilla y cercana: recibir a quienes se acercaron a la biblioteca con una torta, un café y el tradicional feliz cumpleaños. La iniciativa permitió compartir el aniversario con los usuarios habituales, que forman parte de la vida cotidiana de la institución.

Para la directora, ese vínculo representa uno de los aspectos más valiosos del trabajo que se realiza diariamente. Las puertas abiertas y el intercambio con la comunidad son parte de una identidad que se construye con el tiempo y que fortalece el sentido de pertenencia.

Los libros siguen siendo protagonistas

Aunque la biblioteca incorpora nuevas herramientas y recursos para responder a las necesidades actuales, el libro continúa ocupando un lugar central en su propuesta.

Valente subrayó la importancia de preservar y cuidar el material bibliográfico, al mismo tiempo que se garantiza el acceso del público. En ese sentido, explicó que la institución cuenta con estanterías abiertas, que permiten a los usuarios acercarse directamente a los libros una vez que conocen el funcionamiento del espacio.

La combinación entre tradición, acceso al conocimiento e innovación constituye uno de los principales desafíos de la biblioteca, que busca seguir creciendo sin perder aquello que le da sentido desde sus orígenes.

A 126 años de su creación, la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez reafirma así su lugar en la vida cultural de Pergamino, con el compromiso de su equipo, el acompañamiento de sus lectores y la voluntad de continuar siendo un espacio abierto para toda la comunidad.

Entrevista Completa: