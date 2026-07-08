El comercio especializado en repuestos para suspensión y tren delantero ya atiende en Alsina 1369. Con promociones, asesoramiento personalizado y una amplia variedad de productos, continúa consolidándose como una opción de confianza para particulares y mecánicos de la ciudad.

Con el objetivo de seguir creciendo y brindar un mejor servicio, Tano Repuestos concretó su mudanza a Alsina 1369, una ubicación estratégica de Pergamino que ofrece mayor comodidad para quienes necesitan encontrar rápidamente el repuesto indicado para su vehículo.

En una entrevista con LT35 Radio Mon, Estanislao, conocido por todos como «Tano», habló sobre los comienzos del emprendimiento, el crecimiento del negocio y los servicios que hoy ofrecen a sus clientes.

Un proyecto que nació del esfuerzo y las ganas de crecer

Aunque tiene apenas 32 años, Estanislao ya lleva varios años vinculado al rubro automotor. Contó que el proyecto comenzó junto a un amigo, con la idea de emprender y buscar una oportunidad comercial.

Con el paso del tiempo, la sociedad llegó a su fin y decidió continuar solo al frente del negocio, apostando a seguir creciendo con un objetivo claro: brindar respuestas rápidas y un asesoramiento de calidad para quienes buscan repuestos.

También explicó el origen del nombre del comercio.

«El apodo ‘Tano’ surgió entre amigos como una forma de abreviar mi nombre, Estanislao. Me gustó y decidí llevarlo al nombre del local.»

Especialistas en suspensión y tren delantero

El principal fuerte de Tano Repuestos es la venta de componentes para suspensión y dirección, trabajando con productos de reconocidas marcas para ofrecer seguridad y durabilidad.

Entre los repuestos que comercializan se destacan:

Amortiguadores.

Bujes.

Rótulas.

Extremos.

Componentes del tren delantero.

Repuestos vinculados a la suspensión.

Muchos de los clientes llegan buscando soluciones para superar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ya que gran parte de estos elementos son determinantes para aprobar la inspección.

«Muchas veces tratamos de ayudar al cliente o al mecánico a detectar cuál es realmente el problema. Incluso, si hace falta, salimos hasta el vehículo para identificar correctamente el repuesto y evitar que compre una pieza que después no le sirva», explicó Estanislao.

Asesoramiento antes que una venta

Uno de los aspectos que distingue a Tano Repuestos es el trato cercano con cada cliente.

Antes de vender un repuesto, el equipo busca asegurarse de que realmente sea la pieza adecuada. En muchos casos incluso recomiendan consultar previamente con un mecánico para evitar gastos innecesarios.

Además, cuando un producto no forma parte del stock habitual, realizan las gestiones necesarias para conseguirlo en el menor tiempo posible.

Calidad para evitar gastos dobles

Durante la entrevista, Estanislao remarcó que la prioridad es ofrecer repuestos de calidad, ya sean originales o de primeras marcas alternativas.

La intención es que el cliente realice una única reparación y no tenga que volver a gastar dinero al poco tiempo por haber elegido un producto de menor calidad.

«Tratamos de ofrecer un muy buen precio en productos originales o de excelente calidad para que el cliente haga una sola inversión y el problema quede resuelto.»

Promociones para cuidar el bolsillo

Consciente del contexto económico, Tano Repuestos también ofrece beneficios para facilitar las compras.

Actualmente, todos los miércoles y sábados los clientes pueden acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.

«Siempre tratamos de acomodarnos al bolsillo del cliente sin resignar la calidad del producto», señaló.

Atención de corrido y consultas por WhatsApp

Otra de las ventajas que ofrece el comercio es su amplio horario de atención.

El local permanece abierto de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 en horario corrido, permitiendo que tanto particulares como mecánicos puedan realizar sus compras durante toda la jornada.

Además, muchas consultas se resuelven de manera anticipada a través de WhatsApp.

Los clientes pueden enviar una fotografía del repuesto que necesitan y el equipo verifica su disponibilidad o prepara el pedido antes de que lleguen al local.

«Eso nos permite ahorrarles tiempo y ofrecer una respuesta mucho más rápida», comentó.

Un agradecimiento al equipo de trabajo

Antes de finalizar la entrevista, Estanislao quiso reconocer públicamente a quienes forman parte del día a día del negocio.

«Quiero agradecer especialmente a Constanza, Andrés y Juan por el compromiso, la confianza y el trabajo que hacen todos los días. Estoy muy contento con el equipo que tenemos.»

Nueva dirección y datos de contacto

Quienes necesiten asesoramiento o repuestos para su vehículo ya pueden acercarse a la nueva sede de Tano Repuestos.

📍 Dirección: Alsina 1369 – Pergamino.

📱 WhatsApp y consultas: 2477 45-8814.

🕗 Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 18:00, en horario corrido.

Con atención personalizada, un equipo comprometido y promociones que ayudan a cuidar el bolsillo, Tano Repuestos continúa apostando al crecimiento y al servicio, consolidándose como una referencia en Pergamino para quienes buscan repuestos de calidad y soluciones rápidas para su vehículo.

Entrevista Completa: