El encuentro se realizará el sábado 7 de noviembre en el predio del Club Gimnasia. Juan Sinelli, referente de Boutique Wine y uno de los organizadores, visitó los estudios de LT35 Radio Mon y, en una entrevista con Carly Antúnez Clerc en el programa Nuestro Tiempo, adelantó los detalles de una nueva edición que combinará vinos, gastronomía, música y espectáculos.

Pergamino se prepara para vivir una nueva edición de Expo Vinos, una propuesta que con el paso de los años trascendió las fronteras de la ciudad y se convirtió en un encuentro que convoca a visitantes de distintas localidades de la región y de otros puntos del país.

En una entrevista realizada por Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo, por LT35 Radio Mon, Juan Sinelli, integrante de la familia vinculada a Boutique Wine y uno de los referentes de la organización, compartió detalles de la edición 2026, que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en el predio del Club Gimnasia, sobre la Ruta Nacional 8.

Durante la charla, Sinelli destacó que Expo Vinos dejó de ser solamente un espacio para degustar distintas etiquetas y se transformó en una experiencia que combina cultura, entretenimiento y encuentro social. Según explicó, muchas personas asisten incluso sin consumir alcohol, atraídas por la ambientación, los espectáculos y la posibilidad de compartir una noche diferente.

Más de 40 bodegas y una amplia variedad de etiquetas

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de más de 40 bodegas, en su mayoría provenientes de Mendoza. La organización trabaja con aproximadamente 1.200 etiquetas preparadas y espera incorporar nuevas propuestas antes del evento.

Los asistentes podrán recorrer tres carpas destinadas a la degustación y descubrir distintas variedades, entre ellas Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot y Syrah, con la posibilidad de conocer diferentes estilos y elaboraciones.

La degustación comenzará a las 21 y se extenderá hasta las 23:30. Al ingresar, cada participante recibirá una copa para disfrutar de las distintas propuestas de las bodegas.

Una temática argentina y fuerte presencia local

Cada edición de Expo Vinos propone una ambientación temática que forma parte de la identidad del encuentro. Después de una edición inspirada en Egipto, este año la propuesta estará dedicada a Argentina, con referencias a los paisajes, la cultura y distintos elementos representativos del país.

Cinelli también destacó especialmente la participación de trabajadores, artistas y emprendedores de Pergamino. Los cuerpos de baile serán de la ciudad y buena parte de los elementos de ambientación y producción visual fueron realizados por manos locales.

La intención, explicó, es generar un espectáculo que represente al país y, al mismo tiempo, permita mostrar el talento y el trabajo de la comunidad pergaminense.

Música, gastronomía y una fiesta que continúa después de la degustación

La propuesta no terminará cuando finalice el recorrido por las bodegas. A partir de las 23:30 comenzará una nueva etapa de la noche, con la presentación de Suena Mi Cumbia y la musicalización de Gonza Gorvalán.

También habrá puestos gastronómicos, barra de tragos y diferentes espacios para compartir y disfrutar de la música.

Otra de las novedades será la disponibilidad de un sector VIP con mesas reservadas y consumiciones, pensado especialmente para grupos de amigos y festejos de cumpleaños.

De acuerdo con lo señalado por Sinelli, el evento no tiene un horario estricto de finalización y, en ediciones anteriores, la actividad se extendió hasta las cuatro o cuatro y media de la madrugada.

Entradas y transporte para llegar al predio

La entrada tendrá un valor de $50.000 e incluirá las prestaciones previstas para la experiencia. Según informó el organizador, quienes adquieran su entrada en la vinoteca tendrán la posibilidad de abonarla en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias, excepto American Express.

Además, se dispondrá de un servicio de transporte de la empresa La Nueva Perla, con salidas desde dos puntos de la ciudad: Parque Belgrano y Plaza San José.

Los colectivos comenzarán a salir a partir de las 20:15 y trasladarán a los asistentes hasta el predio del Club Gimnasia. Para el regreso, los mismos servicios estarán disponibles desde la 1:30 de la madrugada, con destino a ambos puntos de la ciudad.

Durante la entrevista, Sinelli hizo especial hincapié en la importancia de utilizar el transporte dispuesto para la ocasión, teniendo en cuenta que se trata de una celebración en la que habrá consumo de bebidas alcohólicas.

Un evento que creció con el acompañamiento del público

Al recordar los comienzos de Expo Vinos, Sinelli señaló que los impulsores originales fueron Valeria Selva y Carlos Inelli, quienes comenzaron a desarrollar la propuesta en la Casa de la Cultura, con la participación de unas 15 bodegas.

Con el paso de las ediciones, el acompañamiento del público impulsó su crecimiento. El encuentro pasó por distintos espacios de la ciudad y llegó a convocar alrededor de 1.500 personas.

Para Sinelli, una parte importante de ese crecimiento tiene que ver con la recomendación de quienes ya participaron y con la experiencia que se llevan después de cada edición.

La próxima cita será el sábado 7 de noviembre, desde las 20:30, en el predio del Club Gimnasia, sobre la Ruta 8. Una noche que tendrá al vino como protagonista, pero que buscará ofrecer mucho más: música, gastronomía, identidad argentina y un espacio de encuentro para Pergamino y toda la región.

Entrevista Completa: