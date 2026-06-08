La comunidad parroquial de los barrios Ameghino y sectores aledaños atraviesa una etapa de renovación y crecimiento. El padre Carlos Miri destacó los avances que se vienen realizando en las parroquias Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresita, donde desde febrero asumió junto al diácono Roberto Micatro Tayami la atención pastoral de estas comunidades, además de la parroquia de la Asunción.

Según explicó, uno de los principales desafíos es volver a acercar a los vecinos a la vida parroquial. «Cuando llegamos había muy poca participación. En Santa Teresita asistían apenas dos personas a misa y hoy ya son unas veinte. En el Sagrado Corazón también se nota un crecimiento y el salón donde se celebran las misas se llena», señaló.

Obras después de 20 años

Uno de los aspectos más visibles de este proceso es la reactivación de las obras en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Salta 1450, barrio Ameghino.

Miri recordó que la construcción había permanecido paralizada durante dos décadas y que recientemente se retomaron importantes trabajos. Ya fueron colocadas ventanas, rejas y la puerta principal, además de reparaciones en el techo. Los próximos pasos incluyen la demolición de la antigua estructura que quedó dentro del nuevo edificio en construcción.

«Cuando la gente ve movimiento, vuelve a acercarse a su comunidad. Eso genera entusiasmo y participación», destacó.

Un llamado a sumarse

El sacerdote manifestó su preocupación por la baja cantidad de niños que participan de la catequesis, teniendo en cuenta la extensión territorial de la parroquia.

«La parroquia abarca desde las vías hasta la Ruta 32 y desde Río de Janeiro hasta el límite de la ciudad. Es un sector muy grande para tener apenas 15 chicos en catequesis», expresó.

En ese sentido, convocó a padres, catequistas y vecinos a involucrarse en la vida comunitaria para fortalecer el trabajo pastoral.

Actividades de junio

Durante todo junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, se realizarán celebraciones especiales:

Misas todos los viernes de junio a las 18 horas en Sagrado Corazón.

Misas los sábados a las 18 horas en Sagrado Corazón.

Misa los domingos a las 9:30 en Santa Teresita.

Además, los vecinos llevan adelante una misión casa por casa para acercar la imagen del Sagrado Corazón a las familias del barrio.

Misión barrial y fiesta patronal

El sábado 20 de junio se realizará una misión evangelizadora por distintos sectores del barrio. La convocatoria será a las 15:30 en la parroquia Sagrado Corazón y se extenderá hasta las 17:30.

Por otra parte, el sábado 27 de junio tendrá lugar la Fiesta Patronal del Sagrado Corazón de Jesús, que comenzará a las 15:30.

Mientras que el 9 de julio se desarrollará un almuerzo comunitario en el Salón de la Asunción, ubicado sobre calle Paraguay, con el objetivo de reunir a vecinos y feligreses en una jornada de encuentro y camaradería.

«Las comunidades tienen que sumar»

Finalmente, el padre Carlos Miri remarcó la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia de los vecinos con sus parroquias.

«Lo importante es que la gente se acerque a la comunidad a la que pertenece para seguir sumando. Las comunidades tienen que sumar, no restar. Cuando restamos, en vez de crecer, disminuimos», concluyó.

La invitación permanece abierta para todos aquellos vecinos que deseen participar de las celebraciones, colaborar con las actividades pastorales o sumarse a las tareas de recuperación y crecimiento de la comunidad parroquial.