La nueva pick-up de Renault tuvo su avant-première en Pergamino Automotores, con la presencia de Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina. En una entrevista con Gabriel Difalci, de La Mañana de la Radio, el directivo destacó la inversión industrial, la tecnología, el confort y las expectativas comerciales de un modelo que se fabricará exclusivamente en Córdoba.

Pergamino Automotores fue escenario de una presentación especial de la nueva Renault Niagara, la pick-up que la automotriz francesa prepara para su desembarco comercial en el mercado argentino. La actividad contó con la presencia de Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina, quien dialogó con Gabriel Difalci, móvil de La Mañana de la Radio, y brindó detalles sobre las características del vehículo y la estrategia de la compañía.

El encuentro permitió conocer de cerca una de las apuestas más importantes de Renault para esta nueva etapa, en la que la innovación tecnológica, el confort y la producción nacional ocupan un lugar central.

Durante la entrevista, Sibilla confirmó que la visita a los concesionarios forma parte de una instancia previa al lanzamiento comercial. La intención es que los potenciales clientes puedan acercarse, conocer la camioneta y familiarizarse con sus prestaciones antes de conocer los precios y las distintas configuraciones disponibles.

Una pick-up que combina robustez, tecnología y confort

Uno de los aspectos que Renault busca destacar en la Niagara es su propuesta de combinar las características de una camioneta con las comodidades propias de un SUV.

“Es mucho más que las pick-ups que tenemos en el mercado”, explicó el directivo durante la presentación, al referirse a un vehículo pensado tanto para las necesidades laborales como para el uso cotidiano y familiar.

La propuesta incluye una caja de carga y características orientadas al trabajo, junto con un habitáculo diseñado para ofrecer comodidad, espacios de guardado y tecnología de última generación.

Según detalló Sibilla, el desarrollo también puso especial atención en el comportamiento del vehículo sobre caminos de tierra y superficies irregulares. Para ello, los equipos de ingeniería trabajaron en la puesta a punto del conjunto de suspensión y en el confort de marcha.

La Niagara está desarrollada sobre la plataforma modular RGMP del Grupo Renault y cuenta con una suspensión trasera independiente, un elemento destacado para su propuesta de versatilidad.

Google Gemini y 26 ayudas a la conducción

La tecnología es otro de los ejes principales del nuevo modelo. La Renault Niagara incorpora el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado, dos pantallas digitales de 10,2 y 10,1 pulgadas y acceso a aplicaciones y servicios de conectividad.

Durante la entrevista, Sibilla destacó especialmente la incorporación de Google Gemini, el asistente de inteligencia artificial que permitirá interactuar por voz con el vehículo para acceder a distintas funciones.

El ejecutivo explicó que el sistema está pensado para ofrecer una experiencia más intuitiva, con comandos conversacionales que permitan, por ejemplo, solicitar ajustes de climatización.

La automotriz también destaca sus 26 sistemas de asistencia a la conducción, que incluyen funciones destinadas a mejorar la seguridad y facilitar distintas maniobras. Entre ellas se encuentran el frenado autónomo de emergencia, el control de crucero adaptativo y la cámara con visión panorámica de 360 grados.

La disponibilidad de algunas funciones conectadas puede depender de las actualizaciones, la configuración y los servicios habilitados.

Una inversión de 350 millones de euros y producción argentina

Más allá de las características del producto, Sibilla remarcó la importancia industrial del proyecto para Renault Argentina.

La Niagara se fabrica en la planta Santa Isabel, en Córdoba, y su desarrollo requirió una inversión anunciada de 350 millones de euros.

El directivo subrayó que la Argentina será el único país donde se producirá este modelo, que tendrá un papel estratégico dentro de la oferta internacional de vehículos utilitarios de la marca.

La iniciativa también forma parte de una transformación de la planta cordobesa, orientada a fortalecer la producción de vehículos utilitarios y aumentar las exportaciones hacia distintos mercados de América Latina.

En ese sentido, Renault proyecta que una parte importante de las unidades fabricadas en el país tenga destino internacional, consolidando el papel de Santa Isabel dentro de la estrategia regional de la compañía.

Versiones, motorizaciones y lanzamiento comercial

Durante la presentación, Sibilla anticipó que la Renault Niagara contará con diferentes niveles de equipamiento y configuraciones mecánicas, con alternativas de transmisión manual y automática, además de opciones de tracción simple e integral.

Los detalles definitivos de las versiones y sus precios serían comunicados durante el lanzamiento comercial previsto para los primeros días de noviembre de 2026.

La expectativa, según expresó el presidente de Renault Argentina, ya se refleja en las consultas de potenciales compradores interesados en conocer el nuevo modelo.

Pergamino Automotores, punto de encuentro con la nueva Renault Niagara

La presentación en Pergamino permitió que el público local tuviera un primer acercamiento a una camioneta que representa una apuesta importante para la marca, tanto por su equipamiento como por su origen industrial argentino.

La visita de las autoridades de Renault Argentina también se desarrolló en el marco de la renovación de los concesionarios y de los espacios de atención al cliente, un proceso que busca acompañar la transformación de la gama de productos.

Con la Niagara, Renault propone ingresar en una nueva etapa del segmento de las pick-ups compactas, combinando capacidad de trabajo, tecnología, seguridad y confort.

Quienes quieran conocer el vehículo pueden acercarse a Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault ubicado sobre la Ruta Nacional 8, kilómetro 222,8, en Pergamino.

La presentación fue una oportunidad para conocer de primera mano los detalles de un modelo que tendrá a Córdoba como centro de producción y que buscará conquistar tanto al público argentino como a otros mercados de la región.

Pergamino Automotores

Dirección: Ruta Nacional 8, km 222,8, Pergamino.

Teléfono: 2477 414308.

Sitio web: https://www.pergaminoautomotores.com.ar/

Entrevista Completa: