En el marco del acto por el Día del Bombero Voluntario realizado este lunes en Pergamino, el jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios, Marcos Morro, brindó un emotivo discurso en el que destacó el compromiso de los integrantes de la institución, recordó a compañeros fallecidos y reafirmó los valores de servicio que identifican a la fuerza.

Durante sus palabras, Morro señaló que ser bombero voluntario «es un honor que se construye todos los días», a través de las guardias, las capacitaciones, las intervenciones y el trabajo silencioso que sostiene a la institución.

Uno de los momentos más sentidos del mensaje estuvo dedicado al recuerdo de Fernando Tomás Escrivento, quien perdió la vida en acto de servicio en 1995. «Fernando no es una página más. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro deber», expresó el jefe del cuerpo, remarcando que su legado continúa presente en cada intervención de los servidores públicos.

También recordó a Juan Pablo, al cumplirse un año de su fallecimiento. Morro destacó que el año pasado el acto fue suspendido en señal de respeto y afecto hacia su memoria. «Hoy volvemos a estar acá, pero no somos los mismos. Su ausencia todavía duele, y está bien que duela. El dolor también es una forma de amor», manifestó.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Bomberos hizo referencia a la difícil situación que atraviesa la compañera de Juan Pablo, quien enfrenta una grave enfermedad, y le transmitió el acompañamiento de toda la institución. «Ella es parte de esta familia y esta familia no abandona a los suyos», afirmó.

Asimismo, recordó al subcomandante Ricardo Alberto Friz, conocido cariñosamente como «Cacho», integrante de la Comisión Directiva fallecido durante el último año. Morro resaltó su compromiso permanente con el cuartel y su profundo sentido de pertenencia.

A pesar del dolor por las pérdidas sufridas, el jefe del Cuerpo Activo destacó que la vocación de servicio permanece intacta. «Es elegir una y otra vez estar donde hace falta, incluso cuando no es fácil, cuando implica esfuerzo, tiempo y sacrificio», sostuvo.

Finalmente, agradeció el trabajo de los bomberos y de sus familias, a quienes definió como el soporte fundamental de cada guardia y cada salida de emergencia. También llamó a seguir construyendo una institución basada en el compromiso, el respeto y la humanidad.

«Hoy nos encontramos para celebrar, pero también para honrar a los que están, a los que estuvieron y a los que vendrán. Que nunca olvidemos que el fuego más importante que debemos cuidar es el de la vocación», concluyó Morro.

El acto reunió a integrantes del cuerpo activo, miembros de la Comisión Directiva, familiares, autoridades y vecinos que acompañaron la conmemoración de una fecha tan significativa para la comunidad bomberil de Pergamino.