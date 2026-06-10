La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) llevó adelante una nueva edición de TecUNNOBA, la muestra educativa e interactiva que reúne a estudiantes, docentes y a toda la comunidad para conocer de cerca las propuestas académicas, proyectos y actividades que desarrolla la casa de estudios.

Durante la jornada, que se desarrolló en la sede Pergamino de la universidad, participaron alumnos de escuelas secundarias de distintos puntos de la Región Educativa 13, integrada por Pergamino, Colón, San Nicolás, Salto, Arrecifes y localidades de la zona.

En el marco de la cobertura realizada por el programa «La Mañana de la Radio», que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, dialogaron con el móvil periodístico Valentina D’Onofrio, prosecretaria de Bienestar Estudiantil; Sebastián Fulderi, director de Bienestar Universitario; y Paloma Pinedo, coordinadora de Ingreso de la Secretaría Académica.

Fulderi destacó el crecimiento sostenido que viene registrando la muestra año tras año y señaló que la convocatoria supera cada edición las expectativas. «Es una actividad que viene creciendo permanentemente. Cada año se suman más escuelas y más estudiantes interesados en conocer la propuesta educativa de la universidad», expresó.

Además, remarcó la importancia del trabajo articulado con las autoridades educativas regionales y municipales para garantizar la participación de las instituciones de nivel secundario. También resaltó la presencia de escuelas como la Técnica N° 2 y la Agrotécnica, que exhibieron proyectos propios y fortalecieron el vínculo entre la educación media y la universitaria.

Por su parte, Paloma Pinedo explicó que TecUNNOBA está especialmente orientada a estudiantes de los últimos años del secundario que se encuentran definiendo su futuro académico, aunque aclaró que la muestra permanece abierta a toda la comunidad.

«Los visitantes pueden conocer las distintas carreras, las unidades académicas y las áreas de investigación, extensión, educación digital, comunicación y bienestar universitario. Es una oportunidad para acercarse a la universidad y descubrir todo lo que se realiza dentro de ella», señaló.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición fue la posibilidad de interactuar con diferentes propuestas prácticas, muestras científicas y exhibiciones de trabajos desarrollados por estudiantes y docentes. Entre ellas, se pudieron observar materiales vinculados a investigaciones, laboratorios y proyectos académicos que despertaron el interés de los asistentes.

Desde la organización remarcaron que la iniciativa busca acercar la universidad a los jóvenes y permitirles conocer de manera concreta las oportunidades de formación que ofrece la UNNOBA.

La actividad se desarrolló entre las 8:30 y las 15:00 horas y contó con una importante concurrencia de público, consolidándose como uno de los eventos educativos más relevantes de la región.

«TecUNNOBA permite que los estudiantes puedan visualizar de manera tangible aquello que luego se trabaja en las aulas, laboratorios y distintos espacios universitarios», destacaron los organizadores.

La jornada volvió a reflejar el fuerte vínculo entre la universidad, las escuelas secundarias y la comunidad, promoviendo el acceso a la educación superior y la difusión de las distintas propuestas académicas que ofrece la UNNOBA en la región.

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