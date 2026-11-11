En el marco de una conferencia de prensa realizada en el patio de la Municipalidad, se presentó la primera edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo en Pergamino, una propuesta que combinará gastronomía, música, danza y tradiciones para compartir en familia.

La actividad se llevará adelante el domingo 15 de noviembre, de 12 a 18 horas, en el Salón de Innovación del Parque Belgrano, con entrada para disfrutar de una jornada dedicada a poner en valor las raíces italianas y su vínculo con la cultura argentina.

Durante la presentación estuvieron presentes Diego Morello, subsecretario de Cultura; Lidia Piatti, representante del Centro Económico Ítalo-Argentino de Pergamino (CEIA); y Juan Carlos Raimundo, del Centro Regional Universitario de Pergamino (CRUP). Los tres destacaron la importancia de generar espacios que promuevan el encuentro, la cultura y las tradiciones.

Diego Morello explicó que desde la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Turismo acompañarán la iniciativa con propuestas musicales y bailarines, aportando un marco artístico a la jornada. Además, señaló que el encuentro surge del trabajo conjunto que vienen desarrollando con las instituciones organizadoras.

Por su parte, Lidia Piatti contó que la propuesta busca unir las raíces italianas y argentinas a través de la gastronomía, la música y las expresiones culturales. También adelantó que participarán dos jóvenes músicos italianos, Francesco y Simone, de 20 y 15 años, provenientes de la región de Abruzzo, quienes llegarán gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario y la familia abrucesa de esa ciudad.

En cuanto a la propuesta gastronómica, habrá emprendedores y stands con distintas alternativas para que los asistentes puedan disfrutar de platos y productos vinculados a la cocina italiana. Desde la organización indicaron que todavía quedan algunos lugares disponibles para quienes deseen participar como expositores, y que pueden comunicarse a través de las redes sociales o el correo electrónico del Centro Económico Ítalo-Argentino, así como mediante el área de Cultura municipal.

A su turno, Juan Carlos Raimundo destacó la fuerte presencia de la cocina italiana en las costumbres gastronómicas argentinas y expresó su expectativa de que esta primera edición sea el comienzo de nuevas propuestas. También remarcó que se busca ofrecer alternativas accesibles para que toda la comunidad pueda participar.

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo tendrá así su espacio en Pergamino con una jornada que propone mucho más que gastronomía: será una oportunidad para reencontrarse con las raíces, compartir tradiciones y disfrutar de la música y la cultura en familia.

La invitación es para el domingo 15 de noviembre, de 12 a 18 horas, en el Salón de Innovación del Parque Belgrano.

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