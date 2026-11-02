La escritora compartirá su novela este viernes 6 de noviembre, a las 18, en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino. La actividad será gratuita y propone abrir un espacio de reflexión sobre la soledad, el bullying, las violencias y la importancia de los vínculos y los espacios comunitarios.

En una entrevista realizada por Gabriel Difalci, móvil de La Mañana de la Radio, Cintia Sabrina Sarniguet brindó detalles sobre la presentación de su libro “El secreto de la soledad”, que tendrá lugar este viernes en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez.

La obra pudo concretarse en formato papel con el acompañamiento del Fondo de Cultura y busca convertirse en una herramienta para trabajar distintas problemáticas sociales, especialmente entre adolescentes, a través de la literatura y el intercambio de experiencias.

Una historia atravesada por la soledad, la violencia y la búsqueda de justicia

La novela tiene como protagonista a Marina, una mujer que atraviesa diferentes experiencias que influyen en su manera de vincularse consigo misma y con los demás. A lo largo de la historia aparecen situaciones de violencia, bullying e injusticia, pero también la posibilidad de tomar decisiones que permitan modificar el rumbo de una vida.

Sarniguet explicó que el libro no está dirigido exclusivamente a adolescentes, sino que puede interpelar a lectores de distintas edades. A través de la historia de Marina, la autora busca generar preguntas y promover una mirada diferente sobre situaciones que forman parte de la vida cotidiana.

La obra también tiene un componente personal. Durante la entrevista, la escritora contó que su hermana Gisela fue una de sus inspiraciones, a partir de las situaciones de violencia y maltrato que atravesó durante su infancia.

En ese sentido, destacó la importancia de seguir adelante, encontrar acompañamiento y generar oportunidades para que otras personas puedan sentirse reconocidas y comprendidas.

Las bibliotecas y los espacios comunitarios como lugares de contención

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el valor de los espacios sociales y comunitarios. La autora resaltó el papel de las bibliotecas, las escuelas, los clubes y los centros culturales como lugares capaces de ofrecer contención, pertenencia y referentes.

“Son espacios sociales y comunitarios que mucha gente no conoce y que le cambiarían la vida también”, expresó durante la entrevista, al referirse a la importancia de acercarse a estos ámbitos.

Sarniguet también remarcó que muchas personas no se animan a ingresar a una biblioteca por desconocimiento o porque creen que deben pagar para utilizar sus servicios. Frente a esto, invitó a descubrir estos lugares desde adentro y aprovechar las posibilidades que ofrecen.

La novela incorpora, además, el papel de una biblioteca en la vida de sus personajes, en sintonía con la idea de que el encuentro con otras personas y el sentido de pertenencia pueden convertirse en puntos de apoyo en momentos difíciles.

Una propuesta para trabajar en las escuelas

La presentación también será una oportunidad para avanzar en el trabajo educativo y comunitario que la autora impulsa a partir de su libro.

Sarniguet contó que tuvo la posibilidad de desarrollar una experiencia en la Escuela Agrotécnica, con el acompañamiento de docentes y del equipo de la institución. Allí trabajaron con estudiantes de segundo año, mediante actividades que permitieron abordar diferentes aspectos de la historia.

La escritora destacó que, aunque muchas veces se puede pensar que una actividad con un grupo reducido tiene poco alcance, lograr que una sola persona se sienta reconocida o cambie su manera de mirar una situación ya representa un resultado significativo.

Además, anticipó que durante la jornada del viernes se entregarán ejemplares gratuitos a bibliotecarias y bibliotecarios para que la novela pueda utilizarse en bibliotecas de Pergamino y la región, con la posibilidad de coordinar actividades de lectura y reflexión.

El objetivo es que el libro funcione como una herramienta para conversar sobre la soledad, las violencias, los vínculos y la necesidad de construir espacios en los que cada persona pueda sentirse parte.

Presentación gratuita en Pergamino

La presentación de “El secreto de la soledad” se realizará este viernes 6 de noviembre, a las 18, en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez.

La actividad será gratuita y, según adelantó la autora, incluirá un momento de encuentro y una charla con actividades y preguntas para reflexionar sobre la soledad y los temas que atraviesan la novela. La duración estimada será de una hora a una hora y media.

Sarniguet invitó a la comunidad a participar y acercarse a conocer la historia de Marina, una protagonista que transita situaciones de injusticia, contradicciones y decisiones que abren interrogantes.

La propuesta busca que la literatura sea mucho más que una experiencia de lectura: una oportunidad para encontrarse con otros, revisar miradas y reconocer el valor de los vínculos y de los espacios comunitarios.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con entrada gratuita y sin inscripción previa informada por la autora.

Entrevista Completa: