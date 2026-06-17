Desde la Unión de Educadores Bonaerenses de Pergamino advirtieron que los aumentos otorgados durante 2026 quedaron por debajo de la inflación y solicitaron al Gobierno provincial una propuesta salarial inmediata.

La Unión de Educadores Bonaerenses (UEB) de Pergamino expresó su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y reclamó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires una urgente recomposición salarial. El pedido fue planteado durante la última reunión paritaria realizada el viernes en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.

En diálogo con LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, el dirigente gremial Ricardo Fusco explicó que del encuentro participaron representantes de los ministerios de Trabajo, Economía, Empleo Público, la Dirección General de Cultura y Educación, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante la reunión se abordaron diversos temas vinculados al sector educativo, entre ellos las condiciones laborales, la aplicación de protocolos de resguardo y reparación ante situaciones de violencia hacia docentes, el régimen académico del nivel secundario y las políticas de inclusión educativa.

Respecto al régimen académico, Fusco señaló que existe preocupación entre los docentes por el sistema que permite a los alumnos recursar materias sin repetir el año completo, una modalidad que, según indicó, genera mayores exigencias para los trabajadores de la educación al tener que atender simultáneamente estudiantes de distintos niveles.

Otro de los puntos planteados fue la posibilidad de avanzar hacia un convenio colectivo de trabajo que otorgue mayores garantías al sector. Actualmente, el Estatuto del Docente se encuentra regulado por una ley provincial, por lo que, según explicó el dirigente, podría ser modificada o derogada por decisión legislativa.

Además, se discutieron modificaciones en la cobertura de cargos docentes y reclamos vinculados a las prestaciones médicas de IOMA, especialmente por el cobro de adicionales o “plus” por parte de algunos profesionales.

Como aspecto positivo, Fusco destacó que el Gobierno provincial anunció un incremento del 30% en las asignaciones familiares, medida que beneficiará a quienes perciben ese complemento.

Preocupación por la pérdida salarial

Sin embargo, el principal reclamo de los gremios estuvo centrado en la cuestión salarial. Según explicó Fusco, la Provincia no presentó ninguna propuesta de aumento durante el encuentro, motivo por el cual los representantes sindicales solicitaron formalmente una oferta de recomposición.

“Venimos con un 9% de aumento en lo que va del año y la inflación acumulada ya supera el 14%. Esto significa una pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la situación genera cada vez más preocupación entre los docentes, quienes manifiestan dificultades para afrontar los gastos cotidianos. En ese sentido, aseguró que desde las escuelas y las delegaciones gremiales se multiplican los reclamos para que las negociaciones salariales avancen con mayor rapidez.

Fusco advirtió que, si no hay respuestas después del receso invernal, el conflicto podría profundizarse. “Necesitamos sentarnos a discutir una oferta salarial. No queremos llegar a medidas de fuerza, pero la situación ya no puede seguir esperando”, concluyó.