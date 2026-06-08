En el marco del Día del Bombero Voluntario, la presidenta de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Pergamino, María Ciacia, brindó un emotivo mensaje en el que destacó la vocación de servicio de los integrantes del cuerpo activo, el acompañamiento de sus familias y el respaldo permanente de la comunidad.

Durante su discurso, Ciacia señaló que ser bombero voluntario «es elegir todos los días estar al servicio del otro», dejando de lado momentos personales y familiares para acudir cuando alguien necesita ayuda. Además, remarcó el papel fundamental que cumplen las familias de los servidores públicos, quienes acompañan silenciosamente cada salida, ausencia y preocupación.

La dirigente también hizo referencia al impacto emocional que implica la tarea bomberil, al señalar que cada intervención deja huellas en quienes participan. «Detrás del casco y del uniforme hay personas que sienten, se emocionan y muchas veces cargan en silencio experiencias que quedan para siempre en la memoria», expresó.

Asimismo, destacó el nivel de profesionalismo alcanzado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pergamino, subrayando la importancia de la capacitación permanente para brindar un servicio cada vez más eficiente y seguro ante las distintas emergencias que enfrenta la comunidad.

En otro tramo de su mensaje, Ciacia agradeció a quienes formaron parte de la historia de la institución y ya no están, así como también a los vecinos de Pergamino que colaboran económicamente y acompañan el crecimiento del cuartel.

«Es gracias a cada vecino que esta institución puede seguir funcionando, creciendo y renovándose constantemente», afirmó, al tiempo que recordó que los Bomberos Voluntarios de Pergamino llevan 82 años prestando servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Finalmente, convocó a renovar el orgullo de pertenecer a la institución, continuar fortaleciendo el espíritu de servicio y mantener los valores de solidaridad y compromiso que caracterizan a los bomberos voluntarios.

«Gracias por confiar en nosotros», concluyó, dirigiéndose a toda la comunidad pergaminense.