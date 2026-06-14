La Municipalidad de Pergamino informó que el próximo martes se pondrá en marcha una importante obra de mejora y renovación de las bocacalles de hormigón en el Área Central de la ciudad. Los trabajos se desarrollarán por etapas y requerirán cortes de tránsito programados en distintos sectores.

En una primera instancia, las tareas se concentrarán sobre la Peatonal San Nicolás. Según se detalló, las cuadrillas comenzarán a trabajar en la intersección de Florida y San Nicolás, por lo que el tránsito permanecerá interrumpido sobre calle Merced desde el martes 16 hasta el martes 23 de junio.

Posteriormente, la obra avanzará sobre las bocacalles ubicadas en las intersecciones de la Peatonal San Nicolás con Dorrego y San Martín, sectores que también se verán afectados por restricciones vehiculares.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos y conductores evitar circular por la zona intervenida, especialmente por calle Merced, a fin de facilitar el desarrollo de los trabajos y minimizar inconvenientes en la circulación.

La iniciativa forma parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad.