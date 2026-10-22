La medida de fuerza se lleva adelante este jueves 22 de octubre, tras el rechazo de la Federación de Educadores Bonaerenses a la propuesta salarial del Gobierno provincial. Así lo explicó Ricardo Fusco en una entrevista telefónica realizada ayer en el programa La Mañana de la Radio, de LT35 Radio Mon Pergamino.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) lleva adelante este jueves 22 de octubre un paro docente de 24 horas, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además, el gremio mantiene pendiente la fecha para concretar otras 24 horas de medida de fuerza.

La situación fue explicada ayer por Ricardo Fusco, representante de la FEB, durante una entrevista telefónica con Claudio Santamaría y Pamela Lombardi en el programa La Mañana de la Radio, de LT35 Radio Mon Pergamino.

Durante la conversación, el dirigente confirmó que la protesta se organizó en dos jornadas de 24 horas: la primera se cumple hoy, jueves 22 de octubre, mientras que la segunda todavía no tiene fecha definida. Según estimó, podría realizarse durante la próxima semana.

RECHAZO A LA PROPUESTA SALARIAL

Fusco cuestionó la oferta presentada por el Gobierno bonaerense y la consideró insuficiente frente a la situación salarial de los trabajadores de la educación.

Según detalló durante la entrevista, la propuesta contempla un incremento del 3% sobre el salario básico. Para ejemplificar su impacto, señaló que un maestro que recién comienza su carrera recibiría una mejora de aproximadamente 20.000 pesos en cada uno de los dos meses contemplados en la oferta.

El dirigente también expresó su preocupación por el período posterior, al señalar que, de acuerdo con el esquema planteado, no habría un nuevo aumento en diciembre y las negociaciones se retomarían en febrero, con una actualización que impactaría en marzo.

“Con este aumento sostener hasta marzo, realmente es una broma”, manifestó Fusco al explicar los motivos del rechazo.

LA FEB FUE EL ÚNICO GREMIO QUE RECHAZÓ LA OFERTA

El representante sindical explicó que la decisión se tomó luego de consultar a los afiliados durante el fin de semana y debatir la propuesta en un congreso con representantes de distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con lo expresado por Fusco, la FEB fue la única de las cinco organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que rechazó la oferta salarial.

En ese contexto, consideró poco probable que el Gobierno provincial presentara una nueva propuesta, dado que la mayoría de los gremios había aceptado el ofrecimiento.

INDEPENDENCIA POLÍTICA Y DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Durante la entrevista, Fusco también fue consultado sobre la relación entre las posiciones sindicales y la política partidaria.

Al respecto, aseguró que la FEB no tiene adhesión a ningún partido político y que su actividad está centrada en los reclamos gremiales y en la defensa de la educación pública.

“Nosotros hacemos política gremial”, afirmó, al remarcar que la organización busca mejores condiciones para el sistema educativo sin alinearse con una gestión política determinada.

EL PEDIDO A LAS FAMILIAS ANTE EL PARO DE HOY

Por último, Fusco recomendó a madres, padres y abuelos comunicarse con las escuelas para conocer cómo funciona cada establecimiento durante la jornada de protesta.

El dirigente indicó que esperaba una adhesión importante a la medida y consideró fundamental que las familias consulten si los alumnos tendrán clases, de manera que puedan organizar sus actividades.

De esta manera, el paro de este jueves 22 de octubre se desarrolla en el marco del conflicto salarial entre la FEB y el Gobierno bonaerense, mientras permanece pendiente la definición de la segunda jornada de protesta anunciada por el gremio.

Entrevista completa: