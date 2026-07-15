La directora de Bromatología Municipal, la Dra. Sabina Salvarezza, destacó los resultados del programa «Panadería Segura», que por segundo año consecutivo no detectó la presencia de bromato de potasio en los productos analizados. Además, repasó las acciones de control en comercios, las capacitaciones que se realizan en todo el Partido y explicó cómo los vecinos pueden colaborar con los controles sanitarios.

La directora de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino, Dra. Sabina Salvarezza, dialogó con LT35 Radio Mon Pergamino sobre el trabajo que lleva adelante el área para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de la población.

Uno de los principales anuncios fue el resultado del programa «Panadería Segura», mediante el cual se realizan controles periódicos para detectar la presencia de bromato de potasio, un aditivo prohibido por el Código Alimentario Argentino desde 1998 debido a sus efectos cancerígenos.

«Este año, al igual que el anterior, la totalidad de las muestras analizadas dieron resultado negativo«, destacó Salvarezza, quien explicó que los análisis son realizados por el Laboratorio Central «Tomás Perón», dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

La funcionaria recordó que cuando comenzó a implementarse el programa, en 2020, se detectaron algunos establecimientos que utilizaban este producto prohibido, situación que derivó en infracciones, clausuras y un proceso de acompañamiento para adecuar la producción a la normativa vigente.

Programas para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos

La Dra. Salvarezza explicó que el área desarrolla diez programas específicos destinados a distintos rubros, entre ellos panaderías, carnicerías, heladerías, escuelas, clubes y establecimientos elaboradores de alimentos.

«Hoy hablamos de una verdadera red de responsabilidades, donde cada actor debe cumplir correctamente su función para que el alimento llegue en condiciones seguras al consumidor», señaló.

Capacitaciones en la ciudad y las localidades

La directora también destacó que las capacitaciones sobre manipulación segura de alimentos se realizan tanto en Pergamino como en todas las localidades del Partido.

Los cursos son gratuitos y obligatorios para quienes elaboran, fraccionan, transportan o comercializan alimentos, aunque también pueden participar vecinos e integrantes de instituciones que deseen incorporar conocimientos sobre seguridad alimentaria.

Pergamino expondrá su experiencia en congresos internacionales

Durante la entrevista, la Dra. Salvarezza confirmó que fue invitada a disertar en las 13° Jornadas Internacionales de Veterinaria, donde presentará el modelo de gestión que desarrolla Bromatología Pergamino para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Además, anunció que posteriormente participará del Congreso Internacional de Alimentos en Uruguay, donde junto a su equipo expondrá un trabajo sobre la regularización de los elaboradores de alimentos libres de gluten del Partido de Pergamino.

Controles en supermercados y participación de los vecinos

Consultada sobre los controles en supermercados, explicó que todos los comercios son inspeccionados periódicamente y que también se actúa rápidamente ante reclamos realizados por los consumidores.

En ese sentido, destacó la importancia de utilizar la línea 147 para informar irregularidades como productos vencidos, alimentos mal conservados, problemas de higiene o latas abolladas.

«La participación del vecino es fundamental. El 147 es una herramienta que nos permite intervenir rápidamente y prevenir riesgos para la salud», afirmó.

También recordó que las latas abolladas no deben ser adquiridas, aunque el producto no esté vencido, y que alterar o eliminar la fecha de vencimiento constituye una infracción.

Una política sostenida de prevención

Finalmente, la Dra. Sabina Salvarezza invitó a la comunidad a participar de las capacitaciones y a utilizar los canales de comunicación de Bromatología para realizar consultas o reclamos.

«La prevención y el compromiso de toda la comunidad son fundamentales para garantizar alimentos seguros y proteger la salud de los pergaminenses», concluyó.