Tomás Lencina, secretario general de UTA San Nicolás y referente de las delegaciones de Pergamino y Junín, explicó la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa de transporte público La Nueva Perla. En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de LT35 Radio Mon Pergamino, señaló que la medida continuará hasta que se regularicen los pagos pendientes.

La situación del transporte público de pasajeros en Pergamino continúa generando preocupación. Los trabajadores de La Nueva Perla mantienen una retención de tareas desde el sábado, en reclamo por el pago de salarios adeudados y una suma no remunerativa que la empresa todavía no habría abonado.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc, durante el programa Nuestro Tiempo, que se emite por AM 1540 LT35 Radio Mon Pergamino, Tomás Lencina, secretario general de la regional San Nicolás de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), explicó que la deuda corresponde al 23% del salario de septiembre, además de una suma no remunerativa de 60.000 pesos.

El dirigente sindical manifestó que los trabajadores atraviesan una situación económica cada vez más complicada y que la demora en el pago de sus haberes afecta directamente el cumplimiento de sus obligaciones familiares y personales.

La crisis del transporte y la caída de pasajeros

Durante la entrevista, Lencina hizo referencia al contexto económico que atraviesa el transporte público en el interior del país y sostuvo que la reducción de los subsidios y la caída en la cantidad de pasajeros impactan directamente sobre el funcionamiento de las empresas.

Según explicó, muchas personas que habitualmente utilizaban el colectivo dejaron de hacerlo como consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo o de la disminución de sus ingresos.

Esta situación repercute en la recaudación de las empresas, que comienzan a reducir frecuencias y servicios, con consecuencias que también pueden alcanzar a las fuentes laborales.

En ese sentido, advirtió que detrás de la problemática de La Nueva Perla se encuentran aproximadamente 32 o 33 familias que dependen de la actividad para sostener sus ingresos.

El reclamo salarial y la intervención del municipio

Lencina reconoció que el municipio de Pergamino ha acompañado históricamente el funcionamiento del transporte público y que también existe asistencia de la Provincia. Sin embargo, consideró que los recursos disponibles resultan insuficientes frente a la situación económica actual.

El representante de UTA remarcó que el reclamo no se limita al porcentaje salarial pendiente de septiembre, sino que también existe preocupación por los próximos vencimientos, el pago correspondiente a octubre, las negociaciones paritarias y el medio aguinaldo.

«Lo que queremos es trabajar, poder cobrar e irnos a nuestra casa a descansar, pasar un rato con la familia», expresó durante la comunicación radial, al explicar que los trabajadores necesitan previsibilidad y cobrar sus salarios en tiempo y forma.

Audiencia en el Ministerio de Trabajo

Consultado sobre la continuidad de la medida, Lencina confirmó que la retención de tareas se mantendría hasta que la empresa regularice los pagos adeudados.

Además, informó que estaba prevista una audiencia para el jueves a las 11 en el Ministerio de Trabajo de Pergamino, instancia en la que se buscaría avanzar en una solución al conflicto.

El dirigente sindical sostuvo que los trabajadores no quieren continuar acumulando deudas y que la intención es recuperar la normalidad de las prestaciones, siempre que se cumpla con el pago de los salarios.

Un conflicto que afecta a toda la comunidad

Durante la entrevista también se puso de manifiesto el impacto que la interrupción del servicio tiene sobre los vecinos de Pergamino y las localidades que dependen del transporte público para trasladarse.

La situación afecta especialmente a quienes utilizan los colectivos para llegar a sus lugares de trabajo, estudiar o realizar distintas actividades cotidianas.

Al cierre de la comunicación, Lencina pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y aseguró que la intención de los trabajadores no es perjudicar a la comunidad, sino encontrar una respuesta a un reclamo salarial que consideran impostergable.

El conflicto de La Nueva Perla vuelve a poner en primer plano la situación del transporte público en el interior del país, donde la sostenibilidad del servicio, los recursos para su funcionamiento y las fuentes laborales de quienes lo prestan aparecen como cuestiones centrales.

Entrevista Completa: